«Грузинская мечта» ответила Евросоюзу своим условием

Сегодня «Грузинская мечта» приступила к парламентским консультациям о выполнении рекомендаций Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата. Ведущие оппозиционные партии проигнорировали формат, требуя от правящей «Грузинской мечты» выполнения ряда своих условий, и в частности, снижения проходного избирательного барьера в 5%.

«Грузинская мечта» планирует создать в рамках парламентских комитетов несколько групп для выполнения 12 рекомендаций Евросоюза.

Крупнейшие оппозиционные партии – «Нацдвижение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» – считают предложенный властью формат пустой тратой времени, предлагая свою повестку дня: безусловное выполнения т.н. соглашения Мишеля, подписанное при посредничестве Евросоюза 19 апреля 2021 года. Документ предусматривал в долгосрочной перспективе перевод политического устройства Грузии на европейские стандарты. Важнейшим пунктом соглашения была реформа избирательной системы, и в ее рамках понижение проходного барьера для партий до 2%. Год назад «Грузинская мечта» демонстративно покинула соглашение, подчеркнув, что это не означает сворачивания реформ.

Как сегодня отметил лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе, снижение проходного барьера станет возможным лишь в том случае, если в декабре страна получит статус кандидата в ЕС:

«В декабре, не позднее чем через один месяц после предоставления Грузии Европейским союзом статуса кандидата, парламент Грузии примет конституционный закон, согласно которому 2024 год и следующие парламентские выборы будут проведены по полностью пропорциональной системе и с избирательным порогом в 2%. Мы берем на себя это политическое обязательство от имени политического совета партии перед Европейским советом и Европейской комиссией».

Логика «Грузинской мечты» понятна: на прошедших выборах только две партии преодолели пятипроцентный барьер, из них «Грузинская мечта» набрала 47%, а «Национальное движение» – 33%, такой разрыв делает невозможным приход оппозиции к власти. При двухпроцентном барьере иной расклад: оппозиция в сумме получила бы 42% голосов.

Представитель партии «Граждане» Леван Иоселиани, принявший сегодня участие в работе с большинством, выразил недоумение: зачем партии власти обострять и без того напряженную ситуацию, когда одним из требований Еврокомиссии было именно уход от деполяризации в стране.

«Снижение проходного барьера разрядило бы обстановку, думаю, сегодня у «Грузинской мечты» нет ресурса для торговли с Еврокомиссией. Они дали нам конкретную повестку дня, и, если она будет выполнена, мы получим статус кандидата. Теперь они шантажируют Европейскую комиссию: дайте нам статус, и мы получим низкий порог. Это Грузии нужен низкий порог, а не Европейской комиссии. Это мы должны говорить об изменениях в Конституции и выдвигать свои аргументы. Европейская комиссия ждет выполнения 12 пунктов, а не шантажа», – сказал Иоселиани.

В остальной части оппозиции также расценили доводы власти как шантаж ЕС, обвинив ее в некомпетентности. Как отметил член фракции «Нацдвижения» Леван Бежашвили, заявление председателя «Грузинской мечты» абсурдно, поскольку Грузия не в том положении, чтобы предъявлять дополнительные требования к ЕС.

«Подобной риторикой и заявлениями они еще больше отдаляются от положительного решения ЕС в отношении Грузии, способствуя продвижению российского нарратива в стране. Они показывают, что главное для них – не получить статус кандидата, а обострение отношений между Грузией и ЕС. Они по-прежнему продолжают говорить с ЕС на языке ультиматумов», – заявил Леван Бежашвили.

На это член парламентского большинства Гурам Мачарашвили раскрыл планы оппозиции:

«Мы продолжим идти по пути, который приведет Грузию в Евросоюз, а в оппозиции желают только возвращения во власть. В этом принципиальная разница между нами – когда цели разные, конечно, договориться трудно. Отсюда их заявления о том, что «Грузинская мечта» не собирается выполнять требования Еврокомиссии. Теперь, когда они увидели, что мы приступили к реализации плана из 12 пунктов, они заявили общественности, что мы реализуем план, который приведет нас к власти».

Согласно оценке политолога Гии Хухашвили, заявления Ираклия Кобахидзе лишь подливают масла в огонь:

«Властная команда сейчас открыто саботирует выполнение 12-пунктного условия ЕС. Нам четко рекомендовали: выполняйте условия и вы получите статус. И в ответ Кобахидзе, рейтинг которого на дне, говорит им: сначала вы дайте нам статус, а затем мы что-нибудь придумаем. Это невероятный бред, эти люди несут основную ответственность за все последствия».

В свою очередь, основатель «Центра стратегического анализа» Георгий Рухадзе, оценивая заявление председателя «Грузинской мечты», говорит, что подобная риторика не принесет Грузии ничего хорошего.

«Заявления типа «вы предъявили нам 12 требований, теперь мы предъявляем требования и к вам» – контрпродуктивны. В какой этой связи со статусом кандидата? Это законодательное изменение было согласовано много раз, и «Мечта» (согласно соглашению Мишеля) соглашалась на это обязательство, но затем пыталась избежать его, теперь она снова идет по этому кругу. Выставление условий Европейскому союзу вообще нигде не прописано. Торг на манер «утром деньги – вечером стулья» выглядит как попытка завести процесс в тупик, выставляя все так, как будто «Грузинская мечта» хочет что-то сделать, а оппозиция этого не желает», – заявил Георгий Рухадзе изданию IPN.

На фоне обострения полемики между крупными политическими партиями более малочисленные парламентские и внепарламентские объединения выступили с совместным обращением на имя председателя парламента Грузии и Венецианской комиссии Совета Европы, где содержится требование понизить избирательный барьер в парламент до 0,67%.

Обращение подписали от парламентской оппозиции «Гирчи», Республиканская партия, а также около десятка внепарламентских партий.