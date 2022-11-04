После недавнего интервью «Эху Кавказа» заместителя руководителя аппарата правительства Республики Абхазия Кристиана Бжания интернет-издание Агентство социальной информации «Апсны» привело короткое высказывание члена совета директоров Центра гуманитарных программ Лианы Кварчелия. В нем она говорит, что, если верить Кристиану Бжания и анализировать действия МИД РА, власти республики планируют выпроводить из Абхазии международные организации. Но ведь присутствие здесь международных структур работает против грузинского тезиса об оккупации нашей республики Россией. Получается, что наши власти, задается она вопросом, хотят помочь Тбилиси в продвижении такого имиджа Абхазии?

В абхазском сегменте «Фейсбука» появилось немало комментариев. Вот что написал интернет-пользователь Zurab Smyr:

«Такие, как Лиана Кварчелия, должны были работать во власти, чтобы Абхазия не оставалась островом без коммуникаций. Я присутствовал на выступлении Лианы Кварчелия в Лондоне в 1996 году и был горд, что она абхазка. Англичане спрашивали у меня – кто это? Какая она умная... Лиана говорила об истории Абхазии, истории конфликта и праве Абхазии быть независимой страной. Я уже молчу про пресс-службу МИД РА в Москве во время войны и роли, которую там сыграла Лиана. Она большой патриот Апсны».

Но завязался и такой обмен мнениями комментаторов:

«Поработали 30 лет, хватит. Пошпионили под видом гуманитариев, теперь до свидания. Больше вам в Абхазии делать нечего, и НПО захватите»;

«ООН работает против грузинского тезиса оккупации? Вот рассмешили, так рассмешили»;

«Автор не сказала, что ООН работает против тезиса оккупации. Она сказала, что ПРИСУТСТВИЕ ООН работает против тезиса оккупации».

Встретились и такие мнения:

«Ситуация напоминает театр абсурда. «Вы не хотите признавать наши паспорта, по которым мы выезжали в ваши страны? Тогда и мы в отместку отказываемся от многомиллионной помощи, которую предоставляют Абхазии международные НПО!» Правда, мнения тех, кому поступала эта помощь, – уязвимым слоям населения, фермерам, работающим в сфере защиты детей и так далее, разумеется, никто не спрашивал»;

«Получая деньги от их организаций, еще не то нам внушат!»

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Лианой Кварчелия, чтобы она подробнее изложила свою позицию. Вот что она сказала:

«В ответ на решение Совета Европы рекомендовать странам – членам Евросоюза не признавать российские паспорта, выданные в Республике Абхазия посольством Российской Федерации, наши официальные лица сделали ряд заявлений в интервью… Это не были официальные заявления, это были интервью в СМИ. И министр иностранных дел (Инал Ардзинба) говорил, что будет пересматривать политику в отношении международных организаций, находящихся на территории Абхазии. И Кристиан Бжания дал интервью, в котором сказал, что придется «попросить» отсюда международные организации. У меня такая позиция вызывает вопросы. Я уже высказала свое мнение относительно стран Евросоюза и решения ЕС: считаю, что это абсолютно двойные стандарты. Они просто поощряют Грузию, которая навязывает всему миру восприятие Абхазии как какой-то марионетки и пытается сейчас использовать украинский кейс в своих интересах. Сама по себе вызывает возмущение такая позиция Евросоюза. Но ответ мне кажется неадекватным – в том смысле, что предлагается выгнать вообще из Абхазии международные организации».

И вот какие аргументы, кроме того, что Абхазия, ее население ни с того ни с сего потеряет значительную помощь международных НПО, формулирует тут Кварчелия:

«Один мой аргумент заключается в том, что Грузия сегодня всячески пытается представить нас как оккупированную территорию. Но пока здесь находятся международные организации, тем более такие, как агентство ООН, им сложнее говорить, что мы оккупированы. Так что убирать из Абхазии международные организации – это просто помогать Грузии. Во-вторых. Нам все время наши официальные лица, другие политики говорят, что не сегодня – завтра может начаться война. А зачем тогда отсюда убирать международные организации? Если, не дай бог, что-то действительно произойдет… ничего, кстати, исключать нельзя, ко всему надо быть готовыми, я не сомневаюсь в том, что Грузия при удобном случае вполне может воспользоваться ситуацией… то присутствие международных организаций дает мировому сообществу возможность знать, кто все-таки является инициатором военных действий. Я хочу напомнить ситуацию в Южной Осетии. После августовской войны 2008 год был подготовлен доклад под руководством Хайди Тальявини, и в нем как раз ссылались на свидетельства представителей ОБСЕ. Эти свидетельства легли в основу доклада, это важный момент».

Вернувшись к вопросу о том, как же быть с правом граждан Абхазии передвигаться по миру, мы вспомнили такой прецедент: Турецкую Республику Северного Кипра вот уже почти полвека признает всего одна страна – Турция; тем не менее по своим паспортам турки-киприоты передвигаются по миру. Лиана Кварчелия считает:

«Надо поднимать вопрос о том, чтобы признали абхазские паспорта. Если вы говорите о том, что права человека не должны нарушаться. Но вы не признаете наши паспорта, выданные Россией, наказывая тем самым не Россию, а абхазов, лишая их права на свободу перемещения. Но тогда признайте наши абхазские паспорта. Мне кажется, так надо ставить вопрос».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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