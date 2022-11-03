Газета «Грапарак»: Пашинян и Алиев подпишут мирный договор в Тбилиси

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном планируется подписать в Тбилиси, это может произойти в конце ноября–начале декабря. Как пишет портал Armenia Today, об этом сообщает армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишут так называемый «западный вариант» мирного договора, и выбор Тбилиси не случаен, так как с подписанием этого документа «весь Южный Кавказ окажется в зоне влияния Турции», а Грузия является «главным оператором интересов Запада в этом регионе».

«С подписанием этого договора Армения официально и окончательно откажется от Арцаха (Нагорный Карабах – ред.). Она прекратит финансирование не только силовых структур, но и всей системы государственного управления – от органов местного самоуправления до аппарата президента. Еревану позволят всего лишь осуществлять определенные благотворительные программы, скажем, ремонтировать детсады», — пишет газета.

Ранее в Баку и Ереване не исключали, что мирный договор может быть подписан до конца года. О том, где может быть оформлен документ, стороны не сообщали.

Информацию, распространенную газетой «Грапарак», пока не комментировали официальные структуры в Ереване, Баку и Тбилиси.