Решения и заявления должностных лиц Украины второй день бурно обсуждаются в Грузии. Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый санкционный список, в котором значатся близкие родственники основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Сегодня масла в огонь дискуссий подлил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Он пообещал, что Киев в будущем будет «спасать грузин». В «Грузинской мечте» введение санкций и высказывания Арестовича увязали со своими постоянными утверждениями о том, что Грузию хотят втянуть в войну против России.

В Тбилиси не намерены выяснять отношения с Киевом ни на дипломатическом, ни на каком-либо другом уровне из-за санкций против четверых близких родственников Бидзины Иванишвили. Это следует из заявления представителей «Грузинской мечты». Накануне лидер партии Ираклий Кобахидзе предложил не поддаваться эмоциям, поскольку Грузия продолжит с Украиной одностороннюю дружбу несмотря на то, что украинские друзья не перестают втягивать Грузию в войну и ради этого даже ввели санкции против окружения Иванишвили. Об этом заявила сегодня и вице-премьер, министр культуры Тея Цулукиани:

«Очень печально, мягко говоря, что та страна, которая называет себя дружественным государством, принимает такие враждебные решения. Мы должны воспринять это как очередную попытку втянуть Грузию в боевые действия. Но этого не будет».

В подкрепление этой теории о подстрекательстве Грузии к войне своеобразную услугу грузинским властям оказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович. В грузинских СМИ с вирусной скоростью распространились его слова, сказанные на канале «Альфа и Омега».

«Это катастрофа. Еще учитывая пророссийское правительство, которое не способно принимать решения и которое разрушило все, что создал Саакашвили, и заново коррумпированная полиция, где все продается, это сами грузины говорят. Это серьезная проблема. Я представляю, как рвут на голове волосы те, кто в Грузии патриотичный, думая сейчас, как все это решать. Так что, да, мы будем проецировать туда силу, мы должны будем спасать грузин. Спасать Молдову, Армению. Всех спасать. Это хорошая история, потому что для миллиона наших пацанов и девчат, которые отвоевали, всегда найдется работа в ближайшее время на постсоветском пространстве», – отметил он, добавив, что имеет в виду «миротворцев, стабилизационные операции, гуманитарную операцию».

Что сподвигло Арестовича примерить мантию освободителя и спасителя грузин, непонятным оказалось и для самого ярого оппонента «Грузинской мечты» и соратника Михаила Саакашвили, лидера фракции «Нацдвижение» Хатии Деканоидзе. Хотя право на свободу слова она все-таки оставила за Арестовичем:

«Я не воспринимаю его слова как угрозу войны. Но, конечно же, не буду разделять ничье мнение о применении силы. Наверное, его (Арестовича) точка зрения касалась роли Украины в регионе, но применение силы по отношению к нашим оккупированным Россией территориям – это категорически неприемлемо. Мы исключительно мирным путем, путем западной и экономической интеграции должны вернуть наши оккупированные территории. Я не смогу углубиться в его соображения, нужно у него самого спросить. Но скажу, что у него есть право высказывать свое мнение».

В отличие от оппозиционера Деканоидзе, депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили широко раскрыл и интерпретировал слова Арестовича:

«По логике Арестовича сначала входят войска, за ними следуют дипломаты, а потом инвесторы. То есть мы получаем новых империалистов. Как было раньше: сначала наступал российский сапог, потом российская дипломатия, а потом российское строительство. Теперь такой план у части Украины с Арестовичем. Поэтому, грузины, нужно хорошо знать, что означает «Слава Украине!» для бойцов и что – для Арестовича».

Хотя слова Арестовича не всем пришлись по душе, оппоненты власти считают, что «Грузинской мечте» не стоит педалировать это и тем более развивать тему о том, что Украина, а значит и Запад, таким образом шантажируют Иванишвили, чтобы Грузия согласилась на открытие второго фронта. Говорит депутат от «Лело» Саломе Самадашвили:

«Введение окружения Иванишвили в санкционный список обусловлено тем, что грузинская власть не предприняла ожидаемых шагов по безопасности, а это главное. Теперь «Грузинская мечта» свою пропаганду о том, что все противостояние вокруг Бидзины Иванишвили служит попытке втянуть Грузию в войну, нацелила на то, чтобы встревожить общество, граждан».

В «Грузинской мечте» укоряют оппонентов за то, что они злорадствуют по поводу санкций против семьи Иванишвили, ведь это в целом отражается на имидже страны. Оппоненты не согласны с тем, что Иванишвили надо отождествлять со всей Грузией.

Под вечер глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе сообщил, что вопрос Арестовича грузинская сторона поднимет в Загребе, где состоится Крымская платформа в поддержку Украины. А до этого, как посоветовал депутат Самхарадзе, не стоит обращать внимание на «глупости» Арестовича. Он же сообщил, что заранее знает ответ спикера Рады Руслана Стефанчука на этот вопрос: «Это несерьезное заявление несерьезного человека, которое не следует воспринимать серьезно».

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