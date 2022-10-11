Ленингорская больница вновь в центре внимания. От новых властей республики местные жители ждут наведения порядка в медучреждении, сотрясаемом регулярными скандалами. Не помогли ни смена главврача, ни проверки, ни расследования злоупотреблений. С публичной критикой выступила и бывший бухгалтер больницы Фатима Козаева.

Фатима Козаева поработала бухгалтером Ленингорской больницы всего три месяца. Но и этого непродолжительного времени, по ее словам, хватило, чтобы понять масштабы нарушений в лечебном учреждении:

«Ситуация по бухгалтерии была, мягко говоря, плачевная, потому что не было абсолютно никаких документов, часть документов была уничтожена, по словам сотрудников, (было) полное противодействие моей работе со стороны тогдашнего главврача. Все, что мне удалось на тот момент, в первый же рабочий день: денежные средства, которые находились в кассе без установленного лимита по кассе, который должен быть в обязательном порядке, мы эту сумму депонировали. Никакой кассовой отчетности мне предоставлено не было кассиром. Первое, с чего я начала свою работу, это (попыталась) понять общие принципы работы бухгалтерии в этой больнице, но это оказалось очень тяжело, потому что были систематические удержания заработной платы. Допустим, в этом году с начала января они январскую зарплату получили только в марте, хотя финансирование было. Также проблема с «ковидными» выплатами, которые сотрудники по сей день не получили. Два раза ведомости, формы по ковидным выплатам возвращались мной, так как там были люди, у которых не было подтверждения – то есть там должны были быть тесты положительные и так далее».

При этом, повторила собеседница «Эха Кавказа», «ковидные» средства на счету были еще 19 мая, но сотрудники их до сих пор не получили:

«Очень часто можно было слышать о наличии «мертвых душ» в больнице. Это было вами замечено?

– Первая заработная плата, которая мной начислялась, в Министерстве здравоохранения мне помогали коллеги. Когда мы выдавали зарплату, я сделала такую систему - человек, паспорт, зарплата. То есть чтобы я могла воочию видеть людей. Несмотря на это, по зарплате у нас остались излишки, 103 тысячи рублей. С чем это было связано? Некий господин А работает на скорой помощи, но был внесен и табелировался, допустим, и в поликлинике, а по факту он там не работал. Соответственно, излишки пошли оттуда, но как таковых «мертвых душ» я не уследила. Но вот такие повторы, они были.

– По вашим оценкам, за эти три месяца что вам удалось поработать, каким может быть масштаб финансовых нарушений в этой больнице?

– По последнему предписанию Контрольно-счетной палаты – около 460 тысяч, это необоснованно выданная заработная плата за период с 2020 по 2022 год. Судя по тому, что нет очень многих документов, и, вы знаете, я до последнего рабочего дня настаивала на том, чтобы пересчитать кассу. До меня кассовые документы не дошли, потому что и последний главврач, на сегодняшний день – Кочиев, тоже особо не был заинтересован в этой процедуре. То же самое было и с предыдущим главврачом Гиголаевой. То есть все дело было в кассе. Если бы я посчитала кассу, соответственно, все это я могла бы сказать сегодня в цифрах. Но я думаю, что около 700 тысяч. Это только по заработной плате, не считая того, что там есть основные средства и так далее».

Нарушения были выявлены и во время вакцинации населения, продолжила она:

«Все мы знаем, что нам предоставляли вакцины от COVID-19, и по вакцинации тоже большая недостача идет. То есть вакцины были, есть акты, составленные врачом-инфекционистом. То есть врач-инфекционист уезжает на учебу, после приезда обнаруживает, что вакцин нет. В журнал вакцинации люди внесены, но по факту в их амбулаторных картах нет информации о вакцинации. И люди, которые внесены в этот журнал, с некоторыми мне удалось переговорить, утверждали, что вакцинацию они не проходили. То есть вопрос, куда уходила вакцина, которая стоит недешево, – на него никто не ответил. Там нужна комплексная проверка, чтобы это все обозначить, но на данный момент такая ситуация».

Ленингорская больница оказывается в центре скандала не первый раз. В декабре 2021 года после многочисленных жалоб жителей с внезапной проверкой в медучреждение нагрянул тогдашний министр здравоохранения Сослан Наниев. В результате были уволены сотрудники, которых не оказалось на работе, а также главврач. В июле 2022 года, после назначения нового бухгалтера, Наниев, встречаясь с коллективом, выразил надежду, что «финансовая и кадровая отчетность будут приведены в полное соответствие с нормативными документами». Впрочем, надежды так и остались надеждами, а министра уволили после смены власти.

Фатима Козаева обратилась уже к исполняющему обязанности министра здравоохранения, к депутатам, а те в свою очередь – в прокуратуру. Сотрудники больницы встречались недавно и с парламентариями. На встрече присутствовал и президент Алан Гаглоев:

«Я сама была участником этой встречи. Алан Эдуардович действительно пришел к сотрудникам, мы озвучили все проблемы, которые стоят перед врачами. Кстати, им тоже нелегко работать, создаются такие условия для того, чтобы эти врачи не работали: могут меняться (без их согласия) истории болезни, назначения врачей могут быть вырваны в буквальном смысле из истории болезни и подменены. Или назло врачу назначения пациентам могут не делать вовсе. Как я уже сказала, в ходе встречи мы озвучили все проблемы, и результатом стало то, что Алан Эдуардович пообещал, что в кратчайшие сроки разберутся с этой проблемой. Соответственно, сотрудники все этого очень ждут».

Сама Козаева не дождалась перемен. Она написала заявление об уходе, и вот почему:

«В понедельник я пришла на работу и обнаружила, что есть масса приказов, которые незаконны с точки зрения трудового законодательства, то есть не может, допустим, лаборант работать санитаркой по Санпину. Также был оформлен человек, который физически должен был одновременно находиться в двух разных местах, хотя между ними километры. Подняв вопрос данных приказов и что дальше делать, главврач мне пояснил, что их нужно принять и, соответственно, выдавать заработную плату, что я отказалась делать. Видя вот такой произвол, я решила написать заявление. Помимо этого, я хотела бы сказать и о том, что в июле у меня пропали табели учета рабочего времени за июнь месяц, о чем я незамедлительно сказала главврачу. Все закончилось тем, что он сказал, будем разбираться, но куда делись документы, я не знаю по сей день».

Было еще несколько инцидентов, говорит уже бывший бухгалтер медицинского учреждения. Например, главврач собирал подписи сотрудников в поддержку ее увольнения: из 179 человек, которые числятся в штате медучреждения, обращение подписали всего восемь.

Депутат парламента Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа» сказал, что Генпрокуратура республики уже ответила на депутатское обращение и пересланные материалы. Ведомство направило представление в Министерство здравоохранения с требованием исправить все нарушения. Про возбуждение уголовных дел, добавил он, депутатам ничего не известно, но они намерены проследить за дальнейшими шагами Минздрава.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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