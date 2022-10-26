Коснется ли российская военная мобилизация жителей Абхазии? Как абхазские власти собираются реагировать на решение Евросоюза не признавать российские паспорта, выданные «на оккупированных территориях Грузии и Украины»? Опасаются ли в Абхазии открытия Тбилиси «второго фронта»? На эти и другие актуальные вопросы отвечает Кристиан Бжания, заместитель руководителя аппарата правительства самопровозглашенной республики Абхазия.

– Россия объявила частичную мобилизацию, коснется ли эта мобилизация абхазов?

Никакой мобилизации в Абхазии не проводится, скорее всего, эта дезинформация связана с обычным осенним призывом на срочную службу в абхазские вооруженные силы

– Нет, никаким образом это не касается граждан Абхазии, постольку поскольку многие граждане Абхазии обладают вторым гражданством российским, но законодательство о призыве на военную службу в ряды вооруженных сил России на граждан Абхазии не распространяется. На самом деле, никакой мобилизации в Абхазии не проводится, скорее всего, эта дезинформация связана с обычным осенним призывом на срочную службу в абхазские вооруженные силы. Такой призыв проводится дважды в год м весной и осенью. Вот сейчас с октября по декабрь очередной осенний призыв в вооруженные силы Абхазии проводится только. Просто эта информация, вероятно, наложилась на общий информационный фон в связи с событиями в Украине.

– Но если это все же произойдет и мобилизация будет объявлена, как, по-вашему, абхазский народ примет этот факт?

– Дело в том, что мобилизация в Абхазии в российские вооруженные силы не может быть объявлена никак, поэтому такого варианта не предвидится совершенно. Мобилизация может быть объявлена только в вооруженные силы Абхазии и то в силу очень серьезных обстоятельств, например, из-за обострения ситуации на границе с Грузией. Это уже другая история.

– На днях Евросоюз запретил въезд в Европу по российским паспортам, которые были выданы, я процитирую: «на оккупированных территориях Грузии и Украины». Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?

Реакция на это решение крайне негативная. Возможно, оно повлечет за собой запрет деятельности международных гуманитарных организаций, которые в настоящее время работают в Абхазии

– Насколько мне известно, реакция на это решение крайне негативная. Возможно, оно повлечет за собой запрет деятельности международных гуманитарных организаций, которые в настоящее время работают в Абхазии. Во всяком случае, и в общественных кругах склоняются именно к такому мнению, и некоторые представители властей также считают, что ответ на такое решение должен быть пропорциональным. Если гражданину Абхазии запретят – то есть попытаются изолировать от внешнего мира, – то, соответственно, не будет никакой необходимости держать многочисленные международные организации, которые сейчас аккредитованы в Абхазии. Поэтому, наверное, придется с ними распрощаться. Как известно, у нас в обществе и в медиа обсуждался вопрос о введении в Абхазии аналогичного российскому закона об иностранных агентах. До сих пор власти прислушивались к общественному мнению и не предпринимали действий по введению такого закона. Но, как мы видим, все санкции, которые вводятся против России, они, в том числе, зеркально отражаются и на нас. И я могу предположить, что со временем к этому вопросу – применению закона об иностранных агентах – придется прибегнуть и в Абхазии тоже, потому что известно, что у нас очень многие работают на международные гранты. Таким образом, всякое действие повлечет за собой противодействие.

– Я просто хочу уточнить: после начала войны в Украине и объявления Москвой частичной мобилизации в Абхазии и ЮО и так был замечен повышенный интерес к получению грузинских паспортов. А сейчас к этому желанию добавился еще один повод – соответствующее решение Евросоюза о запрете въезда на его территорию по российским паспортам, выданным в Абхазии и ЮО. Может эта тенденция стать массовой? И если да, то как власти в Сухуми собираются реагировать на это?

Вряд ли граждане Абхазии в массовом порядке будут обращаться за грузинским гражданством. Любой человек, который будет обладать грузинским гражданством, автоматически утратит абхазское гражданство

– Во-первых, никто не может сказать, были ли на самом деле такие случаи, чтобы граждане Абхазии обращались за грузинским гражданством. Нет никакой информации официальной либо такой, чтобы в ней можно было не сомневаться. Скорее всего, это все же фейк, потому что вряд ли граждане Абхазии в массовом порядке будут обращаться за грузинским гражданством. Во всяком случае, такой ситуации у нас здесь не наблюдается. Мы не знаем, чтобы кто-либо обращался за грузинским гражданством. И надо понимать, что любой человек, который будет обладать грузинским гражданством, автоматически утратит абхазское гражданство, это однозначно, и поэтому вряд ли такое может быть.

