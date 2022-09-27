Хавьер Коломина: Гарибашвили отмежевался от антизападной риторики

«Неприемлема антизападная риторика, что нам не нравится, мы очень четко видим, что 70 процентов населения продолжает поддерживать НАТО, а 75 процентов продолжает поддерживать Евросоюз», - заявил спецпредставитель генерального секретаря Североатлантического Альянса на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина, передает Общественный вещатель Грузии.

По словам Коломины, разговор с представителями «Грузинской мечты» касался заявлений о том, якобы Евросоюз и США хотят втянуть Грузию в войну и открыть второй фронт.

«Это тот вопрос, о котором мы также говорили. Антизападная риторика, которую мы наблюдаем, в целом также настораживает, и она нам не нравится. В то же время мы ясно видим, что 70 процентов населения продолжает поддерживать НАТО, а 75 процентов продолжает поддерживать Евросоюз. Существует определенное пространство между политической поляризацией и единством, которое есть среди населения. Возможно, важнее то, как реагирует общество. Нам нужно доставлять сообщения, и то, что я делаю, так это доставляю сообщения вашему правительству и политикам.

Фундаментально осознавать, что такая риторика нам совсем не помогает. Я поговорил о четырех бывших депутатов «Грузинской мечты», на эту тему и поднял этот вопрос. Критика, которую они высказывают в адрес посла США и посла ЕС, совершенно неуместна. Премьер-министр Гарибашвили отмежевался от этого. Он четко сказал, что не поддерживает эту риторику. Я выслушал позицию премьер-министра. В целом недопустима антизападная риторика, что нам не нравится», - заявил Коломина.