В грузинском политическом спектре не прекращаются дискуссии по поводу новых правил избрания генпрокурора страны. Вопрос значится в 12 рекомендациях для получения Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС. Накануне 126 голосами парламентом были приняты соответствующие конституционные поправки в первом чтении, хотя лидеры «Грузинской мечты» утверждают, что навязанная Брюсселем в 12 пунктах новая модель не соответствует лучшей европейской правовой практике.

Заветное для общественности и западных партнеров единство «Грузинской мечты» и радикальной, как они ее именуют, оппозиции в лице парламентских «Нацдвижения», «Стратегии Агмашенебели» и «Лело» обернулось для многих поводом для опасений. Накануне 126 голосами в первом чтении были приняты конституционные поправки по избранию генпрокурора. Этот вопрос входит в перечень рекомендаций ЕС из 12 пунктов.

Согласно поправкам, последующие два созыва парламента будут утверждать кандидатуру нового генпрокурора квалифицированным большинством, 90 голосами из 150, сроком на шесть лет. В случае если при первом голосовании не будет набрано достаточных голосов от правящей силы и оппозиции, состоится второе голосование. При провале второй попытки в течение 28 дней состоится третье голосование по той же кандидатуре на пост генпрокурора, только в этом случае его утвердят простым большинством (76 голосами) и сроком на один год.

Вчера представители «Грузинской мечты» упорно утверждали и продолжают утверждать сегодня, что инициированные ими же поправки не имеют ничего общего с лучшей правовой европейской практикой, но почему-то навязаны самим ЕС. И, как выразился председатель партии власти Ираклий Кобахидзе, ради европейских перспектив власти согласились с ними.

«Венгрия – единственная страна в ЕС, где практикуется такое правило избрания генпрокурора. И это критиковала Венецианская комиссия, – уточнил сегодня Кобахидзе. – Больше нет стран, где генпрокурор или похожие должностные лица утверждаются квалифицированным большинством, потому что с квалифицированным большинством связано много проблем. Выходом из тупика было бы утверждение генпрокурора сроком на один год простым большинством. Но Венецианская комиссия рекомендует, чтобы генпрокурора выбирали на больший срок, чем один созыв парламента. Получается, мы принимаем норму, в которой нарушены все правовые принципы. Поэтому, хотя мы и сами инициировали этот проект, мы его положительно не оцениваем. И мы поддержали эти поправки (только) потому, что они входят в 12 пунктов, (рекомендованных) ЕС. Однако мы до второго чтения еще раз посмотрим, возможно ли довести до минимума правовые проблемы в принятых поправках».

И хотя Ираклий Кобахидзе повторил, что результаты этого пересмотра будут отвечать соответствующему пункту 12 рекомендаций, нет полной уверенности, что дело будет доведено до конца. Как, впрочем, это было в случае конституционных поправок в избирательный кодекс по снижению проходного барьера.

Тогда, год назад, по соглашению Шарля Мишеля по выводу страны из кризиса в первом чтении конституционные поправки были приняты. Но потом «Грузинская мечта» вышла из соглашения и по сей день не спешит завершить процесс утверждения поправок к избирательному кодексу.

Депутат «Лело» Саломе Самадашвили сегодня напомнила, что по тому же соглашению Мишеля «Грузинская мечта» еще в прошлом году инициировала, но потом отозвала утвержденные накануне в первом чтении поправки по избранию генпрокурора:

«Грузинской мечте» пришлось отступить еще раз. Мы хорошо помним, как они отказались от этих поправок в прошлом году. Теперь они были вынуждены это сделать. Но если «Грузинская мечта» к этим новым правилам подойдет формально и на должности генпрокурора оставит человека, управляемого Бидзиной Иванишвили, то сколько бы законодательных поправок не принимала эта правящая сила, двери ЕС для нас останутся закрытыми».

Против поправок выступили двое депутатов от партии «Граждане». Они считают маловероятным, что по кандидатуре генпрокурора между партией власти и оппозицией будет достигнут консенсус, что даст возможность «Грузинской мечте» сроком на один год вновь утвердить своего человека, который вместо сохранения беспристрастности, по словам депутата Левана Иоселиани, «будет выслуживаться перед партией власти, чтобы его снова утвердили».

Эти опасения не разделяют депутаты из партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию». Они поддержали поправки, соглашаясь с тем, что у нового генпрокурора должен быть гораздо более высокий кворум доверия. В партии «За Грузию» опасаются другого, говорит депутат Михаил Даушвили:

«Принятием этих поправок мы не должны обманывать себя в том, что выполнен один из 12 пунктов, это не так. У этого пункта еще много других компонентов, и в этом направлении «Грузинская мечта» ничего не делает. Она просто вводит общество в заблуждение, будто выполняет эти 12 рекомендаций».

Своеобразным намеком на то, что до конца года «Грузинская мечта» может не выполнить все 12 задач от ЕС, стали вчерашние слова партийного лидера Ираклия Кобахидзе. В ходе прений перед голосованием на предложение депутатов «Мечты» дождаться рекомендаций экспертов из Венецианской комиссии Кобахидзе сказал, что «с этой комиссией у них плохой опыт». По непонятным ему причинам Венецианская комиссия свою оценку поправок по еще одному пункту из 12 (о реформе избирательной системы) пришлет к 13 декабря. «А мы хотели, – сказал Кобахидзе, – принять поправки к избирательному кодексу до 15-16 декабря, до того, как состоится заседание Европейского совета». Ожидается, что на этом заседании будет заслушана предварительная оценка выполнения Грузией 12 европейских рекомендаций.