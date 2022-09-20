Мужчина, захвативший заложников в Кутаиси, снизил сумму выкупа

Вооруженный мужчина, захвативший заложников в отделении «Банка Грузии» в Кутаиси, снизил сумму выкупа с двух до 1.5 млн долларов. В случае выплаты данной суммы он готов освободить всех заложников, за исключением двух женщин. Об этом стало известно из прямого включения одной из заложниц в соцсети.

Предположительно, злоумышленник планирует освободить всех заложников лишь после того, как покинет здание филиала «Банка Грузии», а затем и Кутаиси – ранее он потребовал, чтобы для него подготовили вертолет в старом кутаисском аэропорту. Полиция ведет c налетчиком переговоры.

Ранее СМИ сообщили об освобождении нескольких заложников из банка в Кутаиси. Информацию в МВД Грузии пока не подтверждают. Днем ведомство сообщило, что мужчина удерживает в заложниках 12 сотрудников и посетителей банка.

Как сообщалось ранее, уголовное дело возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 144 (Захват в качестве заложника); статья 236 (Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств); статья 323 (Террористический акт) и статья 329 (Захват заложника в террористических целях).