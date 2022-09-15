Плебисцита по открытию второго фронта в Грузии не будет, следует из слов председателя правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе: его заявление по этому вопросу было шуткой. Объясняя, почему грузины не хотят войны, а власти не допустят ее, лидер правящей партии провел параллель с войной России против Украины. Но не только это в тезисах Кобахидзе вызвало возмущение оппонентов власти.

«Определенный сарказм и небольшая доля иронии были в этом заявлении», – пояснил Ираклий Кобахидзе, председатель правящей «Грузинской мечты» ведущей ночного эфира «Рустави 2» Нино Шубладзе, отвечая на ее вопрос: «В самом ли деле планирует правящая партия провести плебисцит по открытию второго фронта?»

Выяснилось, что в правящей команде и без плебисцита знают ответ: «Общество против войны». Однако Кобахидзе напомнил тем, кто после его предложения о плебисците стал его критиковать, что так бывает не всегда и все зависит от ситуации:

«У грузинского общества нет ни проблем с мотивацией вступить в войну, когда это необходимо стране. Поэтому это оскорбление грузинского народа – мол, любое общество скажет, что не хочет войны, если его спросить. Если необходимо воевать, – нужно воевать, в целом так».

Далее лидер партии власти Кобахидзе рассказал, что общество и власть учитывают в этом вопросе в первую очередь:

«Если теоретически мы допустим, что нам придется воевать в Цхинвали (регион) и в Абхазии. В этом случае ты в войну вступаешь не только с российскими оккупационными силами, но и с абхазами и осетинами. Что мы уже прошли 30 лет тому назад, и это можно свободно назвать братоубийственной войной. Чего мы не можем допустить, естественно. Исходя из этого, когда речь идет о плебисците, мы исходим из того, что общество не хочет войны по разным причинам, в том числе с учетом возможных результатов. В том числе и с учетом того, что мы не хотим повторения событий 30-летней давности. Мы не хотим вступать в войну с абхазами и осетинами, и этого мы ни в коем случае не допустим».

Далее Ираклий Кобахидзе бегло и кратко изложил свою версию причин вооруженных конфликтов грузин с абхазами и осетинами и что нужно учитывать для преодоления последствий этих войн. А для большего ясности Кобахидзе решил провести параллель с происходящим в Украине, не упомянув при этом российскую интервенцию:

«Когда речь идет о той же деоккупации и восстановлении территориальной целостности, здесь важны и ценности. И одной из главных ценностей для нас должно быть восстановление тех отношений, которые искусственно уничтожили между грузинами и абхазами, между грузинами и осетинами. Тогда были российские провокации, и за этим последовало все это. Мы должны избежать этого, мы ни в коем случае не должны опять допустить войну, в которой еще раз будут противостоять друг другу с оружием в руках грузины и абхазы, грузины и осетины. Когда нам, в первую очередь с точки зрения ценностей, не нравится, и мы обеспокоены тем, что русские стреляют в украинцев, именно в этом разрезе мы должны рассматривать такую теоретическую версию – что грузин стреляет в абхаза, грузин стреляет в осетина. Этого мы не должны допустить ни в коем случае».

Эти сравнения Ираклия Кобахидзе вызвали возмущение в рядах оппонентов власти. Одной из первых его осудила главный редактор «Табулы», глава Общества образования избирателей Тамар Черголеишвили. У здания парламента, анонсируя вместе с «Европейской Грузией» и другими НПО шествие в поддержку территориальной целостности Украины и Грузии 27 сентября, в день падения Сухуми, Тамар Черголеишвили заявила:

«Мы все видим, что может сделать самоотверженность украинского народа. Все предполагали, что Киев падет за три дня, а сегодня Украина возвращает территории, а русские бегут. В это время у нас есть режим, который вчера устами своего слуги (Ираклий Кобахидзе) сравнил Абхазию и регион Цхинвали с суверенной Украиной и этим отверг территориальную целостность Грузии».

Такого же мнения придерживается в своем заявлении и оппозиционное «Лело», осуждая сравнения «контролируемых оккупационным режимом сепаратистских регионов с суверенным государством Украиной»: «Сегодня нашим этническим абхазам и осетинским согражданам приходится жить под оккупационным режимом, и они не имеют никакого влияния на свою политическую судьбу». «Лело» выступают за активное сотрудничество и вовлечение международного сообщества в вопросе деоккупации и параллельно выступают за прямой диалог с проживающими на оккупированных территориях согражданами.

В подробности партийных планов урегулирования конфликтов не стал вдаваться председатель «Нацдвижения» Ника Мелия:

«Кобахидзе так ослеп в служении врагу, что не видит огромное различие между Россией и Грузией. Россия вторглась в другую страну – Украину, и старается завоевать свободную страну. Украина не Россия, а Абхазия и Цхинвалский регион – Грузия! А этот человек без родины даже это не может понять!» – написал на своей странице Facebook Ника Мелия.

В завязавшейся полемике Кобахидзе в ответ обвинил Мелия, что тот «не мужик» и слуга основателя «Нацдвижения», бывшего президента Михаила Саакашвили.

«Как можно сравнивать такие вещи», – недоумевает и конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Паата Закареишвили:

«Россия напала на Украину, соответственно, украинцы защищаются. Сравнивать здесь Грузию с Россией, мне не кажется, неправильно».

Анализируя политику «Грузинской мечты» за все это время, Паата Закареишвили констатирует:

«Никакой миротворческой политики у Грузии нет. У Грузии нет политики вообще, ни военной, слава богу, ни миротворческой – к сожалению. Никаких контактов с Сухуми и Цхинвали нет. Более того, гражданский сектор – до Карабахской войны это происходило, до осени 2020 года, абхазская сторона почти требовали от Тбилиси начать переговоры, мирный процесс, они даже внесли в концепцию по международным отношениям отдельный параграф о необходимости грузино-абхазского диалога. Там было сказано, что после женевских многосторонних дискуссий очень важны двусторонние отношения. В Тбилиси начали смеяться над этим, назвали это каким-то российским проектом», – возмущается Паата Закареишвили, вспоминая, что глава СГБ Григол Лилуашвили в ходе ежегодного отчета в парламенте в апреле 2021-го отметил деструктивную роль некоторых политических сил и представителей неправительственного сектора внутри страны, выступающих за прямой диалог с абхазами. А предложенный в ответ со стороны грузинских властей процесс деполитизированного диалога с абхазским обществом, по словам конфликтолога, не выдерживает критики:

«Как можно с конфликтующей стороной вести деполитизированный диалог? Я 30 лет работаю в этой области и до сих пор не могу понять, что значит этот деполитизированный диалог? Они что-то новое придумали, но они из своего кабинета не вышли пока со своим этим ноу-хау, как можно вести деполитизированный диалог?» – недоумевает Паата Закареишвили.

Он ранее не раз критиковал политиков за то, что те прибегают к шаблонным фразам, не пытаясь вникнуть в суть проблемы и говорить о тех ошибках, которые были допущены в отношениях с абхазским и югоосетинским обществом.

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