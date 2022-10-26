В Тбилиси прошла акция родителей детей, которые, по их же утверждениям, отравились химикатами в бассейне спортивного комплекса «Имеди», находящемся под ведомством столичной мэрии. Городские власти отрицают этот факт, а пострадавшие требуют начала соответствующего расследования.

О массовом отравлении в муниципальном бассейне спортивного комплекса «Имеди» в Дидубийском районе Тбилиси широкой общественности стало известно накануне. Родители и несколько местных служащих сообщили СМИ, что на прошлой неделе, в субботу, после посещения бассейна признаки отравления наблюдались приблизительно у пятидесяти детей и двух тренеров. Одна из пострадавших инструкторов утверждает, что это не первый случай, что родители и местные служащие уже несколько раз обращались в администрацию комплекса и даже мэрию с жалобами на то, что для очистки бассейна используются дешевые химикаты, которые плохо действуют на маленьких посетителей, однако ответственные лица эти замечания игнорировали. Поводом для очередной критики послужили видеокадры, распространенные в соцсетях (предположительно, тренерами), на которых видно, как некий мужчина окунает в бассейн какой-то предмет, в то время как там плавают дети. Критические СМИ высказали предположение, что на кадрах запечатлен процесс дезинфекции бассейна с помощью хлора, что категорически запрещено делать в момент нахождения в нем людей. Администрация спортивного комплекса поспешила опровергнуть информацию, сообщив посредством соцсетей, что распространенная видеозапись снята в летний период и на ней – процесс взятия проб воды, а после жалоб был проведен тест, который показал, что показатели хлора находятся в пределах нормы.

Однако факт остается фактом, утверждают некоторые сотрудники и недовольные родители. Сегодня они провели акцию возле спорткомплекса с требованием провести соответствующее расследование и наказать виновных в массовом отравлении людей, говорит мать одного из детей:

«Когда дети находятся в бассейне и я думаю, что мой ребенок плавает, что это полезно для здоровья, на самом деле, в это время туда сыплют отравляющие вещества. Отравился и мой ребенок. Я отвела его к педиатру, сделали все необходимые анализы, врачи сообщили, что у него легкое отравление, которое проявлялось в усталости, болях в животе и тошноте. Мы требуем, чтобы за это ответили и все нормализовалось, чтобы мы могли продолжить водить сюда детей».

В мэрии эти обвинения называют частью кампании, организованной оппонентами против городских властей. Вода в бассейне не могла стать причиной отравления детей, заявил сегодня, ссылаясь на химический анализ, обнародованный ранее администрацией спорткомплекса, столичный мэр Каха Каладзе. По утверждениям градоначальника, дезинформацию начали распространять несколько местных сотрудников, у которых личный конфликт с администрацией спорткомплекса, а затем тему подхватили и в оппозиции:

«Проблема существует, и она заключается в нескольких работающих там сотрудниках, которые целенаправленно распространяют ложь и пытаются ввести общество в заблуждение. Естественно, с нашей стороны за этим последует соответствующая реакция. Все это было сделано намеренно, они попытались связать это с произошедшей (в парке Ваке) трагедией, специально пытаются манипулировать данной темой».

Однако факт остается фактом: на отравление жалуются десятки детей, и это достаточный повод для начала расследования, утверждает член городского собрания от «Национального движения» Нино Квиташвили:

«Тут уже прямая ответственность Кахи Каладзе, как и в случае с фонтаном. Это муниципальный бассейн, и, несмотря на неоднократные жалобы и обращения, проблемы там не были решены, и мы пришли к такому результату – дети и тренеры отравлены. До тех пор, пока этим городом управляет этот человек, мы будем замечать, что риски не уменьшаются, не проводятся какие-то превентивные мероприятия, но, напротив, опасности растут».

Впрочем, у мэра есть реальная возможность опровергнуть эти утверждения, говорит еще один представитель, Ираклий Надирадзе, для этого ему стоит лишь явиться в городское собрание и ответить на вопросы депутатов. А их с момента вакийской трагедии скопилось немало, говорит оппозиционер.

Кстати, накануне было обнародовано заключение Экспертного бюро Самхараули по поводу трагедии в парке Ваке. В документе говорится, что были обнаружены соединенные электрические кабели, обмотанные обычной изоляционной лентой, отсутствовало заземление, часть погруженного в воду электрооборудования было без защитной оболочки. Насколько все это могло стать причиной трагедии, установит следствие, однако…

«Факт в том, что здесь (в деле о трагедии в парке Ваке) прослеживается преступление. Понятно, что работы не были завершены, и, исходя из этого, вместе с политической ответственностью тут встает вопрос и правовой ответственности Кахи Каладзе. Ведь он открыл незавершенный фонтан, который нельзя было принимать в эксплуатацию. Если кому-то и нужен визит мэра в городское собрание, то это самому Кахе Каладзе, потому что те острые и критические вопросы, которые будут здесь подняты, дадут ему возможность сделать правильный анализ по многим темам. Потому что никто не знает, где и сколько мин заложено в этом городе».

На призывы оппозиции явиться в сакребуло Каха Каладзе ответил днем ранее. «Приду, когда сам посчитаю нужным», – заявил градоначальник. А его оппоненты тем временем поясняют, что несмотря на то, произойдет это или нет, они будут продолжать требовать его отставки. И это справедливо, считает политолог Гия Хухашвили, после всего произошедшего Каладзе обязан взять на себя ответственность:

«Это все носило системный характер, а за системные нарушения в своей системе несет ответственность тот человек, который ее возглавляет. В принципе, я всегда думал, что такие отставки в интересах самих же фигурантов, потому что, если ты отказываешься от этого (от ответственности), исходя из того, что и так получил серьезный политический удар, – это сильно ослабляет. А если берешь ответственность на себя и уходишь в отставку, в таком случае у тебя еще остается шанс вернуться в политику через «другую дверь». И чисто морально с его стороны это было бы некоей компенсацией, что он тоже чем-то пожертвовал. Риторикой всегда можно заниматься, даже слезу пустить, но слезам большие города, вы сами понимаете, не очень-то и верят».

Тему ответственности Кахи Каладзе за последние события оппозиция планирует поднять 31 октября в городском собрании, если, конечно, мэр явится в сакребуло.

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