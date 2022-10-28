Деятельность министра просвещения Абхазии привлекла внимание общественности на этой неделе. Инал Габлия, сын московского друга президента Бжания, печально известный неадекватными решениями, на этой неделе заявил о готовности ввести в общеобразовательные школы уроки Священного писания.

Несложно догадаться, что сподвигло министра на такое заявление, однако это послание не нашло отклика в сердцах жителей Абхазии. Министру сразу указали на закон, на конфессиональное разнообразие, обвинили в разжигании религиозной розни и в провалах в области образования. Вердикт вынесли в опросах, которые провели пользователи социальных сетей. Подавляющее большинство голосовавших считает, что данного чиновника надо срочно освободить от должности.

Минпросвещения не оставалось ничего, кроме как выдать свою версию заявления министра. Все как всегда – он что-то другое имел в виду. И это еще более странно: если министр просвещения не в состоянии изложить свои мысли без синхронного перевода с русского на русский, то зачем он нужен? Но на возмущение общественности власти не прореагировали, и министр остался на своем месте. Впрочем, согласна, нет никакого смысла менять «шило на мыло» и осуществлять очередную рокировку министров, как это было, к примеру, с министром внутренних дел Дмитрием Дбар и другими чиновниками. Ведь любимое занятие нашего президента менять одного провального чиновника на другого, по принципу родства-кумовства.

Так, на этой неделе стало известно, что главой другого госучреждения – РУП «Черноморэнерго» – назначен Зураб Багапш. Министр экономики Кристина Озган подписала приказ о смене руководства 17 октября, но общественность узнала об этом спустя неделю. Говорят, что бывший директор «Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба подал в отставку по собственному желанию, как год назад и его предшественник Михаил Логуа. Общественности остается гадать, по какой причине раз в год увольняются руководители этого РУПа: связано ли это с провальной деятельностью в сфере энергетики, несогласием с намерениями руководства по продаже энергетической системы или у отставников действительно есть какие-то личные причины. Напомню, что Михаил Логуа после отставки с должности главного энергетика по собственному желанию и состоянию здоровья тут же был назначен главным строителем страны.

Что касается Зураба Багапш, то еще в 2020 году, когда он был назначен на должность заместителя генерального директора «Черноморэнерго», всем было понятно, что рано или поздно сыну второго президента «доверят» руководящую должность. Кстати, сам Сергей Багапш баллотировался в президенты страны, будучи главой «Черноморэнерго».

Между тем энергетики уже готовят население к тяжелой зиме и обещают проблемы со светом. После проливных дождей «прилетела первая ласточка» – уровень воды в Джварском водохранилище упал.

Заседание сессии парламента состоялось, как и ожидалось, 27 октября. Спикер парламента Абхазии сдержал слово, данное министру финансов, и парламент принял поправки к бюджету нынешнего года. Видимо, за месяц до окончания года некоторым категориям бюджетников, которые подпадают под российско-абхазское соглашение – учителям, врачам и так далее, – успеют повысить зарплаты, которые должны были повысить в январе 2022 года.

Но с поправками в бюджет не было никакой интриги. А вот обсуждение вопроса о внесении в повестку дня предложения депутата Харазия создать комиссию по проверке законности выдачи гражданства иностранцам выглядело забавно. С одной стороны, провластным депутатам не хотелось выглядеть недостаточно патриотичными. С другой – иностранцам гражданство выдается президентом, и они понимают, что в результате проверки будут выявлены «друзья» президента, которые непонятно, на каком основании стали гражданами Абхазии. Поэтому депутаты не спешили, обсуждали вопрос долго и с разных сторон, уходили от темы, делились личными воспоминаниями и, «налукавившись» всласть, отложили внесение вопроса в повестку дня до лучших времен. «Вопрос не пройдет и получится, что депутаты против…», – выложил козырь спикер парламента. И то правда, вопросы, несанкционированные президентом, не проходят в парламенте, так как не набирают больше 10 голосов. К примеру, требование другого депутата парламента Кана Кварчия снять с повестки дня вопрос о передаче фирме бывшего главы Краснодарского края Александра Ткачева «Москва Резорт» еще 20 гектаров «лучшей земли» на курорте Пицунда не получило поддержки большинства. Хотя аргументы депутата, который в общем-то не против Ткачева, а просто предложил соблюсти нормы приличия и права гражданина Абхазии, который не вписался со своим клочком земли в ткачевские аппетиты, не встретили понимания большинства. Только восемь депутатов поддержали предложение своего оппозиционного коллеги Кана Кварчия.

Между тем на фоне событий в Украине тема войны витает в воздухе Абхазии. Поэтому депутаты сухумского собрания решили привести в порядок столичные бомбоубежища. Но в следующем году. Согласитесь, что забота, даже отложенная на потом, все равно греет душу – это как обещание лучшей жизни. Вот и замглавы администрации Гагрского района пообещал, что в 2025 году у гагрцев не будут проблем с водой. И правильно – «обещанного три года ждут». Ждем же мы три года, когда президент исполнит свои обещания, почему бы не подождать всех остальных?

Но вернемся к военной тематике и нашим законодателям. На этой неделе депутаты парламента поучаствовали в грандиозном флешмобе. Накануне заседания сессии они выехали на военный полигон в селе Цабал, чтобы пострелять по мишеням. Фоторепортаж о готовности народных избранников к отражению вражеских сил был опубликован на странице высшего законодательного органа. Столь хороши получились картинки стреляющих депутатов и так они впечатлили главу нашего государства, что свой визит в Абхазию 27 октября Аслан Бжания тоже решил начать со стрельбы по мишеням на том же полигоне Цабал. Попал ли Бжания в цель, допущенные к президенту СМИ не сообщают. А 30 октября в селе Лыхны проводятся традиционные скачки, на которых обязательно побывает президент. И я молю Всевышнего, чтобы Аслан Бжания не вздумал погарцевать на коне: конь таки не бездушный пулемет, и тут необходима хоть какая-то практика.

Напомню, что с 14 октября президент Бжания отсутствовал в Абхазии. Пресс-служба президента не сообщала о месте его нахождения. Однако неофициально из официальных источников известно, что он находился дома, в Москве. Надо отметить, что страна бы и не заметила отсутствия главы государства, если бы он по прибытии не решил устроить фотосессию со стрельбой.

Итак, на полигоне уже отметились две ветви власти – законодательная и исполнительная. Логично было бы, чтобы флешмоб на военную тематику продолжила судебная ветвь власти. Вот тогда мы сможет с уверенностью сказать, что все три ветви власти работают над формированием новой государственной идеологии. Ну и ладно, пусть хоть над чем-то работают, лишь бы весь стратегический запас не отстреляли.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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