Возможно, какие-то единичные случаи и были – когда люди нуждались в экстренной сложной медицинской помощи и власти Грузии взамен требовали, чтобы они приняли грузинское гражданство. Может, такое и было, но нам пока неизвестны такие случаи. И, тем более, после начала специальной военной операции на Украине мы не знаем, что кто-либо из граждан Абхазии обращался за грузинским гражданством. И еще раз хочу повторить, что у нас очень строгое законодательство в этом отношении: как только будет выявлено, что гражданин обладает грузинским гражданством, он автоматически будет лишен абхазского паспорта, абхазского гражданства. Это уголовно наказуемое деяние.

– Как вы можете прокомментировать визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию? Может ли это быть связано с вопросом признания Абхазии со стороны Минска?

– Во-первых, у граждан Абхазии отношение к Белоруссии давно очень положительное, и это связано с конкретными действиями руководства Белоруссии, в частности – президента Лукашенко. Когда Содружество независимых государств (СНГ) по инициативе Грузии вводило санкции против Абхазии, белорусское руководство ни разу это решение не подписывало, то есть они выступали всегда против санкций. А вы знаете, что долгие послевоенные годы после с 1993 года граждане Абхазии находились под жесточайшими санкциями. К примеру, мужчины с 16 до 65 лет не имели права пересечения границы, попадания на территорию России, и многие другие проблемы возникали (в связи) с этим – перебои в энергоснабжении, с продуктами питания и так далее. Только две страны не присоединялись никогда к санкциям СНГ против Абхазии – это Белоруссия и Туркменистан. Поэтому отношение к Белоруссии у нас положительное. Что касается визита президента, то, да, исходя из официальных сообщений, обсуждались вопросы возможного экономического партнерства с республикой. О признании официального разговора пока не шло.

– На фоне войны в Украине в Абхазии высказывались опасения по поводу возможности того, что Грузия может открыть так называемый второй фронт. Остаются ли такие опасения после неоднократных заявлений Тбилиси о том, что Грузия не будет вступать в конфликт с Россией?

Само нежелание Грузии подписать обязывающий правовой документ о неприменении силы, безусловно, даже вне контекста украинских событий, вызывает опасения

– Напряженность и опасения остаются, поскольку, к великому сожалению, по сей день сложилось определенное восприятие официальных публичных заявлений грузинской власти и реальных действий. То же самое было на протяжении долгих лет, когда Грузия отрицала спонсирование незаконных (якобы) формирований, военизированных террористических организаций типа «Белый легион», «Лесные братья», а на самом деле они совершали диверсионные акции на территории Абхазии, убивали граждан. И само нежелание Грузии подписать обязывающий правовой документ о неприменении силы, безусловно, даже вне контекста украинских событий, вызывает опасения. То есть верить до конца официальным публичным заявлениям грузинских властей абхазское общество не может. Потому что есть такой печальный опыт, к великому сожалению. И потом существует информация, что в настоящее время на левой стороне границы по реке Ингури наблюдается концентрация вооруженных сил Грузии. Для чего это делается, нам непонятно. Объяснения этому нет. Поэтому, безусловно, мы наблюдаем за ситуацией в Грузии. Мы знаем, о чем заявляют власти, но мы также знаем, что есть определенные политические силы в Грузии, которые устраивают акции массовые, которые провоцируют власти на применение неких действий, открытие «второго фронта», не важно, это будет против ЮО или в отношении Абхазии. Но сам факт такого напряжения существует.

– После серьезных неудач российской армии на украинских фронтах не изменилось ли отношение абхазов к оценке возможностей и желания Москвы обеспечить реальную защиту Абхазии?

Насколько нам известно, российская армия успешно продвигается, и, безусловно, наши симпатии в данном случае на российской стороне

– Дело в том, что нам неизвестно, какие неудачи потерпела российская армия. И если исходить из пропагандистских материалов украинской стороны, то, соответственно, мы им верить не можем. Мы определенно не можем верить украинским каналом, и, более того, вряд ли в Абхазии мы найдем силы, которые могли бы сочувствовать Украине. Потому что мы хорошо помним из нашего личного опыта, что украинские националистические батальоны «Уна Унсо» воевали в составе грузинской армии против Абхазии и отличались особой жестокостью. Поэтому найти сегодня сочувствующие (настроения), симпатии (к Украине) в Абхазии вряд ли можно в таких условиях. У нас особое отношение к национализму как таковому, и национализму, ярко проявляемому в таких формах, как сейчас происходит на Украине, тем более. Поэтому нам сложно судить о том, о чем мы не знаем. Насколько нам известно, российская армия успешно продвигается, и, безусловно, наши симпатии в данном случае на российской стороне.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях