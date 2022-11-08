По запросу парламента МИД Южной Осетии разъяснил депутатам права госслужащих и силовиков – постоянных жителей республики с двойным гражданством, получивших повестки в российский военкомат для частичной мобилизации в Украину.

Ответ МИД опубликован на официальном сайте парламента. В письме на имя председателя законодательного собрания Алана Алборова внешнеполитическое ведомство ссылается на информацию, полученную от российских коллег:

«Для сведения сообщаю о получении министерством ноты посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия с информацией о том, что граждане Российской Федерации, получившие повестки для обязательной явки в военные комиссариаты в рамках объявленной в Российской Федерации частичной мобилизации, постоянно проживающие на территории Республики Южная Осетия и являющиеся сотрудниками государственных органов власти или силовых министерств и ведомств Республики Южная Осетия, вправе обратиться в российские военные комиссариаты, выдавшие повестки, для получения справки о разрешении выезда за пределы Российской Федерации сроком до шести месяцев».

В ноте российского посольства (на которую ссылается югоосетинский МИД) также сообщается, что заявителям требуется предоставить в военкомат следующие документы: справку о прохождении службы (с места работы), удостоверение личности офицера запаса Российской Федерации, военный билет, справку о постановке на воинский учет в Республике Южная Осетия, удостоверение личности (служебное удостоверение) Республики Южная Осетия.

Ключевое в ноте посольства – вы «вправе обратиться». Вопрос: обязан ли военкомат выполнить вашу просьбу? Или так: существуют ли какие-то договоренности хотя бы по госслужащим и силовикам? Или ответ чисто теоретический? В тексте нет ответа на эти вопросы.

Очевидно, что сотрудники внешнеполитического ведомства не могли не заметить этих пробелов, но по каким-то причинам решили ограничиться цитированием ноты, не вдаваясь в подробности. Видимо, депутатам придется самим разбираться в этой истории и, наконец, объяснить мужскому населению республики, что им грозит и как им поступать, чтобы избежать мобилизации.

Наверное, какие-то неформальные договоренности с североосетинским губернатором и военкоматом по югоосетинским силовикам и чиновникам в принципе возможны.

В пользу этого предположения история с офицером КГБ, которого не выпускали из России, хотели мобилизовать, но в историю вмешались югоосетинские власти, и офицера все-таки отпустили домой. Поэтому по действующим силовикам и госслужащим, скорее всего, договорятся. Кончено, если исходить из того, что кто-то пытается договориться.

В разъяснениях внешнеполитического ведомства речь идет лишь о силовиках и госслужащих. Но что будет с другими жителями Южной Осетии с двойным гражданством? Будем надеяться, депутатов интересовала и их судьба тоже.

Все, кто получал паспорт в России и имеет российскую прописку, автоматически поставлены на воинский учет российскими миграционными службами. Для них существует только одна возможность снять претензии военкомата – это соглашение с Россией о двойном гражданстве.

По этому соглашению «лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, проходят военную службу в той стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва». И что самое главное в контексте частичной мобилизации: «лица… прошедшие обязательную военную службу в одной из сторон, освобождаются от призыва на военную службу в другой стороне».

Ратификационные грамоты по соглашению «Об урегулировании вопросов двойного гражданства» были подписаны еще в конце мая, но Москва и Цхинвал до сих пор ими не обменялись, но именно с этого момента соглашение вступает в силу.

Почему так? В чем причина проволочки? Как мне объяснили югоосетинские чиновники, причина в том, что все ждут подписания Владимиром Путиным указа об упрощенном предоставлении российского подданства гражданам Южной Осетии. Югоосетинская сторона ждет этого указа, потому что без него не сможет в полной мере реализовать соглашение о двойном гражданстве. Эти два документа в одном кейсе.

Обменяться ратификационными грамотами сейчас значит завершить кейс с половинчатым результатом и ждать следующее окно возможностей. Это чревато репутационными потерями. Оппозиция спросит: как же так, мы все подготовили, а вы упустили возможность по столь значимому для жителей республики вопросу.

Но, вероятно, Владимиру Владимировичу сейчас явно не до Южной Осетии…

Но до тех пор, пока эта история зависает в воздухе, наверное, югоосетинские власти должны взять на себя труд и подробно разъяснить мужскому населению, что им делать или чего им не надо делать. Разве это не их обязанность?

Еще один фрагмент ноты российского посольства, на который необходимо обратить внимание:

«Кроме того, в ноте указывается, что на воинском учете в военных комиссариатах в Российской Федерации стоят граждане Российской Федерации, проходившие службу в североосетинском миротворческом батальоне, входившем в состав Смешанных сил по поддержанию мира (ССПМ) в зоне грузино-югоосетинского конфликта в период с 1992 по 2008 год, а также в составе 4-й российской военной базы, дислоцированной на территории Республики Южная Осетия, и получавшие денежное довольствие».

О чем это говорит? МИД не расшифровывает.

Вероятно, в этой цитате указание на то, что эти две категории – бывшие миротворцы и контрактники 4-базы, являются военнообязанными Российской Федерации со всеми вытекающими из этого мобилизационными последствиями.

Здесь тоже необходимы внятные разъяснения, все-таки речь идет о людях… Наверное, за полтора месяца с начала мобилизации в России одна из ветвей власти могла бы взять на себя этот труд.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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