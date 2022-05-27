Приборы учета как панацея от всех проблем в энергетике

В Общественной палате Абхазии сегодня обсуждали повышение тарифов на электроэнергию. Правительство республики берет курс на установку приборов учета и считает, что только так можно увеличить собираемость абонентской платы и снизить потребление электроэнергии.

В Общественной палате Абхазии прошли слушания. Их тема звучала витиевато: «Пути выхода из сложившейся кризисной ситуации на фоне повсеместного роста цен с учетом неизменного уровня заработных плат и пенсий». Но обсуждались в основном ситуация в энергетике и изменение тарифов на поставку электроэнергии. О ситуации общественность информировали министры экономики и финансов, руководитель РУП «Черноморэнерго».

Секретарь Общественной палаты Гули Кичба сообщила, что к ним обращаются люди, озабоченные тем, что правительство приняло решение с 1 июля поднять тарифы на электроэнергию, но зарплаты и пенсии не поднимают. «Как людям быть?» – спросила она.

Представитель палаты Леонид Осия попросил членов правительства рассказать гражданам о планах или дорожной карте для обеспечения нормальной жизни людей.

Министр экономики Кристина Озган сообщила, что в последний раз решение о тарифах принималось в 2012 году, но уже тогда он не позволял содержать и эксплуатировать энергетику. Теперь правительство определило обоснованный тариф, который составляет 2,7 рубля за киловатт-час без учета генерации.

Кристина Озган рассказала о планах установить приборы учета. На это выделено 100 млн рублей. Для обеспечения счетчиками всех потребителей необходимо около 1 млрд рублей, завершаются консультации с поставщиками оборудования, они обещают доставить их в рассрочку. Несколько лет назад уже делались попытки взять под контроль потребление электроэнергии, было установлено около 13 тысяч приборов учета, но на данный момент работают около трех тысяч. Опыт показал, что только так можно снизить потребление электроэнергии и увеличить собираемость платежей.

Еще одна инициатива правительства, по словам Озган, пересмотреть политику предоставления льгот. Сегодня у «Черноморэнерго» огромное количество льготников по 23-м категориям, причем правительство никогда не компенсировало эти льготы энергетикам. Сейчас оно предлагает законопроект, который должен решить эту проблему: или отменить льготы, или выплатить компенсации.

Министр экономики заявила, что правительство увеличило размер минимальной заработной платы почти в два раза, и теперь она будет составлять 10 тысяч рублей для работников небюджетной сферы.

Представитель Общественной палаты Роман Качарава поинтересовался, не лучше ли, прежде чем повышать тариф на электроэнергию, обеспечить стопроцентную собираемость платежей? Министр экономики ответила, что не видит иного способа увеличить собираемость, кроме как установить всем потребителям приборы учеты.

В процессе обсуждения выяснилось, что не только люди задолжали «Черноморэнерго», но и сама компания является крупным должником. В обсуждение вступил руководитель компании Зураб Багапш, который пояснил ситуацию:

«За прошлый отчетный год задолженность «Черноморэнерго» перед государством, налоговой и внебюджетными фондами составила 279 млн рублей. Но вместе с тем задолженность государства за потребленную электроэнергию, за льготников, а также хозрасчетных государственных предприятий составила более 320 млн рублей. Кто кому должен – это, как говорится, еще вопрос. Те средства, которые были заложены в размере 100 млн рублей на 2021 год, там были сокращения в связи с тем, что были стихийные бедствия, был еще ряд мероприятий, все это «Черноморэнерго» вынуждена была финансировать из тех средств, которые были. В итоге на счетчики, на развитие осталось 32 млн рублей, на которые были приобретены соответствующие сервера, соответствующие программы – это так называемое системное ядро, благодаря которому вы со своего телефона сможете оплатить по счетчику за потребленную электроэнергию, то есть мы стараемся максимально вывести наших контролеров из общения с людьми».

Багапш рассказал и о том, что было сделано за пять месяцев текущего года:

«Есть средства, которые были заложены уже на 2022-й год, те же 100 млн рублей должны были быть направлены уже на приобретение непосредственно приборов учета, которые должны были устанавливаться физическим лицам. Мы достигли соглашения с компанией «Матрица», в этом году они нам поставили просто на веру 1200 приборов учета в рассрочку. В данный момент заканчивается их установка в городе Сухуме. Мы берем конкретное ТП (трансформаторная подстанция), и все, что на этом ТП стоит, устанавливаем. Должен заметить, что нагрузки моментально снизились, потому что люди начали днем выключать лампионы, которые у них во дворе горят, начали понимать, что в итоге за электроэнергию нужно будет заплатить, соответственно, начали экономить. В итоге это сказалось на том, что качество электроэнергии выросло. Собираемость там, где установлены приборы учета для физических лиц, более 90-95%. Это тот единственный выход, который у энергетики сегодня есть».

Зураб Багапш рассказал, что, когда устанавливался тариф в 40 копеек за киловатт-час, по курсу рубля к доллару это составляло 16 центов. С учетом нынешнего курса – это всего пять центов, доходность компании упала в три раза. Оказалось, что большая часть российских трансформаторов используют французскую бумагу, не российскую медь, и действующие санкции привели к тому, что сумма запланированного закупа трансформаторов, масла, проводов и прочего за один день выросла с 9 млн до 21 млн рублей. В сложившейся ситуации даже рост тарифа до 90 копеек за киловатт-час не решает проблем.

Борьбу с майнингом Багапш сравнил с попыткой на старом УАЗике угнаться за «Феррари». Под новый год госкомитет по надзору предпринял ряд мер, чтобы через VPN заблокировать майнеров. Но они научились обходить блокировку в течение недели и через социальную сеть начали продавать роутеры для обхода блокировок за пять тысяч рублей. Единственный способ борьбы с майнингом, по его мнению, установка приборов учета. Практически везде, где установили приборы учета, выявили майнинговые фермы.

Член Общественной палаты Александр Страничкин поинтересовался судьбой перепадных ГЭС, которые входят в комплекс ИнгурГЭС. Ему ответили, что тридцать лет эти станции стоят, не работают, вода утекает, и это потерянные деньги и киловатт-часы. Для страны гораздо лучше, чтобы их реанимировали. Вкладывая деньги, предприниматели хотят получить прибыль, но по существующему тарифу ее получить невозможно. Компании «Черноморэнерго» предложили арендную плату, которую Багапш назвал «колоссальными деньгами», необходимыми энергетике.

Виталий Смыр призвал представителей власти сократить число служебных «Лексусов» и расходы чиновников на бензин. Александр Страничкин напомнил о нескольких тысячах пенсионеров, которые не получают российскую пенсию, и попросил оставить им льготы на оплату электроэнергии.

Министр финансов Владимир Делба пообещал, что в 2022 году будут повышены зарплаты работникам бюджетных организаций в социальной сфере и будет проведен мониторинг штатной численности этих организаций. Он сообщил, что если посмотреть на зарплатные ведомости бюджетников, то можно подумать, что в Абхазии живет не менее полутора миллионов человек. Нужна оптимизация численности сотрудников, тогда и зарплаты можно будет поднять.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия