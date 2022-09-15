Президент Абхазии провел целый ряд встреч, на которых обсуждался вопрос госдачи «Пицунда». Самой острой выдалась дискуссия между Асланом Бжания и оппозиционными политиками в Общественной палате, в частности, с председателем общественной организации «Абхазское народное движение» Адгуром Ардзинба.

Вчера президент Абхазии и его ближайшие соратники из властной команды провели целый ряд встреч, в ходе которых неизменно обсуждалась тема ратификации российско-абхазского соглашения по госдаче «Пицунда». Так, состоялись встречи с депутатами абхазского парламента, с большой группой ветеранов войны – Героев Абхазии. Как сообщалось в СМИ, подавляющее большинство присутствовавших на встрече ветеранов высказались за ратификацию соглашения, но в комментариях интернет-пользователей отмечалось, что пригласили на встречу только сорок Героев Абхазии, а всего в республике это высокое звание носит почти четыреста человек…

Самым резонансным событием была, конечно, встреча руководства страны с представителями оппозиции в Общественной палате. Открывая ее, выступавший от имени палаты старейший общественно-политический деятель Абхазии Сократ Джинджолия сказал:

«Мы хотим, чтобы система общественных отношений нашего государства не сотрясалась постоянно, чтобы разные политические события не дестабилизировали наше государство. У нас одна цель – сделать движение вперед постоянным, непрерывным. Мы хотим добиться спокойствия в обществе и сделать так, чтобы будущее представлялось нам более четко, чтобы общественность поддерживала власть и чтобы власть прислушивалась к общественности, к народу».

Руководитель администрации президента Джансух Нанба сообщил о том, что первая встреча рабочей группы юристов по изучению соглашения по госдаче «Пицунда», о которой договорились ранее представители властной команды и общественности, уже проведена, состоялся обмен мнениями. «Часть юристов считает, что нет никаких угроз для абхазской стороны, а часть считает, что угрозы есть, – сказал он. – Целью встречи было обсуждение, никаких правовых актов на данном этапе быть не может».

Председатель оппозиционной партии «Апсны» Виталий Габния после рассуждений о сложившейся сложной международной обстановке заявил:

«На этом фоне, в это трудное время мы вовлекаем посла Российской Федерации в Абхазии во внутренние дрязги, который вслед за нашим руководством повторяет, что нахождение российских военных баз, как и начисление российских пенсий напрямую зависит от разрешения вопроса о госдаче «Пицунда», тем самым выставляя президента России в качестве шантажиста. Чем непременно воспользовались грузинские СМИ и западные медиа».

Аслан Бжания ответил: «Вы посла Российской Федерации за кого принимаете? За человека, который не имеет собственного мнения и не отражает позицию руководства страны, которую у нас представляет?»

Но самая большая пикировка в ходе встречи возникла, когда слово взял председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба. Поблагодарив рабочую группу Общественной палаты за организацию диалога власти и оппозиции, он сказал, что только из уважения к их усилиям и искренним намерениям оппозиционеры пошли на эту встречу, хотя лично он не видит в ней смысла. Вот несколько фрагментов из его выступления:

«Я в первую очередь хочу выразить категорическое несогласие с тем, что подавляющая часть нашего народа, которая не согласна с передачей в собственность пицундской дачи, является антироссийской и управляется прогрузинскими какими-то силами. Такую риторику, такой подход вообще категорически внедрять в общественное сознание нельзя. Этого просто не надо делать… Это первое. Теперь второе. Аслан Георгиевич, я хочу вас спросить, что значит: «Если мы не отдадим дачу, Россия не будет выполнять взятые на себя обязательства. Не будут выплачиваться пенсии. Уберутся отсюда военные базы»? Кто вам это сказал? Вы что, хотите на весь мир заявить, что Россия – ненадежный партнер, она не выполняет свои обязательства в рамках договоров? Президент России, наоборот, говорит, что Россия – за равноправные отношения суверенных государств. А вы ходите и рассказываете, что Абхазия - чуть ли не колония. Если мы дачу не отдадим, то все пропало, мы должны подчиниться их воле… А вы вместо обещанных реформ стали заниматься построением кланово-олигархических моделей образца 90-х годов в России, где в этой модели наш народ нищий и далек от принятия решений, потому что все решения принимаются кулуарно. И лишь горстка людей богатеет, мы это видим, на наших глазах все это происходит… Аслан Георгиевич, вы же не торговый представитель Российской Федерации в Абхазии? Вы – наш президент. Вы зачем ходите и на каждом шагу: «Инвестор, инвестор, инвестор… Это надо продать, то надо продать…». Вы что думаете, что мы тридцать лет хранили все это для вас или для ваших родственников? Или мы не могли найти маклера или клиента, которому могли продать Абхазию? Мы это хранили в условиях тяжелейшей блокады. Вы с чего, Аслан Георгиевич, взяли, что у вас среди народа авторитета больше, чем у Багапша, Анкваба, Хаджимба вместе взятых? Вы с чего взяли, что можете проводить ревизию соглашений Владислава Григорьевича? Кстати, о Владиславе. Вы почему вводите людей в заблуждение, критикуя первого президента? Дескать, он подписал соглашение, которое позволяло передать третьим лицам в аренду, а мы типа этого не допустили. Так вы допустили гораздо хуже, Аслан Георгиевич. Ключевая разница в том, что соглашение 95-го года, подписанное при Владиславе Григорьевиче, определяет, что пицундская дача – это собственность народа Абхазии. А то соглашение, которое вы подписали и которое лежит на ратификации, лишает народ Абхазии собственности на эту дачу».

