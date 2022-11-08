Американцы сегодня выбирают Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах. И результаты нынешнего голосования неизбежно сильно повлияют на следующие два года каденции Джо Байдена и его политику.

Америка голосует. Демократы, имевшие последние два года большинство в Палате представителей, рискуют утратить возможность сравнительно легко проводить законодательные инициативы своего однопартийца-президента. Шансов сохранить большинство у Демократической партии откровенно мало. На это, как отмечают американские же аналитики, работают множество факторов. Начиная с устойчивой исторической тенденции: на первом сроке президента его партия обычно проигрывает промежуточные выборы; и заканчивая проблемой, перед которой меркнут все остальные, – инфляцией, какой американское общество не знало последние два поколения. Подобный рост цен в последний раз наблюдался в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века. И это явно играет не в пользу демократов. Но Джо Байден уверен: ему удастся убедить избирателей в правильности курса Демократической партии:

«Я знаю, вы всегда спрашиваете меня: «Как у нас дела?» Думаю, на этот раз мы выиграем. Я очень хорошо оцениваю наши шансы».

Да и бывший президент Дональд Трамп, явно намеревающийся попытаться вернуться в Белый дом, усилил активность:

«Нам нужен настолько большой оползень, чтобы радикальные левые не смогли ничего подделать или украсть».

Что касается Сената, то тут сложнее – контроль над верхней палатой Конгресса может с равной вероятностью как остаться за демократами, так и перейти к республиканцам. В нынешнем составе у тех и других по 50 мест, и демократы имеют большинство лишь в том смысле, что если голоса распределяются строго пополам, то решающий голос получает вице-президент – Камала Харрис.

Но если борьба за голоса американских избирателей – внутреннее дело США, то смена цветов в Конгрессе с синего на красный может привнести определенные изменения во внешнюю политику Вашингтона. В первую очередь это может отразиться на Украине. Буквально 4 ноября конгрессвумен из Джорджии – республиканка и трампистка Марджори Тэйлор Грин заявила, что от республиканского Конгресса Украина ни получит «ни гроша». К слову, ее взгляды в Республиканской партии отнюдь не маргинальны: буквально в октябре лидер нынешнего меньшинства в Палате представителей и, вполне вероятно, ее будущий спикер Кевин Маккарти заявлял, что никаких «чеков без указания суммы» Конгресс выписывать администрации Байдена больше не будет. Так или иначе, по украинскому вопросу у республиканцев нет внутрипартийного консенсуса. Но в том, что касается трат, по мнению экспертов, стоит ожидать более придирчивого отношения.

В том же, что касается Грузии, все проще и одновременно сложнее. В последнее время, несмотря на неоднократные подтверждения генерального курса по поддержке Грузии на ее евроатлантическом пути, Вашингтон все чаще высказывает разочарование политикой «Грузинской мечты». Посол США Келли Дегнан не устает критиковать власти страны в откате от демократии. И если раньше дипломат прибегала к довольно завуалированным формулировкам, то в последнее время госпожа Дегнан не стесняется называть вещи своими именами. В частности, комментируя оставленный в силе приговор гендиректору оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Нике Гварамия, посол США прямо заявила, что все, что даже просто выглядит как политическое преследование, ставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии:

«Вы все видели заявления США, ЕС и других европейских друзей Грузии. Все, что США делают для Грузии последние 30 лет, направлено на поддержку четкого выбора демократического будущего грузинского народа. Беспристрастность судебной системы имеет решающее значение для этого будущего. Это обещание, которое лидеры Грузии, включая правящую партию, дали грузинскому народу на парламентских выборах, поэтому так важно достичь следующего, очень важного шага на пути к евроатлантическому будущему Грузии. Все, что мешает этому и ставит под угрозу, вызывает глубокую тревогу. В США мы защищаем и охраняем независимость нашей судебной системы, потому что знаем, что беспристрастная судебная система является основой нашей демократии. Это то, что дает ей силу, чтобы противостоять различным вызовам и испытаниям времени. Мы хотим того же для Грузии».

При этом американские конгрессмены, которые занимаются грузинским направлением, не раз обращались с открытыми письмами как в адрес грузинского руководства, так и в адрес американской администрации с критикой политического вектора, который выбрала «Грузинская мечта». Причем среди критиков были как представители демократов, так и республиканцев.

Отказ правительства Грузии присоединяться к условной антироссийской коалиции после агрессии Москвы в отношении Украины тоже не добавил теплоты в отношения Тбилиси и Запада. Хотя и Вашингтон, и Брюссель отметили, что настаивать на подобном шаге не собираются.

Наблюдатели отмечают: часть грузинского политического истеблишмента считает, что, в случае получения республиканцами большинства в Конгрессе, вектор, который выбрала «Грузинская мечта», найдет больше понимания у американских законодателей. Некоторые республиканцы открыто выступают за улучшение отношений с Россией, и политика заигрывания с Кремлем, которой «Мечта» уже почти не стесняется, вероятно, по мнению нынешних грузинских властей, не будет таким серьезным раздражителем для Вашингтона.

Впрочем, промежуточные выборы в Конгресс вряд ли серьезно изменят политику США в регионе в целом и в отношении Грузии в частности. Внешнюю политику проводит администрация нынешнего президента. А в Госдепартаменте не так давно прямо заявляли: откат демократии в Грузии в последнее время вредит ее заявленной цели – движению в ЕС и НАТО. Об этом, в частности, упомянул официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс:

«Мы открыто говорим с правительством Грузии о необходимости укрепления демократических институтов и процессов, верховенства права, прав человека. Откат демократии, который мы наблюдали в последнее время, отдаляет Грузию от задекларированной цели евроатлантической интеграции. Но еще более важно, что это ослабляет демократию в стране, к которой так явно стремится грузинский народ».

В Вашингтоне не устают призывать правительство Грузии провести-таки реформы, необходимые для получения статуса кандидата на членство в ЕС. И дали понять, что США готовы помогать в этом. Но официальный Тбилиси, судя по всему, не особо прислушивается к таким призывам. В последнее время со стороны «Грузинской мечты» все чаще звучит критика в адрес ЕС и США, хотя параллельно правящая партия громко обещает осуществить все реформы, необходимые для кандидатского статуса.

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