Американская пресса утверждает, что правительство США прилагает серьезные дипломатические усилия, чтобы усадить Москву и Киев за стол переговоров. Визиту советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Киев могли предшествовать его контакты с представителями Владимира Путина.

США пытаются наладить переговорный процесс между Россией и Украиной. По данным газеты The Wall Street Journal, конфиденциальные переговоры с помощником Владимира Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым вел советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Согласно источникам издания, целью контактов, которые продолжаются все последние месяцы, является снижение риска более масштабного конфликта между Москвой и Вашингтоном из-за Украины, а также недопущение применения Кремлем ядерного или другого оружия массового поражения.

При этом получить официальный комментарий по вопросу тайных переговоров Салливана с Ушаковым и Патрушевым газете не удалось. И Кремль, и Белый дом отказались говорить на эту тему. Сам Джейк Салливан, побывавший на днях в Киеве, подтвердил готовность Вашингтона поддерживать Украину столько, сколько потребуется:

«Соединенные Штаты будут с Украиной столько, сколько потребуется в этой борьбе. Мы не будем колебаться, останавливаться или отказываться от нашей поддержки. Мы изложили наше видение того, как обеспечить наличие ресурсов для постоянной помощи в области безопасности, постоянной помощи для поддержки экономики Украины, постоянной помощи Украине в восстановлении ее энергосистемы, помощи беженцам и других гуманитарных потребностей. И мы намерены обеспечить наличие необходимых ресурсов. Эта война может закончиться очень легко. Россия решила начать ее, Россия может закончить ее, прекратив нападение на Украину, прекратив оккупацию Украины, и именно это она должна сделать, с нашей точки зрения».

Источники другого американского издания The Washington Post, близкие к американской администрации, уверяют, что Вашингтон просил президента Украины Владимира Зеленского публично выразить готовность к поискам мира, чтобы успокоить союзников США, опасающихся, что отказ Киева от любых контактов с российским руководством может затянуть войну на годы. Такой шаг призван помочь сохранить поддержку Киева со стороны лидеров других государств, сталкивающихся с растущим недовольством своих избирателей. Как пишет издание, американские чиновники разделяют позицию Владимира Зеленского, но при этом признают, что законодательный запрет на переговоры с Россией вызвал беспокойство в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки, в которых особенно остро ощущается влияние войны из-за роста цен на продовольствие и топливо. В Москве же не устают убеждать, что истинным виновником кризиса является Запад во главе с США.

«На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела. Собственно, и в России пытались сделать то же самое, но, к сожалению, на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически анти-Россию. Столкновение с неонацистским режимом – столкновение России с возникшим на территории Украины неонацистским режимом – было неизбежным, и, если бы в феврале не были бы предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций», – заявил президент России Владимир Путин.

Впрочем, ключевые партнеры США в Европе, несмотря на кризис, по-прежнему демонстрируют решимость в поддержке Украины. Так, Берлин дал понять, что именно Киеву сегодня решать, соглашаться на переговоры с Москвой или нет. Представитель правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что канцлер Олаф Шольц находится на связи с президентом Путиным, но в Берлине не видят готовности к реальному мирному процессу именно со стороны Москвы.

Тем не менее, как пишет The Washington Post, в Белом доме сохраняют надежду на то, что Владимир Зеленский в итоге все же согласится на переговоры и пойдет на уступки. Но окно дипломатии может открыться не раньше зимы, когда военные действия пойдут на спад. Пока же Киев старается добиться как можно больших успехов на поле боя. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Киев будет принимать во внимание не слова, а реальные дела:

«Эта война научила нас верить только в то, что происходит на самом деле. Посмотрим, произойдет ли вывод российских войск на самом деле. Мы можем доверять только тому, что происходит на самом деле, поэтому давайте подождем и посмотрим, что произойдет».

Тем не менее эксперты американского Института изучения войны (ISW) уже отмечают определенный дипломатический прогресс. Высокопоставленные кремлевские чиновники начали деэскалацию своей риторики относительно использования ядерного оружия в Украине. Это, по мнению аналитиков, указывает на то, что в Москве, вероятно, в какой-то степени осознают, какие огромные издержки в случае применения ядерного оружия понесет Россия при незначительной оперативной выгоде. К слову, министр обороны России Сергей Шойгу за последнее время несколько раз звонил своим коллегам, заверяя, как сообщается, их в том, что Россия не заинтересована в использовании ядерного оружия в войне против Украины.

Свою роль в оказании давления на Кремль мог сыграть и Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин, мнение которого Владимир Путин сегодня не может себе позволить игнорировать, на днях довольно недвусмысленно зафиксировал позицию Пекина. По словам китайского лидера, «международное сообщество должно совместно противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия, чтобы предотвратить ядерный кризис в Евразии». Эксперты делают вывод: Кремль все еще может в будущем прибегать к риторике балансирования на грани ядерной войны, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников все же оказать давление на Украину для проведения переговоров. Но в то же время Москва не сможет напрямую заставить Киев вести переговоры посредством ядерных угроз.

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