Президент, выслушав лидера оппозиции, ответил на прозвучавшие обвинения:

Аслан Бжания: Это, с одной стороны, хорошо, что есть возможность у присутствующих и на улице говорить то, что считают нужным. Но ты был, конечно, в некоторых вопросах, в большинстве того, что сказано тобой, ты передергивал факты.

Адгур Ардзинба: Это не так…

Аслан Бжания: Я тебя слушал внимательно…(Шум). Я тебе оценки не даю, а говорю о фактах. Когда люди говорят, в частности, вы говорите, что я представляю народ Абхазии, большинство как антироссийски настроенных, это неправда, такого не было никогда и не будет. Это первое. Второе… Я вас внимательно слушал, и меня перебивать не надо. Я нигде не говорил, что Россия не будет выполнять свои обязательства, если соглашение по госдаче не будет подписано. Я говорил о том, что это может создать негативный фон, и это создаст фон. О пенсиях и о деньгах было написано в письме бывшего посла России (Алексея Двинянина) на имя руководства Абхазии. Я никогда не говорил, что наши вооруженные силы ничего не могут делать, не надо меня цитировать неправильно. Я говорил о возможностях наших вооруженных сил, о том, чем мы сегодня располагаем, и в этом плане никому врать не собираюсь… Что касается подписания соглашения «инкогнито». Есть определенный порядок, в соответствии с которым проект соглашения был направлен в парламент, в котором было представлено много мнений, разные политические взгляды. Это не инкогнито, было сделано то, что было необходимо.

Далее трехчасовая встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Впечатления интернет-комментаторов об этой встрече, разумеется, разошлись. Вот некоторые:

«Браво, Адгур Ардзинба! Смело, не в бровь, а в глаз!»;

«Смело? А на мой взгляд, беспардонно, оскорбительно по отношению не только как к главе государства, но и просто как к человеку, старшему почти на двадцать лет. И все это замешано на демагогии и действительно на перевирании происходящего»;

«С грустью наблюдаю невероятную, доселе невиданную активность власти: поездки по районам, собрания, встречи с общественностью, с героями и негероями…. Президенты, премьеры, главы администраций – никто два месяца не сидит спокойно, все носятся по стране и решают поставленную задачу… Если бы власти (чиновники) и в другом работали так же настойчиво, но, видимо, такой цели не было. Одни разговоры…»;

«Лидер объединенной из старой власти оппозиции любит говорить метафорично, отчего его понять еще труднее. Метафорами и намеками. «Когда глава государства занимается своим личным бизнесом, интересы государства всегда уходят в сторону…», – философски замечал при скоплении журналистов лидер АНД. Поначалу складывалось впечатление, что это он о своем недавнем руководителе, бывшем президенте Р. Д. Хаджимба… Но нет, критиковал А. Ардзинба президента действующего, а не когда-то бездействовавшего. Конкретной критики действий главы государства так, собственно, и не прозвучало, зато лидер «Абхазского народного движения», к народу не имеющего никакого отношения, закончил свою метафоричную речь угрозами: «Мы призовем народ выйти на улицы»;

«Удручающее впечатление от этой встречи. У нас в Абхазии внутриполитическая борьба обострялась не раз, но не припомню, чтобы с президентами публично разговаривали так пренебрежительно, пытаясь унизить».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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