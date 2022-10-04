Многие сейчас в Абхазии гадают: правда ли, что за внезапным визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в республику последует признание ее независимости этой почти десятимиллионной по численности населения страной, как убежденно восприняло его приезд на госдачу «Пицунда» немало граждан республики, или же «Батька» останется верен своей традиции – бесконечно лавировать и торговаться. И еще: реально ли угрожает Абхазии попытка военного реванша со стороны Грузии в результате открытия ею «второго фронта против России»? И нередко при этом звучит мысль, что в обоих случаях, в Минске, и в Тбилиси, будут выжидать, наблюдая за ходом военных сражений на полях Украины…

Вчера немало разговоров в обществе вызвала также пресс-конференция в Сухуме командира воюющего на Донбассе подразделения добровольцев из Абхазии «Пятнашка» Ахры Авидзба. «Пятнашка» приезжала в Абхазию, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы и Независимости. Сегодня в интернете попался видеоролик, на котором председатель Службы госбезопасности республики Роберт Киут вручает заместителю командира подразделения Алиасу Авидзба (позывной «Горец») ключи от новенького УАЗика с подарками для добровольцев, а тот говорит в ответ:

«Спасибо, Роберт Витальевич! Спасибо вам, спасибо руководству страны в лице государства. То, что вы всегда на связи с нами, то, что при любой внештатной ситуации ваше плечо рядом… И как старшие братья, и как государственные служащие… Для нас это очень важно, потому что в условиях активных боев транспорт быстро приходит в негодность…

– Я думаю, этот процесс мы продолжим.

– Спасибо большое».

Никого в Абхазии не удивило, что ключи от автомобиля вручались не командиру подразделения – учитывая его, мягко говоря, напряженные отношения с президентом Асланом Бжания, которые проявились, разумеется, и во время названной пресс-конференции Ахры Авидзба в офисе возглавляемой им ОО «Новые люди». Многие стали задаваться вопросом: не собирается ли 36-летний Ахра, который совсем, кажется, недавно был советником президента Аслана Бжания, а потом подозревался в попытке государственного переворота, стать его соперником на предстоящих выборах.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с нашим постоянным политическим экспертом Тенгизом Джопуа и поинтересовалось его мнением по этим вопросам. Джопуа сказал:

«По поводу приезда Лукашенко в Абхазию особого оптимизма пока я не испытываю. Если вы заметили, у него позиция своеобразная: он вроде бы не хочет осложнений отношений и с грузинскими властями, и с нами. Потом политика самого Лукашенко она такая несистемная что ли, непоследовательная. Он порою одно говорит, другое делает, часто выторговывая у России экономические и другие преимущества. Поэтому в признание Абхазии в ближайшем будущем я особо не верю. Что касается второго фронта, то второй фронт, на мой взгляд, не возникнет до того момента, пока положение на фронте на Украине не будет совсем уже катастрофическим для России. Может, что-то тогда произойдет. Второй фронт может возникнуть и в том случае, если в Грузии произойдет смена власти, к власти придут более радикальные силы. Пока этого не произойдет… Грузины, думаю, сейчас занимают более прагматичную позицию. У них есть исторический опыт поддержки от запада 2008 года, они знают, что реальной поддержки не будет. Они видят, что происходит на Украине, какой ущерб там нанесен государству. И влезать в военную авантюру они не хотят. Мне так кажется, по крайней мере.

– И второй вопрос такой. Вот вчера давал здесь, в Сухуме, пресс-конференцию Ахра Авидзба. Жизнь поистине непредсказуема. Чуть больше года назад он сидел в камере СГБ Абхазии и был подсудимым. И сейчас многие наблюдатели восприняли эту пресс-конференцию как заявку на его будущее участие в президентских выборах, да?

– Ну, человек высказывается по очень значимым вопросам общественно-политической жизни страны, он пытается быть активным, присутствовать, по крайней мере, быть на плаву… Я думаю, что это заявка. Насчет качества самой заявки я как бы… Ну, мне не очень понравилось. Если это заявка, то можно было какие-то программные вещи предложить. Но, может, это прелюдия к чему-то будущему. Само его участие в будущих выборах – это пока сложный, неопределенный вопрос. Если у нас в политикуме ничего не изменится и мы дойдем до выборов в спокойном русле, то оппозиционным силам придется либо объединиться, либо придется проиграть. Если объединяться, то вопрос лидера будет решаться долго. Не совсем понятный пока вопрос. Там брожение внутри самой оппозиции».

Мы заговорили на неизменно актуальную тему будущих президентских выборов и претендентов для участия в них. В Абхазии пока явно не намерены отказываться от установленного Конституцией возрастного ценза для кандидатов в президенты – от 35 до 65 лет, – и поэтому в основном рассуждают о молодом поколении политиков. Среди наиболее часто фигурирующих сейчас, как правило, называют двоих представителей фамилии Ардзинба – занявшего второе место на выборах в марте 2020 года председателя оппозиционной ОО «Абхазское народное движение» Адгура (родился 26 декабря 1981) и министра иностранных дел республики Инала (родился 26 июля 1990). Кстати, второму на момент очередных выборов, которые по Конституции должны пройти в марте 2025 года, еще не исполнится 35-ти. И он, как известно, со своим однофамильцем сейчас никак не политические соратники, а оппоненты. Иногда вспоминают в ряду претендентов и Кана Кварчия (родился 1 июля 1974 года), парламентария и председателя оппозиционной ОО «Аидгылара», который большую часть президентства Аслана Бжания в политической оппозиции держится особняком. Что касается героя ДНР Ахры Авидзба, то он родился 27 января 1986 года и за последние полгода нарастил политический вес, регулярно давая интервью на российских телеканалах как командир «Пятнашки» на Донбассе… Впрочем, как хорошо известно из предыдущего опыта внутриполитической борьбы в Абхазии, за два с половиной года до выборов могут чаще всего обсуждать шансы на будущее лидерство одних политиков, а потом вперед вырываются другие…

И главное, подчеркнул Тенгиз Джопуа в завершение нашей беседы, никогда еще, пожалуй, будущие президентские выборы в Абхазии не зависели от такого числа привходящих факторов, из-за которых все наше будущее представляется очень туманным.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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