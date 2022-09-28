Спецпредставитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина второй день лично знакомится с ситуацией в Грузии. В частности, с тем, как Тбилиси выполняет 12 рекомендаций Брюсселя. Посланник НАТО не скрывает, как разочарованы западные партнеры антизападной риторикой бывших представителей «Грузинской мечты». Сегодня Хавьер Коломина встретился с представителями оппозиции.

Оппозиционеры на встречу со спецпредставителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной шли с явным воодушевлением. Накануне Коломина после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили сообщил ему о недовольстве НАТО антизападной риторикой бывших членов «Грузинской мечты». О том, что этот стиль не поможет «Грузинской мечте», представитель генсека Коломина, как следовало из его слов, сообщил не только главе правительства Гарибашвили, но и самим четверым депутатам.

«Антизападная риторика, которую мы слышим в стране, нас всех беспокоит, нам это не нравится. В то же время нам очень приятно видеть, что 70 процентов населения продолжает поддерживать НАТО, а 75 процентов продолжает поддерживать Евросоюз. Как видно, есть поляризация в элитах и среди политиков, и единство у населения. Для нас гораздо важнее реакция общества. Мы должны доносить, что я и делаю, наши послания правительству и политикам. Фундаментально важно понимание того, что такая риторика совсем не помогает. Мы об этом говорили, я поднял эту проблему с бывшими четырьмя депутатами «Грузинской мечты», я им сказал, что критика, которую они высказывают в адрес посла США и посла ЕС, совершенно бесполезна. Премьер-министр Гарибашвили дистанцировался от этого. Он четко сказал, что не поддерживает эту риторику. Он считает, что бывшие радикальные члены его партии не имеют к ним никакого отношения. Поэтому я должен поверить на слово премьер-министру. Но если говорить в целом, то антизападная риторика – это то, что вызывает беспокойство и нам это совсем не нравится», – заявил Коломина.

Утверждение о том, что приходится верить Гарибашвили на слово, оппоненты власти расценили как недоверие чиновника НАТО к власти. Сами депутаты-антизападники, как и другие представители парламентского большинства, эту встречу не комментировали.

«Продвижение Грузии к евроатлантической интеграции и ключевые направления повестки дня отношений НАТО-Грузия стали основными темами встречи», – скупо сообщает пресс-служба премьер-министра.

«По словам премьер-министра, Грузия всегда была одним из самых надежных и дееспособных партнеров альянса, внося огромный вклад в общую евроатлантическую безопасность. Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что за прошедшие годы Грузия добилась значительного прогресса на пути евроатлантической интеграции. Разговор коснулся продолжающейся войны в Украине и сложной обстановки в области безопасности в регионе и мире. Ираклий Гарибашвили и Хавьер Коломина обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного разрешения конфликта», – говорится в пресс-релизе администрации правительства.

Между тем спецпредставитель генсека НАТО Хавьер Коломина, помимо недовольства антизападной риторикой, указал и на необходимость сотрудничества оппозиции с правящей силой в процессе выполнения 12 пунктов европейских перспектив Грузии. И что в процессе реформ особых продвижений пока не наблюдается.

Однако этот пассаж оппозиционеры не восприняли на свой счет, переложив ответственность на «Грузинскую мечту». После встречи с Хавьером Коломиной депутат «Лело» Саломе Самадашвили заявила:

«Больше всего меня тревожит по итогам этой встречи то, что за прошедшие годы от НАТО не было таких резких критических оценок, как на этот раз, в адрес власти, о том, что никакого продвижения в реформах нет, что никаких реформ нет. В то же время мы услышали о готовности и заинтересованности партнеров поддержать Грузию в этом процессе. Мы, со своей стороны, рассказали о своем видении, как нужно осуществить эти реформы».

С этой целью, напомнила оппозиционер, «Лело», «Стратегия Агмашенебели» и «Нацдвижение», ранее бойкотировавшие созданные рабочие группы «Грузинской мечты» в парламенте, подключились к комитетским обсуждениям вопроса выполнения 12 европейских рекомендаций.

Оппозиционеры жаловались представителю генсека НАТО не только по поводу формального подхода власти к выполнению брюссельских заданий, но и на то, что власти, по их мнению, не заботятся должным образом о безопасности страны на фоне российской интервенции в Украине и наплыва россиян после объявления в РФ частичной мобилизации. Об этом сообщил лидер «Стратегии Агмашенебели», депутат Георгий Вашадзе, который передал Коломине свой перечень желаемого вооружения для безопасности Грузии:

«HIMARS и Patriot для противовоздушной обороны и танки Abrams – это та гарантия, которая обеспечит безопасность в Грузии. Мы сегодня узнали, что, к сожалению, пророссийская «Грузинская мечта» нигде не поднимает этот вопрос. Мы, оппозиция, сегодня его поставили. Кроме этого, представитель НАТО однозначно сказал, что на встрече с премьер-министром он подчеркнул, что ответственность в первую очередь несет власть и она должна создать реальный процесс, ориентированный на реформы».

Несмотря на то, что последние дни антизападная риторика со стороны бывших представителей «Грузинской мечты» стихла, оппоненты власти не уверены, что она вновь не возобновится в скором времени. Многие наблюдатели считают, что тем самым «Грузинская мечта» искусственно затягивает процесс евроатлантической интеграции, следуя узкопартийным интересам сохранения власти, не воздерживаясь при этом от рискованных шагов в угоду России.

Подписывайтесь на нас в соцсетях