Ахра Авидзба: «Правительство Грузии откровенно не хочет войны»

Командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба (позывной «Абхаз») заявил, что западные кураторы давят на Тбилиси, чтобы Грузия начала войну. Однако, по его словам, грузинское правительство войны не хочет.

«Правительство Грузии откровенно не хочет войны. Оно понимает: если начнется война, оно сменится. Оппозиция хочет достать Михаила Саакашвили из тюрьмы, чтобы под этой волной напасть на нас», – сказал он на пресс-конференции в Сухуми.

Командир «Пятнашки» говорит, что Грузию в 2008 году «пичкали оружием», которое затем «стрельнуло».

«Сегодня из Турции кораблями идет к ним оружие. Дважды проводились учения, завозилось к ним оружие под этим соусом и ничего не вывезли. Сегодня у них идет мобилизация сил», – сказал он.

«Грузия готовится к войне. Чтобы она передумала, и мы должны к ней приготовиться», – добавил он.

Ахра Авидзба также рассказал журналистам, что знает «грузинский народ не понаслышке».

«У меня второй сын от грузинки. У меня к народу нет претензий. Я среди них в Сочи вырос. У меня в спортзале 90% грузины были. Но их мышление и мышление их государства разнится. Самые националистические народы на постсоветском пространстве – Украина и Грузия», – отметил Авидзба.