Риторика правительства «Грузинской мечты» сбивает с толку американских партнеров. Об этом заявила сегодня посол США в Грузии Келли Дегнан в грузинском парламенте, комментируя расширение движения «Сила народа». Один из его лидеров Созар Субари накануне заявил, что членство Грузии в ЕС подразумевает отказ от части суверенитета, и снова обвинил послов западных стран в подстрекательстве к войне.

Мнение посла Келли Дегнан было интересно по двум причинам. Известное антизападной риторикой и выпадами, в том числе в адрес посла США Дегнан, движение «Сила народа» накануне расширилось, став в парламенте третьей по количеству депутатов силой. К тому же ушедшие из «Грузинской мечты» девять депутатов заявили, что остаются в парламентском большинстве и продолжат поддерживать во всем власть. И если в парламенте депутаты «Грузинской мечты» заявляли, что с «Силой народа» у них общие ценности, отличие лишь в форме их выражения, то премьер-министр Ираклий Гарибашвили накануне еще раз повторил, что «Грузинская мечта» отмежевалась от «Силы народа».

К тому же один из лидеров «Силы народа» Созар Субари накануне на POST TV, ставшем медиаплатформой движения, долго сетовал о том, что членство Грузии в ЕС может грозить утерей части суверенитета, который послы США, ЕС других стран «из рук вырывают» у страны, критикуя власти за принятие ряда законов. И главное, толкают страну к войне.

На эти противоречивые заявления и обратила внимание посол Келли Дегнан:

«Мы и раньше говорили, что от правительства исходят сбивающие с толку сигналы. С одной стороны – соглашение с теми, которые, видимо, планируют подорвать партнерство между Грузией и США, и с другой стороны – заявления премьер-министра, других (представителей власти) о важности партнерства Грузии с США и с другими стратегическими партнерами. Предпочитаю руководствоваться фактами и правдой. Очень много дезинформации и теорий заговора. Очевидно, что на протяжении тридцати лет (независимости Грузии) США оказывали помощь Грузии в укреплении безопасности, поддерживали ее суверенитет, США помогает Грузии в развитии экономики, создании рабочих мест. Хотела бы отметить: наблюдаемые сейчас хорошие экономические показатели в Грузии связаны, в том числе, и с помощью США, ЕС, других друзей для того, чтобы страна справилась с последствиями пандемии, стала сильной в экономическом плане, вышла из этой беспрецедентной ситуации, которую усугубляет война России против Украины. 30 лет США также помогает Грузии в строительстве демократических институтов так, чтобы народ Грузии мог быть уверен в том, что страна движется к своей более сильной, здоровой демократии, чего народ Грузии хотел на протяжении десятилетий».

Также американский дипломат высказала недоумение по поводу травли «Грузинской мечтой» представителей ряда НПО. Предложила она партии власти и оппозиции разработать свою версию закона о деолигархизации, а не копировать ее у других стран без поправок, как это планирует «Грузинская мечта», используя в разработке закона против олигархов украинский документ.

И в сегодняшнем заявлении посла один из лидеров «Силы народа» Гурам Мачарашвили увидел неприемлемые для него указания. Напомнив, что его сила «прогрузинская», что она не против партнерства, и о том, как посол Дегнан не отвечает на заданные им вопросы, депутат Мачарашвили заявил:

«Партнерские отношения не означают, что посол какой-нибудь страны будет здесь указывать, как проводить политику властям Грузии».

«Давайте поможем госпоже послу преодолеть растерянность», – предложил один из спикеров «Грузинской мечты» Бека Давитулиани. Он напомнил, в чем различие между партией власти и ушедших из нее депутатов. Они хотят говорить вслух о кулуарных дискуссиях с партнерами, в «Мечте» за их урегулирование за кулисами. Давитулиани не стал опровергать утверждения бывших однопартийцев о том, что послы США, ЕС и других западных стран «выкручивают руки грузинским властям», чтобы те взамен на евроинтеграцию открыли второй фронт в Грузии:

«Невероятно, почему это непонятно госпоже послу. Если госпожа посол считает, что мы должны дистанцироваться от «Силы народа»... ну, не знаю, из-за этого единственного разногласия они ушли из партии. Почему мы должны отмежеваться от них, терять парламентское большинство из-за этого? Этого не произойдет».

Пытаясь сгладить углы и преподнести в позитивном ключе слова Созара Субари о частичной утрате суверенитета Грузии в случае евроинтеграции, Михаил Сарджвеладзе, глава парламентского комитета по правам человека, заявил:

«Возможно, с этой точки зрения есть такие вопросы, над которыми нужно задуматься, учесть для того, чтобы с целью евроинтеграции не были приняты такие решения, которые в этом случае могут уменьшить суверенитет страны».

В оппозиции напомнили «Грузинской мечте», кто создает угрозу суверенитету Грузии. Говорит депутат «Лело» Анна Нацвлишвили:

«Единственный враг суверенитета, территориальной целостности и государственности Грузии – это Россия. Все те, кто пытается выдумать других врагов, льют из большого кувшина воду на мельницу России. Всем этим они пытаются как-то облегчить России бремя оккупанта. Кто создавал угрозу нашей стране, нам это известно из истории, а наглядное подтверждение этому – в получасе езды от Тбилиси», – отметила Анна Нацвлишвили, имея в виду российскую базу, расположенную в так называемой Южной Осетии. Которую, как и Абхазию, страны ЕС и США считают оккупированным Россией грузинским регионом и постоянно выражают поддержку территориальной целостности Грузии.

Многие наблюдатели при этом недоумевают, как можно говорить о риске суверенитету Грузии в вопросе евроинтеграции, когда в договоре об Ассоциации с ЕС и соглашении об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли одним из главных условий Брюсселя для открытия европейского рынка Тбилиси является продукция грузинского происхождения, для производства которой, в соответствии с европейскими стандартами ЕС и США, все эти годы оказывали немалую финансовую и материальную помощь.

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