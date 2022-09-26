Россиянам разрешили переходить границу с Грузией пешком

В североосетинских телеграм-каналах сообщили, что людям разрешили проходить паспортный контроль на «Верхнем Ларсе» и переходить российско-грузинскую границу пешком. Ранее границу можно было пересечь лишь на автотранспорте или велосипеде.

Информацию подтвердили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии. Как пояснили в ведомстве, такое решение было принято «для быстроты».

О том, что пройти границу теперь можно и пешком, пишут некоторые участники чата «Верхний Ларс», а также телеграм-канал Tbilisi_life.

Сегодня вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что российский пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек.

Сегодня же ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.