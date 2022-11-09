Ряд представителей крупнейшей оппозиционной партии «Национальное движение» требуют перевыборов в партии, в том числе нового председателя. Инициатива исходит от региональных лидеров, однако не все в партии поддерживают ее.

В «Едином национальном движении» нарастает противостояние. Сегодня на брифинге депутат тбилисского сакребуло Ираклий Надирадзе потребовал проведения новых внутрипартийных выборов.

По словам депутата, сейчас партии важно вновь стать «сильной, организованной и эффективной», поскольку, по его словам, только ЕНД, «которое всегда было флагманом оппозиции», может добиться освобождения Михаила Саакашвили и Грузии и поражения олигарха Иванишвили.

«Сегодня мы хотим обратиться с просьбой к лидерам партии. Мы считаем, что наше усиление должно основываться на внутрипартийной демократии и внутрипартийных выборах на всех уровнях. Мы требуем переизбрать политический секретариат, политсовет, а главное, провести выборы председателя, потому что мы считаем, что председатель «Национального движения» должен иметь легитимность сотен тысяч своих избирателей», – сказал Ираклий Надирадзе.

Противостояние в ЕНД продолжается уже несколько месяцев. Часть лидеров открыто выказывают недовольство председателем партии Никой Мелия. В итоге часть лидеров требуют немедленных перевыборов на всех уровнях, тогда как члены политсовета и председатель Ника Мелия соглашаются с этой идеей, но после освобождения Михаила Саакашвили. Соратники расходятся во мнениях по таким ключевым вопросам, как роль Михаила Саакашвили в будущей архитектуре партии, сотрудничество с другими политическими объединениями или реакцией на те или иные события.

Инициативу немедленных перевыборов поддержали депутаты парламента Давид Киркитадзе и Леван Бежашвили. Последний считает, что получение новой легитимности от избирателей – лучший выход, и чем быстрее это будет сделано, тем сильнее станет партия:

«Серьезность вопроса Михаила Саакашвили не позволяет нам затягивать с этим вопросом. Сегодня для партии важно получить новую легитимность, потому что политические лидеры, сотрудники аппарата и наши сторонники дезориентированы. Думаю, партия выйдет из этого процесса более сильной».

Не все члены политсовета согласны с такой постановкой вопроса. Акакий Минашвили заявил, что проведение брифинга стало для него неожиданностью:

«Очень прискорбна внезапность требований. Что касается выборов, то к ним есть готовность как с моей стороны, так и со стороны Ники Мелия. Ранее я не слышал четкой позиции по вопросу перевыборов от этих людей. Напротив, сам Ника Мелия активно призывал к проведению выборов на всех уровнях, только после того, когда будет решен вопрос Михаила Саакашвили, что является главным приоритетом партии».

Напомним, с конца сентября ЕНД покинули несколько политиков, в том числе член политсовета Бадри Басишвили, секретарь по стратегическим коммуникациям Ника Оболадзе, совсем недавно партию покинула член парламента Нона Мамулашвили – сестра главы Грузинского легиона в Украине Мамуки Мамулашвили.

Уже с лета стало очевидно, что основным катализатором событий станет вопрос экс-президента Михаила Саакашвили, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«Подавляющее большинство избирателей «Нацдвижения» считают, что сегодня необходимо сделать все возможное для освобождения Саакашвили, и думаю, шум в партии призван активизировать это направление. Пусть никто не питает иллюзий, что он дистанцировался от политики, просто его арест на время сковал его активность. В связи с этим в последнее время у партии значительно снизился рейтинг, и некоторые горячие головы готовы идти ради этого на радикальные шаги. Также очевидно, что значительная часть рулевых партии желают высвободиться из-под влияния Саакашвили и сделать это так, чтобы не потерять большую часть избирателей».

В целом, по словам политолога, пока сложно спрогнозировать, сколько избирателей потеряет партия в случае очередного раскола. Но факт, что большинство вновь останется на стороне Михаила Саакашвили. Так уже произошло в 2016 году, когда ЕНД покинула значительная часть лидеров партии. Впрочем, новая партия «Европейская Грузия» так и не смогла добиться весомых результатов. По итогам последнего опроса IRI партия не дотянула до 1%.

Реакция других партий на происходящие в «Нацдвижении» процессы оказалась сдержанной. Генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что ему неинтересен политический дележ в рядах некогда правящей силы.

В свою очередь, по мнению лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, в прошлом занимавшего руководящие посты в ЕНД, происходящее не имеет ничего общего с политическими взглядами, ценностями или курсом. Это борьба за власть внутри партии.

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