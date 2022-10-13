Россиянам на «Нижнем Зарамаге» за два дня вручили пять повесток

На пропускном пункте «Верхний Ларс» за два дня желающим выехать из России вручили восемь повесток, на «Нижнем Зарамаге» – пять. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил продолжить выдачу повесток подлежащим «частичной мобилизации» гражданам на границе с Грузией, а также начать выдавать их на де-факто границе с Южной Осетией. В Цхинвали считают, что «это непродуманное предложение внесет негатив в отношения Южной Осетии и России».

«После поручения главы республики Сергея Меняйло мы вновь открыли пункт призыва на границе с Грузией. Он был свернут после нормализации обстановки с наплывом желающих выехать из России. Сейчас вновь начали вручать повестки подлежащим частичной мобилизации из числа желающих пересечь границу с Грузией. Также открыли пункт призыва на границе с Южной Осетией», – сообщил заместитель военного комиссара Северной Осетии.

Абрил Абдуллаев не уточнил, запретили ли выезд из России гражданам, которым вручили повестки.

Как пишет ТАСС, во время наплыва людей на границе с Грузией было вручено более 180 повесток.

В конце сентября югоосетинское Минобороны рекомендовало военнослужащим и лицам гражданского персонала ведомства пересекать де-факто границу с Россией по югоосетинским паспортам. Большинство жителей Южной Осетии – граждане России.