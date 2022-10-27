Очередной случай фемицида был зафиксирован в Грузии. Как сообщают в МВД, по обвинению в умышленном убийстве задержан мужчина, нанесший смертельные телесные повреждения своей сестре. За текущий месяц это уже четвертый случай фемицида, говорят представители неправительственного сектора и призывают власти к действенным мерам.

Случай произошел в ночь на 27 октября в Сигнахском муниципалитете. Что послужило причиной конфликта, возникшего между 35-летним братом и его 34-летней сестрой, в МВД не сообщают. Известно лишь, что задержанного обвиняют в нарушении 117 статьи УК Грузии «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть». Сейчас ведется расследование произошедшего, и, в случае подтверждения вины, задержанному грозит лишение свободы сроком от 10 до 14 лет. Родственники убитой женщины от комментариев отказываются. Лишь одна местная жительница со слов очевидцев рассказала больше о произошедшем журналистам телекомпании «Формула». Брат и сестра находились в доме у друзей, между ними возникла перепалка, они переместились из дома в машину, где и произошло убийство.

«Повеселились там, были пьяные, уходили оттуда, дрались, я многого не знаю. Девушка была очень избита, говорят, что она звала на помощь в автомобиле. Мы узнали о произошедшем уже утром», – говорит соседка родственников погибшей девушки.

Это уже четвертый случай фемицида в Грузии за текущий месяц. Одно из самых громких подобных преступлений произошло 9 октября в городе Телави. По данным следствия, тогда 22-летний Торнике Гамхветелашвили, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные ножевые ранения своей сожительнице – 26-летней Мариам Гамткицулашвили, из-за которых последняя скончалась. Преступление это можно было предотвратить, утверждал тогда прокурор, ведь за несколько дней до убийства мужчина был задержан по обвинению в насилии над своей жертвой. Однако, вопреки требованиям стороны обвинения, телавский районный суд освободил обвиняемого под залог в размере двух тысяч лари. Этот случай указывает на то, что проблема, не теряющая свою актуальность на протяжении десятилетий, приобрела не только систематический, но и системный характер, говорит правозащитница Центра по правам человека Эка Кобесашвили:

«К сожалению, суд смягчил подход к подобным делам. Во многих случаях, когда существует высокий риск того, что произойдет катастрофа, обвиняемых освобождают под залог. Если бы с самого начала была соответствующая реакция на подобные действия, можно было бы предотвратить многие случаи фемицида. Кроме того, когда жертва обращается в полицию, нет должного реагирования. Да и часто люди, будь то родные жертвы или соседи, не информируют соответствующие органы, становясь свидетелями угроз и насилия. Потому необходим более комплексный подход к проблеме».

И одна из самых значительных частей этой комплексной проблемы – суд, утверждает председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили. Часто судьи не просто не используют возможность предотвратить преступления, но даже способствуют им. Так, например, правозащитник оценивает действия судьи Хатуны Харчилава, выносившей решение по делу Басилашвили против Дорокашвили. В заключительной речи судья в обвинительном тоне заговорила о самой стороне обвинения, заявив, что Нелли Дорокашвили сама оскорбляла и унижала Николоза Басилашвили, что просто неприемлемо, считает Ника Симонишвили:

«То, что произошло на прошлой неделе на процессе Николоза Басилашвили, всех нас возмутило. Судья заговорила об ответственности пострадавшей. Когда судья говорит в таком тоне, жертвы понимают, что их обращение в полицию или суд может завершиться таким вот итогом – обвинить могут жертву. Все это – итог неправильного и некомпетентного подхода государства к проблеме».

И один из важнейших вопросов в этом направлении, требующих решения, – это повышение компетентности судей и служащих правоохранительных органов, не в первый раз заявляют правозащитники.

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