Почти 4-часовое выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» лишь подтвердило намерение главы Кремля продолжать войну в Украине. Именно так слова президента России восприняли как в Киеве, так и в мире. Миссия противостояния с Западом во главе с Вашингтоном и ликвидация украинской государственности – главные тезисы первого человека в Кремле, подкрепленные ядерными намеками.

«Многие занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии четыре года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда?»

«Вот вы задумались, это уже настораживает».

«А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут».

Эффект действительно достигнут. Выступление президента России на площадке дискуссионного клуба «Валдай» разобрали на цитаты. Особенно ту его часть, которая касалась войны в Украине и ядерной угрозы. Владимир Путин, речь которого часть наблюдателей восприняла как наименее воинственную из всех его заявлений за последние месяцы, тем не менее от основной своей линии отступать не стал, четко обозначив своих главных визави, с которыми он намерен бороться за изменение миропорядка:

«Вашингтон по привычке продолжает называть нынешний миропорядок по-американски либеральным, но на самом деле с каждым днем этот пресловутый «порядок» умножает хаос и, добавлю, становится все более нетерпимым даже по отношению к самим западным странам, к их попыткам проявить любую самостоятельность. Все подавляется прямо на корню, и вводят еще санкции против своих собственных союзников – без всякого стеснения! А те со всем соглашаются, низко опуская голову».

Сам Путин «опускать голову» не собирается и намерен идти до конца. Во всяком случае, ни о каких изменениях в своих планах глава Кремля не сообщил. Но в том, что касается ядерной угрозы, Путин переложил ответственность на Запад и власти в Киеве, несмотря на собственные недавние прямые намеки на готовность использовать оружие массового уничтожения:

«Смотрите: пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения – первое. Второе – цель сегодняшней возни вокруг угроз и возможного применения ядерного оружия очень примитивная, и я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается… Они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России… Что происходит в действительности? Мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран… Теперь новая задумка. Мы же неслучайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой, это же просто сделать. Мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного топлива немножко преобразовали, технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать, загрузили в «Точку-У», подорвали это устройство, сказали, что это Россия сделала, нанесла ядерный удар».

Реакция не заставила себя долго ждать. Президент США Джо Байден выразил скептицизм по поводу слов президента России Владимира Путина о том, что он не намерен применять ядерное оружие в Украине:

«Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о способности применить тактическое ядерное оружие?»

А представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби увидел в словах президента России о «грязной бомбе» намек на возможность применения этой самой «грязной бомбы» Москвой, чтобы затем обвинить в этом Украину. Правда, Кирби также отметил, что Вашингтон пока не видит никаких признаков этого.

При этом в экспертном сообществе обратили внимание на то, что президент России продолжает отвергать идею суверенитета Украины, что в корне несовместимо с возможностью полноценных мирных переговоров. Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), об этом свидетельствуют слова Путина о том, что «единственной реальной гарантией украинского суверенитета может быть только Россия, которая создала Украину». Согласно президенту России, это – «исторический факт», что украинцы и русские – по сути, один народ, который был ошибочно разделен на разные государства. Эксперты делают вывод: подобные заявления лишь подтверждают, что главной целью главы Кремля остается уничтожение украинского государства и самого понятия украинского народа.

Впрочем, в Киеве дали понять, что подобные цели недостижимы, несмотря на непрекращающиеся обстрелы гражданской инфраструктуры. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, «сегодня единственной тактикой России стал террор, а единственным возможным финалом такой тактики станет поражение»:

«Форма зла стала другой, но сущность осталась неизменной. Зло всегда начинает одинаково. Захватчики называют себя освободителями. Вторжение своей армии – самозащитой. Как и 80 лет назад, украинский народ встает на оборону родной земли. И вражеский план блицкрига становится провалом. Зло всегда действует одинаково. Убивает гражданское население, уверяя, что бьет только по военным объектам. Устраивает блокады и фильтрационные лагеря… Но рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной. Политика умиротворения становится жестким противодействием. Положение зла становится цугцвангом. Так что зло всегда заканчивает одинаково. Оккупант становится капитулянтом. Захватчик – беглецом. Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия – приговором. Разрушения становятся репарациями. Вражеская техника становится музейными экспонатами. Подвиги дедушек становятся победами внуков».

При этом Зеленский в очередной раз обратился к мировому сообществу с призывом сплотиться перед лицом нового «зла»:

«Зло, которое, казалось, в 1945-м было окончательно побеждено и сожжено дотла, 80 лет спустя возрождается из пепла. Становится на ноги. Становится возможным. Как это вышло? Незаметно. И очень быстро. Как одни сутки сменяют другие. Мгновенно. Новый день, и новое зло наступают мгновенно. В тот же миг, когда мир не замечает. Кто-то сонный, кто-то глубоко спит. Кто-то не обращает внимания. Кто-то не придает значения. А в общем все молчат и думают одинаково: меня не коснется. Война где-то далеко. Где-то в Приднестровье. Это забота молдаван. Где-то в Абхазии и Осетии. Это забота грузин. Где-то в Крыму и на Донбассе. Это забота украинцев. Нас обойдет. По нам не прилетит. За нами не придут. К сожалению, как следствие, это становится заботой всех».

И это постепенно осознают даже те, кого считали симпатизирующими Владимиру Путину. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после визита в Киев выступил с телевизионным обращением к народу и пообещал согражданам трудные годы. По его признанию, политика в отношении России, которую Берлин проводил до вторжения в Украину, потерпела «окончательный провал». По словам Штайнмайера, большая война, которая началась 24 февраля, ознаменовала «эпохальные перемены» в Европе, он признал свою личную ответственность за провальные попытки Германии поддерживать с Москвой хорошие отношения.

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