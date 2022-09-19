Россия должна предстать перед международным трибуналом за преступления против человечности – эксгумация тел из массового захоронения под Изюмом свидетельствует о том, что в отношении погибших применялись пытки. Вслед за Киевом призыв привлечь Москву к ответственности подхватила Прага. При этом в Кремле называют обвинения «враньем» и утверждают: украинское наступление никак не скажется на военных планах.

Массовое захоронение под Изюмом грозит России международным трибуналом – именно с такой инициативой выступила председательствующая в Евросоюзе Чехия. По словам главы МИД республики Яна Липавского, «в XXI веке такие нападения на мирное население немыслимы и отвратительны». Он призвал не забывать об этом, подчеркнул, что Прага выступает за наказание всех военных преступников.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, призвал мир и в первую очередь США «жестко отреагировать» на военные преступления. По его словам, адекватной реакцией могло бы стать признание России государством-террористом или государством – спонсором терроризма:

«Уже есть четкие доказательства пыток, издевательств над людьми… Более того, есть свидетельства, что российские солдаты, чьи позиции были недалеко от этого места, стреляли по погребенным просто для развлечения. Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время на Харьковщине. Хорошо, что в структурах ООН уже готовят группу работников, которая побывает в этом месте возле Изюма, которая увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что делали террористы России. Мы обеспечим полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми. Мы дадим такой доступ, который позволит сообщить миру, что рашизм должен быть осужден. Я благодарю всех наших партнеров, всех лидеров и просто наших обычных людей, которые помогают бороться за справедливость. Бороться за официальное признание России государством – спонсором терроризма, за ужесточение санкций против России за этот террор».

Эксгумация продолжается, среди погибших много гражданских, в том числе женщины и дети. Всего найдено порядка 450 могил, но украинские власти отмечают, что это только одно захоронение и могут быть обнаружены другие. Владимир Зеленский сравнил действия российских военных с тем, как поступали нацисты:

«Они разве что не делают мыло из людей, не делают абажуры из кожи... Масштаб не на всю Европу... Но принцип тот же. Лагеря, где собирают людей, чтобы убить. Депортация. Сожженные города и села, уничтоженные полностью – ничего живого не остается после рашизма. Ракетный террор. Массовые захоронения. Застенки. Жесточайшие издевательства над еще живыми людьми. И безграничная, ничем не прикрытая ненависть, с которой они оправдывают эту войну, которую они и начали».

В Москве причастность к военным преступлениям отрицают и вновь говорят о подготовленной украинскими властями и Западом инсценировке. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории».

Между тем украинские власти обвинили российских военных в обстреле Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. Ракета разорвалась в паре сотен метров от реакторов. Ударной волной повреждено здание АЭС. Ранее Россия и Украина обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской атомной станции. На прошлой неделе МАГАТЭ приняла резолюцию с требованием к России освободить ЗАЭС. В резолюции, обсуждение которой проходило в закрытом режиме, содержался призыв к России «немедленно прекратить все действия на Запорожской АЭС и вокруг нее, а также на любом другом ядерном объекте в Украине». Оккупация станции, сказано там, «значительно увеличивает риск ядерной аварии». Резолюцию приняли 26 голосами «за» при двух «против» – Москву поддержал Пекин.

Правда, ракетные и артиллерийские удары не помогают России стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении. Украинские войска форсировали реку Оскол и занимаются расширением плацдарма на ее левом берегу. Американский Институт изучения войны (ISW) на основании анализа поступающей информации утверждает, что Украина расширяет свои позиции к востоку от Оскола и к северу от реки Северский Донец, что может позволить ВСУ окружить российские войска в Лимане. Также дальнейшее продвижение украинских военных на восток вдоль реки Северский Донец может открыть подходы к Лисичанску и, в конечном счете, к Северодонецку, заключают военные эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении заявил согражданам, что нынешнее относительное затишье на фронтах – это на самом деле признак того, что украинская армия готовится к освобождению новых городов, и еще раз заявил, что от российских войск будет освобождена вся страна, включая Крым:

«Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после череды победы мы имеем определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующей череде. К следующей череде очень важных для нас слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной – вся».

Неутешительные для Москвы прогнозы делает и британская разведка. По ее данным, Россия за последние 10 дней потеряла, по крайней мере, четыре боевых самолета. Аналитики ведомства предполагают, что это результат того, что российские ВВС идут на больший риск, пытаясь обеспечить поддержку с воздуха российским наземным войскам, находящимся под давлением украинского контрнаступления. По их оценке, «ситуационная осведомленность» российских летчиков часто оставляет желать лучшего, и есть вероятность, что некоторые самолеты оказались над территорией противника и попали в более плотные зоны противовоздушной обороны из-за того, что линия фронта быстро менялась.

Но президент России Владимир Путин не видит в украинском наступлении никакой опасности. Во всяком случае, на публике:

«Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считается ключевым, основной целью. А основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии. У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут. Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Но, естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее. Поэтому мы и не спешим в этой части. Но по большому счету никаких изменений нет, что-то Генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется».

При этом аналитики из американского Института изучения войны делают вывод, что Владимир Путин все больше полагается на нерегулярные добровольческие формирования, а не на обычные части и соединения вооруженных сил. Авторы отчета считают, что летом и осенью после поражения в Харьковской области Путин действовал в обход российского высшего военного командования. Ухудшение отношений Путина с военным командованием и российским Министерством обороны может отчасти объяснить внимание Кремля к вербовке плохо подготовленных добровольцев в специальные нерегулярные подразделения, а не к попыткам привлечь армейские резервы, полагают эксперты.

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