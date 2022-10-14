Тень Михаила Саакашвили дотянулась до лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в Берлине. Он возглавляет парламентскую делегацию на международном конгрессе Партии европейских социалистов. Заверявшего европейских партнеров в приверженности Грузии к евроинтеграции Ираклию Кобахидзе пришлось комментировать резолюцию ПАСЕ, в которой содержится призыв к незамедлительному освобождению из заключения Михаила Саакашвили.

Попытка представителей партии власти продемонстрировать, что «Грузинская мечта» вхожа в европейскую политическую семью, не удалась. Четверо депутатов во главе с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе прибыли в Берлин для участия в конгрессе Партии европейских социалистов (PES), одного из крупных политических объединений, в которое входит и социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца. Перед отъездом Ираклий Кобахидзе отмечал, что участие в конгрессе даст возможность лично пообщаться с европейскими лидерами и политиками и заверить их в готовности грузинских властей выполнить 12 рекомендаций Брюсселя. Но Ираклий Кобахидзе пропустил от оппонентов репутационный удар – не в спину, а в бок, можно сказать, в политическую печень. В соседнем с Германией Страсбурге ПАСЕ приняла накануне резолюцию, осуждающую российскую агрессию против Украины. Кроме того, в ней содержится призыв об освобождении российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы и – как бы это неожиданно ни звучало – третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Ассамблея призывает российские власти к немедленному освобождению Владимира Кара-Мурзы. Ассамблея призывает к пересмотру дел других оппозиционных Путину политических заключенных в Российской Федерации и других странах, а также их освобождению (включая Михаила Саакашвили, гражданина Украины и бывшего президента Грузии)», – сказано в документе.

Подробности двусторонних встреч и выступлений в Берлине для грузинских журналистов стали вопросом после этого второстепенным. От Ираклия Кобахидзе ждали совсем других комментариев – вслед за Европарламентом теперь ПАСЕ принимает резолюцию, в которой говорится об освобождении Михаила Саакашвили.

Ираклий Кобахидзе посоветовал не придавать этому большого значения. Но его аргументы выглядят слабыми – как он уверяет, это случилось потому, что «четверг – пассивный день в работе ПАСЕ», этим и воспользовались Европейская народная партия (ЕРР) и причисляющее себя к этому политическому семейству «Нацдвижение»:

«В Ассамблее из 600 человек 56-ю голосами тайком протолкнули какую-то поправку, в которой упомянут Михаил Саакашвили. Это, в общем, печальное событие. Но мы ничему не удивляемся после того, как Европарламент более чем тремястами голосами принял полностью несправедливую резолюцию несколько месяцев назад. Есть одна несправедливая заметка, которая попала в резолюции ПАСЕ. Главное, партнеры знают все об этом деле. Знают, что заключенный Михаил Саакашвили под наблюдением врачей, созданы все условия для медицинского обслуживания. Все остальное – политические спекуляции».

Возможно, в Тбилиси Ираклий Кобахидзе более жестко выразился бы по поводу резолюции ПАСЕ. Как это было в случае упомянутой им же резолюции Европарламента. «Ценою в грош» – так тогда оценил документ Кобахидзе.

Другие депутаты «Грузинской мечты», подчеркивая незначительность факта упоминания Саакашвили в тексте резолюции, указывали на то, что фраза про него в скобках, а значит, не является основным текстом.

Оппоненты решили эти «скобки» вскрыть. В них депутат «За Грузию» (партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария) Михаил Даушвили прочел следующее:

«Когда ты ежедневно нападешь на своих партнеров - ЕС, США, их послов, и выдвигаешь против них тысячи бредовых обвинений или обещаешь что-то публично, а потом кидаешь, – это приводит к тому, что твоим словам и действиям больше нет цены и доверия. Потому мы должны понимать: то, что отразилось в тексте резолюции, обусловлено не тем, что Саакашвили политзаключенный, а безрассудными и антигосударственными действиями «Грузинской мечты».

В «Нацдвижении» обратили внимание на то, что из-за упоминания Саакашвили депутат «Грузинской мечты» отказался поддержать всю резолюцию, в которой Россия признана террористическим режимом и в которой содержится призыв к незамедлительному прекращению агрессии против Украины, а также выводу войск с территорий Грузии и Молдовы.

Другие критики задавались вопросом, как у «Нацдвижения» получается, что ее интересы рьяно защищает Европейская народная партия, а «Грузинской мечте» за десять лет не удалось заручиться такой поддержкой от европейских социал- демократов в Европарламенте и ПАСЕ.

Депутат от партии «Лело» Саломе Самадашвили напоминает, что «Грузинская мечта» отказывается от полноценной реформы судебной системы, к которой все эти годы призывают западные партнеры, потому вопросы по поводу беспристрастности судебных процессов и вердиктов против Михаила Саакашвили будут оставаться. К тому же поднимается вопрос гуманности. Именно исходя из гуманных соображений, из-за ухудшения здоровья Саакашвили, Европарламент в своей резолюции призывает власти отправить третьего президента на лечение за границу, – говорит Саломе Самадашвили.

«Непонятно, как власть собирается продолжать убеждать мировое сообщество, что стоит на правильной стороне, оставляя Саакашвили в его сегодняшнем состоянии».

Адвокаты и близкие Саакашвили тщетно добиваются последние месяцы отсрочки отбывания наказания и отправки его за границу на реабилитацию. С мая Михаил Саакашвили находится в клинике «Вивамеди». Накануне правозащитная НПО «Центр по правам человека» обнародовала свое заключение. Изучив состояние здоровья третьего президента и отследив реакции пенитенциарной системы на его состояние с момента задержания и объявления голодовки, правозащитники пришли к выводу: за все это время пенитенциарная система предпринимала действия для защиты здоровья третьего президента запоздало, под натиском общественности. Центр по правам человека рекомендует Минюсту рассмотреть вопрос об отсрочке наказания.

Министр юстиции Рати Брегадзе в ответ заявил, что Михаилу Саакашвили обеспечено адекватное лечение. Похоже, «Грузинская мечта» не станет реагировать на резолюцию ПАСЕ, тем более что она носит рекомендательный характер. А прислушиваться к рекомендациям партнеров, особенно в последнее время, стало «Грузинской мечте» несвойственно.

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