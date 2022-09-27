Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поручил силовикам согласовать с российской стороной порядок перемещения жителей республики с двойным гражданством. Местные наблюдатели связывают это с недавними попытками российских военкоматов призвать на службу югоосетинских граждан.

В Цхинвале во вторник состоялось оперативное совещание Совета безопасности республики под председательством Алана Гаглоева. По сообщению пресс-службы президента, среди поручений силовым структурам и ведомствам республики было и такое: «Наладить тесное взаимодействие с соответствующими органами Российской Федерации для согласования с российской стороной порядка перемещения граждан Республики Южная Осетия, имеющих гражданство Российской Федерации».

Очевидно, речь идет о неприятностях, с которыми столкнулись несколько жителей республики призывного возраста, выехавших на выходные во Владикавказ. Судя по обсуждениям в социальных сетях, одним из них военный комиссариат выдал повестки о мобилизации в связи с указом президента Путина от 30 сентября 2022 года «Об объявлении частичной мобилизации в России». Других, как призванных на службу, не выпустили пограничники из России, когда они возвращались в Южную Осетию после выходных. По информации, которую подтверждают источники из Дома правительства, среди них оказался действующий офицер КГБ РЮО. Его, как оказалось, тоже призвали в российскую армию как резервиста. По уверениям источников, инцидент улажен, офицер уже на работе. Как сложилось с другими, пока выяснить не удалось.

Очевидно, говоря о необходимости согласовать порядок перемещения граждан, президент имел в виду Соглашение между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства. 19 мая 2021 года документ одобрила Государственная Дума, а 25 мая – Совет Федерации. 28 мая 2022 года Владимир Путин подписал закон о ратификации этого соглашения.

Но при этом, как объяснили «Эху Кавказа» информированные источники, соглашение до сих пор не вступило в силу из-за того, что стороны все еще не обменялись ратификационными грамотами, то есть письменными дипломатическими документами, фиксирующими момент, с которого договор становится обязательным для его участников.

Это значит, что подавляющему большинству мужчин призывного возраста следует воздержаться от поездок в Россию до тех пор, пока там не закончится призыв или пока не будет окончательно урегулирован вопрос с двойным гражданством.

По оценкам местных чиновников, примерно 90% жителей Южной Осетии – обладатели российских паспортов, из них от 70 до 80% имеют регистрацию на территории России. Эти цифры относятся и к мужской части населения.

Кто хотя бы год проживал на территории России, учился в вузах или работал на предприятиях, всех их автоматически поставили на воинский учет в комиссариате. И теперь они все российские военнообязанные, потому что до вступления в силу соглашения о двойном гражданстве российское государство не учитывает югоосетинское подданство и относится ко всем обладателям российских паспортов, стоящим на учете в России, как исключительно к своим гражданам.

Именно это и произошло в выходные: мужчины поехали в Россию по российскому паспорту как граждане РФ со всеми вытекающими из этого последствиями, в том числе и такими, что их могут не выпустить как призванных на службу российских военнообязанных.

После вступления в силу договора эта проблема для лиц, которые зарегистрированы на территории России, но постоянно проживают в РЮО, должна быть снята. Статья 5 Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства гласит:

«1. Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон, проходят военную службу в той Стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва.

2. Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон и прошедшие обязательную военную службу в одной из них, освобождаются от призыва на военную службу в другой Стороне.

3. Вопросы военной службы по контракту, обучения в военных учебных заведениях лиц, состоящих в гражданстве обеих Сторон, могут быть урегулированы отдельными соглашениями».

Пока соглашение не вступило в силу, в преимущественном положении оказались те североосетинские автовладельцы с югоосетинскими госномерами (и вторым югоосетинским паспортом), которые выписываются из Северной Осетии, чтобы избавиться от придирок российской таможни.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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