Все таможенные посты Грузии переведены на особый режим работы – Служба доходов Минфина в сегодняшнем заявлении признала резкий рост транспортного потока в Грузию.

В своем официальном сообщении на прошлой неделе таможня утверждала, что ничего особенного не происходит и на границе не наблюдается резкого роста числа приезжих.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», с сегодняшнего дня в приграничных КПП по всей Грузии увеличено число таможенников, все пункты работают в круглосуточном режиме.

«Процедуры таможенного контроля грузовых автомобилей, следующих из Грузии (таможенный пост «Казбеги») через таможенных пост «Ларс» на стороне Российской Федерации, частично затягиваются», – признают в Минфине.

Отмечается также, что грузинская сторона находится на связи с таможнями Турции, Азербайджана и Армении, чтобы «быстро найти альтернативные пункты таможенного контроля для доставки в страны назначения».

С 21 сентября на сухопутной грузино-российской границе на «Верхнем Ларсе» возникли многокилометровые очереди из желающих выехать в Грузию граждан РФ. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация – власти объявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. После объявления мобилизации десятки тысяч россиян стали покидать страну.