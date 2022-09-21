В России объявлена частичная мобилизация. Президент Владимир Путин с утра обратился к согражданам, сообщив, что решение продиктовано планами Запада по уничтожению России как государства. При этом глава Кремля пригрозил Украине и ее союзникам применением ядерного оружия, если Киев продолжит наступательные операции на украинских территориях, занятых российскими войсками, которые Россия намерена включить в свой состав посредством проведения на них т.н. референдумов. Впрочем, в этот раз заверения российского президента о том, что он не блефует, явно не подействовали. Киев заявил о готовности продолжить освобождение своих земель, а Запад пообещал ответить на ядерные угрозы Кремля.

«Считаю необходимым принять следующее решение – оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся, – а именно: для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации».

21 сентября 2022 года Россия проснулась в новой реальности – Владимир Путин, чьего обращения к согражданам ждали еще накануне, все же появился на экранах телевизоров, компьютеров и смартфонов. Причем слова главы Кремля ни для кого не стали неожиданностью. Ожидание того, что Путин все же объявит мобилизацию, витало в воздухе еще с мая. Но все же слова, за которыми стоит призыв граждан России на воинскую службу с последующей отправкой на фронт, внесли в российское общество серьезный разлад. Если до этого момента война в Украине для большинства россиян была чем-то далеким и требовала от них лишь проявления ура-патриотизма в интернет-баталиях, то теперь «денацифицировать» и «демилитаризировать» Киев и ВСУ, по словам министра обороны Сергея Шойгу, придется по меньшей мере тремстам тысячам граждан, кому выпадет сомнительная честь получить повестку:

«Будет призвано 300 000 резервистов. Сразу хочу сказать, что эта работа будет проводиться не разово, а планомерно, как я уже говорил. Эта мобилизация, частичная мобилизация, составляет один процент или чуть больше – может быть, 1,1 процента – от всего мобилизационного ресурса».

Несмотря на мизерные процентные обещания российского руководства, такому повороту событий потенциальные призывники обрадовались не слишком. Как сообщают российские СМИ, авиабилеты на ближайшие дни в страны, где россиянам не нужна виза, распроданы. Причем по баснословным ценам. Оставшиеся патриотического подъема тоже не испытывают:

«В такие моменты всегда чувствуешь беспокойство. Потому что у тебя есть жена и дети, и ты думаешь об этом. Я бы не хотел оставлять их, если что-то случится», – говорит житель Москвы, назвавшийся Денисом.

Кто именно подпадет под призыв, в соответствующем указе президента говорится довольно размыто. На словах президент пообещал, что это будут граждане, «имеющие соответствующий опыт»:

«Речь идет именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Точные критерии отбора граждан, отмечают эксперты, сокрыты в указе за пунктом под номером 7. Он обозначен как «для служебного пользования». В Кремле отказались комментировать этот вопрос, как и то, позволено ли будет гражданам, которые подпадают под указ, покидать место постоянного проживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сослался на вышеупомянутую формулировку:

«Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством Российской Федерации. Оно будет определено правительством, естественно, в кратчайшие сроки. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Вы знаете, что в действующем законодательстве есть положения на этот счет. Поэтому давайте потерпим немного, разъяснения по этому поводу будут».

Разъяснения последовали очень быстро. Правда, не по поводу того, кто именно подпадет под частичную мобилизацию, а по поводу того, почему под эту мобилизацию не подпадут ни народные избранники, ни сенаторы. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Дмитрий Вяткин попытался объяснить, чем их работа важнее «легкого решения» уйти на фронт:

«Иной раз кажется, наверное, что уйти от решения вот здесь проблем, написать заявление, уйти на фронт – это, наверное, самое легкое решение… Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью. Мы посмотрим: как будто бы две реальности. Одна – фронтовая, одна – мирная. Праздники, фейерверки над каждым городом. Все увеселительные заведения полны людей. И тем не менее на нас лежит обязанность и ответственность за то, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем мы можем поговорить, до кого можем дотянуться».

При этом причина, по которой Владимир Путин все же пошел на этот шаг, вполне понятна. Эксперты считают, что мобилизация может изменить восприятие войны с Украиной в российском обществе. После объявления о начале мобилизации российская пропаганда, скорее всего, начнет продвигать лозунги о всенародном характере войны, вероятно, используя образы времен Великой Отечественной, а также идею противостояния с НАТО. В своем обращении Путин уже обвинил Запад в планах по началу войны на территории России:

«В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще, всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны».

Впрочем, противники российского лидера считают, что разграблением и теперь уже уничтожением страны занят именно Владимир Путин. Главный оппонент российского президента, находящийся в заключении Алексей Навальный, назвал решение главы Кремля попыткой повязать россиян кровью:

«Честно говоря, я в каком-то шоковом состоянии, потому что вчера во время прогулки слышал обрывки разговоров людей по радио о введении уголовной ответственности за мобилизацию, а сегодня оказывается, что эта мобилизация уже объявлена. Теперь ясно, что это преступление – эта преступная война, которая идет, эта преступная агрессивная война – обостряется и углубляется, и что Путин пытается втянуть во все это как можно больше людей. Он хочет измазать их этой кровью – сотни тысяч людей, – и, конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству смертей, и уж точно не может и не приведет ни к чему хорошему».

Оппозиционное движение «Весна» уже анонсировало антивоенные акции по всей России. Но принятые накануне президентского указа новые законопроекты вводят серьезную уголовную ответственность за неподчинение подобным приказам. Таким образом, недовольным грозят длительные тюремные заключения.

Геополитическим же оппонентам Владимир Путин грозит, уже не в первый раз, применением ядерного оружия. При этом подчеркивает: в этот раз это не блеф.

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф».

Впрочем, Путину не верят. Украинские войска уже наносят удары по территории России – под обстрелом, об этом заявил и сам Путин, Белгородская и Курская области, а также аннексированный Россией Крым. Что изменят итоги т.н. референдумов на занятых российскими войсками территориях Украины, остается неясным. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что слова Владимира Путина никак не отразятся на планах Киева вернуть все свои земли, включая Крымский полуостров:

«Конечно, сегодня достаточно шумные новости из России. Много вопросов на этот счет. Но что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции – четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что наша задача. Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров».

В то, что Россия может применить ядерное оружие, Зеленский не верит. Не верят в это и западные партнеры Киева. Тем не менее к угрозам Путина обещают отнестись серьезно и подготовить ответ. Об этом, в частности, заявил на Генеральной ассамблее ООН канцлер Германии Олаф Шольц:

«Если мы хотим, чтобы эта война закончилась, нам не может быть безразлично, чем она закончится. Путин откажется от своей войны и своих империалистических амбиций только в том случае, если поймет, что не может выиграть эту войну. Он не только разрушает Украину, но и свою страну. Вот почему мы не примем никакого мира, продиктованного Россией, и именно поэтому Украина должна быть в состоянии отразить нападение России».

Ядерную риторику Путина осудили как в Европе, так и в США, дав понять, что применение ядерного оружия откроет «ящик Пандоры». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал угрозы российского президента «безрассудством», так как сама идея ядерной войны абсурдна. При этом глава альянса пообещал, что Брюссель сделает все возможное, чтобы донести до Москвы всю серьезность подобных заявлений. И заверил: Россия не сможет победить в ядерном конфликте, а у НАТО есть, чем ответить. Наблюдатели делают вывод: Владимир Путин на фоне неудач на украинском фронте решил пойти ва-банк, но Запад ставку принял и дал понять: ядерная игра на повышение вряд ли сулит российскому президенту сорвать куш. При всей его «фартовости».

Подписывайтесь на нас в соцсетях