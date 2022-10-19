Никто из задержанных по делу о трагедии в тбилисском парке Ваке вину свою не признает, адвокаты некоторых из них называют обвинения абсурдными. Между тем СМИ распространяют документ, который, по утверждению следствия, был сфальсифицирован для сдачи объекта в эксплуатацию.

«Осуществленные работы проведены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами», – сказано в заключении экспертного бюро «Мшен-эксперти», которое проводило заключительную проверку фонтана. Напомним, на следующий день после сдачи объекта от удара током в нем погибла 13-летняя девочка Мариам Мепаришвили. Этот документ был последним, подтверждающим исправность объекта, однако после того, что случилось 13 октября, стало ясно, что доверять экспертному мнению представителей этой компании нельзя. Об этом сегодня на заседании правительства Тбилиси заявил мэр столицы Каха Каладзе:

«Я хочу поручить всем ведомствам мэрии, службам, администрациям и компаниям провести в масштабах всего города инспектирование объектов на предмет соответствия нормам и правилам объектов, которые в свое время проверяла ООО «Мшен-эксперти». Это бюро, которое следствие обвиняет в фальсификации заключения… Время не повернуть вспять, но сегодня каждый из нас должен сделать все, чтобы подобная трагедия не повторилась никогда».

Два представителя компании, чьи подписи стоят под документом, были задержаны накануне и находятся во временном изоляторе. Свою вину они не признают, сообщил сегодня журналистам их адвокат Амиран Гигуашвили, намекнув, что к обнародованному документу его подзащитные отношения не имеют:

«Они считают, что их задержали несправедливо. Они всего лишь занимались учетом расходов проекта. Они провели экспертизу: сколько бетона было залито, сколько лампочек было использовано и т.д. Лицензии по безопасности у них нет, соответственно, никакого экспертного заключения по безопасности они не могли выдать».

Отказываются признавать свою вину и трое задержанных представителей ООО «Гринсервис плюс», сообщил их адвокат Мамука Блиадзе:

«Я встретился со всеми тремя людьми, которых я защищаю. Говорю прямо: обвинение абсурдное. Никаких доказательств в деле нет. Ни один из них не согласен (с обвинением)».

Вину свою не признают и задержанные сварщики, и заместитель начальника Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, обвиняемый в служебной халатности, повлекшей за собой смерть человека. Впрочем, это не повлияло на решение главы службы Гиги Гигашвили уйти сегодня в отставку:

«Мой заместитель на данном этапе задержан из-за случившейся трагедии. И я, как глава городской Службы охраны окружающей среды, естественно, чувствую моральную ответственность за действия моего заместителя, любого своего сотрудника. Потому считаю необходимым покинуть свой пост. Я буду сотрудничать со следствием, чтобы была установлена правда о том, что же на самом деле произошло в день трагедии».

О готовности уйти в отставку и предстать перед судом сообщил сегодня и сам мэр Каха Каладзе, правда, в отличие от своего коллеги, сделать это он намерен лишь в случае установления следствием его непосредственной вины в случившемся:

«Все ответственны и равны перед законом. Одно хочу сказать: закон ни для кого не может быть ни слишком мягким, ни слишком строгим. Я хочу еще раз повторить: я лично готов, в случае выявления хоть малейшей моей вины, ответить по всей строгости перед закона. Для нас болезненно осознавать, что среди обвиняемых есть и сотрудник мэрии, однако установление правды – это единственное, что может принести хотя бы маленькое успокоение. Я очень надеюсь, что правда будет установлена и вопросов не останется. Очень жаль, что в грузинской политике еще есть люди, которые пытаются использовать большую трагедию в своих политических целях».

Каладзе говорит о той части оппозиции, которая потребовала от мэра взять на себя политическую ответственность за случившееся и уйти в отставку. Оппозиционеры уже провели несколько акций с таким требованием, а сегодня попытались попасть в здание мэрии на заседание правительства, чтобы задать градоначальнику ряд вопросов, касающихся вакийской трагедии. Их попытки оказались тщетными – сегодняшняя повестка дня не включала обсуждение произошедшего. Позже мэр заявил, что нынешнее собрание не могло проходить в обычном формате, поскольку трагедия изменила повестку дня. Впрочем, от нападок оппозиции это мэра не спасло. За последние дни он дважды нарушил закон, не явившись в городское собрание по требованию депутатов и не дав возможности им присутствовать на сегодняшнем заседании, заявил член партии «Лело» Саба Буадзе. А вопросов к мэру скопилось множество, в основном технических, но и касающихся вопроса ответственности градоначальника, говорит представитель «Национального движения» Георгий Капанадзе:

«Следствие, кроме всего прочего, должно заинтересоваться двумя людьми, владеющими важной информацией. Первый – это заместитель мэра Тбилиси Андрия Басилая, который непосредственно курировал весь этот процесс (восстановления фонтана). Он был рядом с господином Каладзе в день открытия и детально объяснял ему, что и как было сделано. Второй – это сам господин Каха Каладзе, который должен был производить надзор. Тот факт, что до сих пор ни одного из них следствие не допросило, указывает на тенденциозность этого следствия. Возможно, мы имеем дело не с установлением правды и справедливости, а с попыткой помочь Каладзе и Басилая избежать ответственности».

Что касается судьбы задержанных, суд предъявит им обвинения в ближайшие часы, сообщают их адвокаты. Тогда же и будет назначена мера пресечения.

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