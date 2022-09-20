Налетчик на «Банк Грузии» в Кутаиси требует два миллиона долларов

19 сентября в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи Арарат Мирзоян подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, применение силы или угроза силой недопустимы, а в целях предотвращения дальнейших эскалаций должны быть задействованы международные механизмы.

«Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов, в том числе возвращения военнопленных. Министр Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны быть вовлеченной в процесс всеобъемлющего урегулирования отношений», – говорится в сообщении.

Энтони Блинкен призвал Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова встретиться вновь до конца сентября. Об этом в официальном пресс-релизе о встрече сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

«Секретарь Блинкен выразил соболезнования в связи с гибелью людей и подчеркнул необходимость недопущения дальнейших боевых действий и важность возвращения к мирному процессу. Стороны обсудили следующие шаги, и госсекретарь призвал стороны встретиться вновь до конца месяца», – говорится в сообщении.