Программа помощи украинским беженцам в Грузии продлена на шесть месяцев, заявил на брифинге сегодня, 25 октября, министр здравоохранения Зураб Азарашвили.

Министр сообщил, что на сегодняшний день в Грузии 500 семей из Украины получают помощь для оплаты аренды квартир – по 300 лари на семью (это чуть больше 100 долларов). Кроме того, более 1050 человек получают ежемесячную социальную помощь - 45 лари на человека.

«Государство с февраля активно поддерживает украинских беженцев. Сначала ими занимались мэрия и департамент туризма, а с 15 июля – Агентство по делам переселенцев.

У нас есть специальные пункты на границах, куда можно обратиться за помощью. Мы помогаем семьям с ежемесячной арендной платой, а также предоставляем социальную помощь. Они получают такую же помощь, как грузинские беженцы из Абхазии и Цхинвали. Мы продлили эту программу на шесть месяцев», - цитирует Азарашвили агентство «Новости-Грузия».

Министр также привел статистику, согласно которым после июля правительство Грузии профинансировали социальную помощь беженцам из Украины и аренду квартир примерно на 1 миллион 800 тысяч лари. По словам министра, правительство заплатило за временное жилье приехавших из Украины в Грузию граждан до 200 тысяч лари. Кроме того, до 800 тысяч лари было заплачено за медицинские услуги, которые беженцам из Украины оказывали разные клиники в Грузии.

По данным посольства Украины, с 24 февраля на территории Грузии находятся 25 990 граждан Украины, из них 6 980 - дети.