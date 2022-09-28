В Абхазию с неофициальным визитом прибыл Александр Лукашенко

На государственной даче в Пицунде состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко. Информацию распространила пресс-служба абхазского лидера.

Ранее о том, что Лукашенко посещает Абхазию, сообщило «Эхо Кавказа».

Бжания на встрече заявил, что Лукашенко для Абхазии – «долгожданный и очень желанный гость». По его словам, в январе 1996 года на саммите СНГ именно Лукашенко высказался против экономической блокады послевоенной Абхазии.

«Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии – это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду», – отметил Бжания.

Бжания выразил уверенность в том, что приезд Лукашенко придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами.

«Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена. Добро пожаловать в Абхазию!», – сказал Бжания.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Аслана Бжания за теплые слова.

«Ностальгия никогда не покидает нас. В далёкие времена, может быть в 25-27 лет, я был на этой святой земле. Естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом парламента. Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным (26 сентября Лукашенко прилетел в Сочи к Путину – ред.). Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», - сказал Александр Лукашенко.



По словам Лукашенко, его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией.

«У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер предложил обсудить вопрос – «как жить дальше, как укреплять отношения». Собирается ли он признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, не сообщается.

«Я человек опытный, много лет в политике. Поговорим, подумаем, как жить дальше. Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Я это помню еще с советских времён, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения», – подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь и Россия согласовывают свои действия.



«Россия готова подставить свое плечо. Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями», – сказал он.



Аслан Бжания подтвердил, что ситуация в мире очень сложная.

«Мы внимательно отслеживаем события, которые происходят в мире. Каждого гражданина Абхазии это волнует. Вы, наверное, знаете о том, что наши граждане воюют сегодня на Донбассе. Есть, к сожалению, и погибшие граждане Абхазии», – сказал Бжания.

Александр Лукашенко заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.

В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».

30 августа абхазский лидер Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Ранее Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. При этом абхазский лидер добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси.

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