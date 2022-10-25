Какую выставку осмотрели Алиев и Гарибашвили? Версия грузинской стороны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне посетил Грузию впервые с 2015 года. Переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили прошли в Шато Мухрани – усадьбе князей Багратион-Мухранских.

В пресс-службе азербайджанского президента заявили, что он вместе с Гарибашвили ознакомился с выставкой «Наследие Карабахского ханства», а фотографии, представленные на выставке, содержатся в ранее изданной книге «Карабахское ханство. Историческая и культурная идентичность».

Поздно вечером пресс-релиз о визите Алиева распространила пресс-служба грузинского правительства. Согласно опубликованным фотографиям, название выставки – не «Наследие Карабахского ханства», а «Артефакты азербайджанского наследия в Грузинском национальном музее».

По сообщению пресс-службы Гарибашвили, вместе с Алиевым они «ознакомились с фотокопиями образцов азербайджанского культурного наследия, хранящихся в коллекции Национального музея Грузии, которые отображают быт и ремесла азербайджанцев из разных социальных слоев».

Отмечается, что появление указанной коллекции в Грузии связано с созданием Кавказского музея в Тбилиси в 1852 году.

«Пополнение и изучение коллекции осуществлялось за счет многочисленных научных экспедиций и пожертвований. Упомянутая коллекция была представлена коллективом Национального музея Грузии совместно с азербайджанскими коллегами в Центре Гейдара Алиева в Баку», – сказано в сообщении.