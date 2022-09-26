В Южной Осетии опровергли сообщение о вручении повесток в Цхинвали

В Министерстве обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия опровергли информацию о том, что в рамках мобилизации представители российской 4-й военной базы вручают повестки жителям Цхинвали.

В ведомстве говорят, что 4-я военная база размещена в Южной Осетии на основе соглашения от 7 апреля 2010 года и «в её полномочия не входит совершение подомовых обходов и вручение повесток гражданам другого государства».

«Как известно, в Российской Федерации с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, но Южной Осетии она не коснулась. Кроме того, в Южной Осетии не планируются мероприятия мобилизационной направленности и мобилизация в целом», – сказано в заявлении.

Ранее о том, что представители российской базы «осуществляют подомовой обход и вручают жителям» югоосетинской столицы повестки, сообщил один из телеграм-каналов.

Между тем источник, близкий к администрации президента РФ, рассказал «Медузе», что в Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной граждан Абхазии и Южной Осетии.