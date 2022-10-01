Михаил Саакашвили: Меня больше не интересуют внутриполитические разногласия в Грузии

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили спустя год после ареста опубликовал письмо под названием «365 дней плена». Бывший президент пишет о российско-украинской войне и отмечает, что сейчас он должен быть на передовой.

«Это еще и отечественная война грузин, где решается вопрос о существовании нашей страны. Хочу задать вопрос: как это возможно, что я, создатель современной армии, наблюдаю эту великую битву из тюрьмы? Я сейчас должен быть на передовой - в бронежилете и с автоматом. Я обязан, как представитель круга высокопоставленных чиновников Украины и как рядовой гражданин Украины, как патриот Грузии, быть там, где решается судьба Украины и Грузии. Мы обязательно победим!... Это я говорю как главнокомандующий, который впервые испытал на себе полномасштабное нападение России и вместе с вами тогда спас нашу страну», - написал Михаил Саакашвили.

Экс-президент заявляет, что его больше не интересуют внутриполитические разногласия в Грузии. «Настолько масштабное событие происходит в мире, где меня знают и знают о моей борьбе с Россией. Свобода или смерть!» - заявляет он.