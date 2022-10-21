Бывший глава Галского района Абхазии Темур Надарая выступил с призывом принять закон об иностранных агентах. Ветеранская организация «Аруаа», одним из руководителей которой является бывший чиновник, заявила, что Надарая представляет только свое личное мнение, этот вопрос не обсуждался в организации. В свою очередь, представители НПО назвали попытку признать абхазские неправительственные организации «иностранными агентами» кощунственной.

Медиацентр МИДа Абхазии не перестает будоражить абхазское общество острыми информационными вбросами. Так, сегодня на этой площадке выступил экс-глава Галского района Темур Надарая, который призвал принять в Абхазии закон об иностранных агентах, «который позволит более эффективно администрировать деятельность международных организаций и связанных с ними абхазских неправительственных организаций».

Какие сегодня существуют проблемы с администрированием деятельности НПО, Надарая не пояснил. Известно, что все абхазские НПО сдают детальные отчеты о своей деятельности в государственные службы, проводят каждый год аудит, их работа освещается в СМИ и деятельность согласовывается с госструктурами. Игнорируя эти факты, бывший глава Галского района обвинил весь неправительственный сектор в стремлении способствовать «вхождению Абхазии в состав Грузии» и в «нейтрализации образа врага в лице Грузии»:

«Донорами всех этих международных неправительственных организаций являются европейские спецслужбы и МИДы разных стран, которые проводят политику «вовлечения без признания». У них выработаны давно пути решения этих вопросов к таким странам, как Абхазия, слабым, где у нас население небольшое, они смотрят на нас через призму такую, что мирным путем они могут сделать так, что большинство населения Абхазии будет когда-то выступать за вхождение в состав Грузии. Эти же международные организации связаны с нашими неправительственными организациями, проводят программы, цель которых убрать образ врага, общаться, показывать, что грузины – такие мирные, хорошие люди. Но эти очень хорошие люди тратят 300 миллионов на оборону, получают вооружение и в любое время будут готовы силовым путем решить вопрос Абхазии», – заявил Надарая.

Международные организации и связанные с ними абхазские НПО работают в Абхазии почти тридцать лет, но совершенно не заметно, чтобы в результате их деятельности население Абхазии массово стремилось в состав Грузии. Российская же практика закона об иноагентах, который пытаются навязать Абхазии, свидетельствует о том, что он используется для борьбы с несогласными и с гражданским обществом, является идеальным механизмом цензуры, поиска «врагов народа» и расправы с ними. Этот закон в России позволяет наклеить ярлык «иноагента» на любого оппозиционно настроенного гражданина, а практика его применения носит репрессивный характер.

Выступление Темура Надарая прокомментировала Людмила Сагария, координатор приемной Детского фонда Абхазии:

«Еще со времен военных действий, когда шеварднадзевская Грузия и ельцинская Россия записали нас во враги и оставили нас наедине с собой, на протяжении тринадцати лет международные неправительственные организации обеспечивали нас, жителей Абхазии, продовольствием, медикаментами, это было в самые тяжелые послевоенные годы. И далее поддерживали программами по продовольственному и медицинскому обслуживанию, предоставляли возможности для получения бесплатного образования за рубежом. Кто этого не знает? Возможно те, кто в такой поддержке не нуждался. Все международные организации без разрешения правительства Абхазии не имеют права начинать свою деятельность. Все они получили одобрение при Владиславе Григорьевиче Ардзинба. Имеем ли мы право подвергать его решения сомнению?»

Людмила Сагария объясняет, что абхазские НПО в тяжелые послевоенные годы сыграли очень важную роль и до сих пор осуществляют программы поддержки социально незащищенных граждан и гражданского общества:

«Что касается наших местных неправительственных организаций, то в послевоенные суровые годы, когда в Абхазии люди не имели ни света, ни воды, ни денег, ни медикаментов, волонтеры объединились для того, чтобы помочь людям выжить. Помочь самым незащищенным жителям Абхазии, включая представителей разных национальностей, которые проживают в Абхазии. И сегодня тоже много больших проблем, и абхазские неправительственные организации – это звено, которое взяло на себя бремя ответственности за соблюдение законности, за социальную справедливость, в подмогу государственным структурам. Сколько раз в критических ситуациях они выступали с заявлениями, которые снижали накал страстей и призывали к диалогу противостоящие силы. Это надо ценить и уважать, и называть абхазские НПО иноагентами, а также обвинять их в желании войти в состав Грузии просто кощунственно!»

Представительница Детского фонда Абхазии затронула вопрос непризнания Евросоюзом российских загранпаспортов, выданных в Абхазии:

«Это к международным неправительственным организациям не имеет никакого отношения. Эти организации находились в Абхазии и до обретения нашими гражданами российских паспортов. И это никак не влияло на их благотворительную деятельность. Наличие международных неправительственных организаций в Абхазии, так же, как и присутствие российских войск на границе, служит гарантом нашей безопасности. Нам необходимо уметь вести переговоры, тем более что наши граждане успешно умеют находить общий язык для ведения торговых операций с Грузией».

Ветеранская организация «Аруаа», членом которой является Темур Надарая, также прокомментировала его выступление в медиацентре МИДа РА, где он призвал к принятию закона об иностранных агентах. «Это личная позиция Темура Надарая, – отмечает руководство «Аруаа», – в общественной организации этот вопрос не обсуждался».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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