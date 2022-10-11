Евросоюз одобрил 8-й пакет санкций против России. Они затронут граждан и организации третьих стран, которые будут замечены в содействии Москве в обходе санкций. В свою очередь, Россия ввела ответные санкции против ЕС.

Очередной пакет санкций против России стал ответом на аннексию территорий Украины. Он, в частности, закладывает необходимую правовую базу для введения потолка цен на нефть, предусмотренного G7, отмечается в сообщении Еврокомиссии.

«Восьмой пакет санкций предусматривает запрет на импорт товаров на сумму 7 млрд евро, а также ограничения на экспорт. Данные шаги еще больше лишат кремлевский военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику – европейских услуг и опыта».

Новый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничительные меры против третьих стран, компаний и лиц, содействующих Москве в обходе санкций. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Таллинне 10 октября.

«У нас уже есть восемь пакетов санкций, и с каждым из них мы приходили к пониманию, какие есть лазейки и способы уклонения от санкций, после чего с принятием новых пакетов закрывали их», – сказала глава ЕК.

По мнению политолога Гии Хухашвили, новый пакет санкций обязательно коснется и Грузии, и поясняет почему:

«Рано или поздно мы попадем в санкционный список со стороны Запада, и риски этого события повышаются с каждым днем, так как правительство принципиально отказалось от введения санкций против России. По этой причине, по сути, нет никакого контроля за прохождением грузов из России и обратно. Хотя власти говорят, что это не так, реальная политика и статистика показывают, что Грузия используется как платформа для обхода санкций. Цивилизованный мир выбрал экономическую войну с Россией, и Грузия, к сожалению, находится по другую сторону этой войны».

На этом фоне с сегодняшнего дня правительство России ввело запрет на международные грузовые автоперевозки по территории страны для транспортных компаний из Евросоюза, Украины, Великобритании, Северной Ирландии и Норвегии.

Запрет касается двусторонних и транзитных перевозок, а также перевозок с территории или на территорию третьего государства до 31 декабря 2022 г.

Грузии в этом перечне нет. По мнению Гии Хухашвили, происходящее является следствием проводимой правительством Грузии политики:

«Мы полностью дистанцировались от стратегии, избранной Западом в отношении России. Скажу больше, наше правительство гордится тем, что у нас высокий экономический рост за счет фактической интеграции с Россией. Те санкции, которые вчера ввела Россия, нас не затронут. Они очень довольны нынешним правительством Грузии. Торговля на пике, переводы из России бьют рекорды, в Грузии зарегистрировано огромное число бизнесов россиян, они беспрепятственно могут открыть счет в любом грузинском банке. Как иначе это назвать?» – сказал Хухашвили.

Статистика показывает, что после начала войны в Украине Россия продолжает оставаться главным экономическим и финансовым партнером Грузии. По данным «Международной прозрачности – Грузия», всего в Грузии зарегистрировано 13 500 российских компаний, причем половина из них была зарегистрирована после начала войны в Украине.

За первые восемь месяцев 2022 года импорт из России увеличился на 51%. Доля импорта из России составила почти 12% от общего объема импорта Грузии, что является самым высоким показателем за последние 15 лет.

В отчете «Института развития свободы информации» (IDFI) говорится, что после полномасштабного вторжения России в Украину 45 349 граждан России открыли новые счета в грузинских коммерческих банках. Вклады российских граждан, размещенные в коммерческих банках Грузии, приближаются к двум миллиардам лари, увеличившись примерно на 170% по сравнению с довоенным периодом.

Многие эксперты считают, что рост экономической активности Грузии обусловлен именно отказом от антироссийских санкций – с марта по октябрь в Грузию поступило около миллиарда долларов в виде переводов из России.

Грузия отказывается присоединиться к санкциям с самого начала войны. Члены кабмина объясняли это решение национальными интересами страны.

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