«Грузинская мечта» отказывается от рассмотрения альтернативных идей по выполнению 12 условий Брюсселя, необходимых для получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС к концу года. Сегодня правящая сила в парламенте завершила создание специальных рабочих групп, в том числе и по рекомендуемым Еврокомиссией вопросам деполяризации и деолигархизации. При этом мнения оппозиционеров и представителей НПО учтены не были.

«Думаю, это очень простые, доходчивые постулаты, которые принципиально сменят политический ландшафт Грузии», – с воодушевлением уверял с утра вице-спикер по оппозиционной квоте в парламенте, один из лидеров партии «Граждане» Леван Иоселиани. Он – соавтор предложения, обнародованного сегодня на сайте парламента совместного с партией «Гирчи». Они предложили правящей «Грузинской мечте» и трем оппозиционным партиям, не желавшим сотрудничать с партией власти, простую, на их взгляд, формулу деполяризации и деолигархизации. Предложения перечисляет депутат «Гирчи» Александр Раквиашвили, убежденный в том, что, выполнив их, легко будет выполнить и остальные 10 пунктов домашнего задания Брюсселя для получения страной статуса кандидата на членство в ЕС к концу года:

«В первую очередь нужно решить вопрос Михаила Саакашвили. Если он будет отправлен из тюрьмы на лечение за границу – это снимет вопрос поляризации со стороны «Нацдвижения». А возвращение в политику Бидзины Иванишвили (основателя «Грузинской мечты») в краткосрочной перспективе решит проблему деолигархизации, потому что с неформальным правлением мы в Европу не войдем. Что же касается долгосрочного разрешения существующих проблем, нужно узаконить пропорциональные выборы с естественным проходным барьером. Как только будут проведены выборы по этим правилам, эти две проблемы – деполяризация и деолигархизация – будут решены естественным путем».

Авторы инициативы – их всего шестеро (четверо из «Гирчи», двое из «Граждан») – считают, что по всем трем направлениям нужно сделать всего один шаг. От Михаила Саакашвили в ближайшие дни ждут заявления об уходе из грузинской политики, а его адвокаты находятся в ожидании заключительного ответа экспертизы, которая позволит положительно решить вопрос его отправки на лечение за границу с отсрочкой отбывания заключения.

Основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили в своем недавнем открытом письме от 27 июня фактически подтвердил свое присутствие в политике. В письме он повторил утверждения власти о заинтересованности определенных сил втянуть Грузию в войну, а также подлил масла в огонь кампании его сторонников против посла США в Грузии Келли Дегнан.

Что же касается выборов, в первом чтении уже утверждены конституционные поправки, предусматривающие снижение проходного барьера до двух процентов. Во втором чтении, по мнению депутатов «Гирчи» и «Граждане», можно эту двойку и убрать совсем.

Эти поправки в избирательный кодекс были приняты летом прошлого года согласно договору от 19 апреля по выводу страны из политического кризиса, более известного под названием Шарля Мишеля. Однако вскоре «Грузинская мечта» вышла из договора и больше не собирается возвращаться к его условиям. По поводу двухпроцентного проходного барьера партия власти тоже передумала, настаивая на том, что для «грузинской демократии будет лучше иметь гораздо более высокий барьер», чтобы оградить парламент страны от разношерстных маленьких и неквалифицированных политических сил. Сегодня в ответ на предложение оппозиционных депутатов глава юридического комитета Анри Оханашвили напомнил, что о конституционных поправках в рекомендациях ЕС нет ни слова, а формула «Мишу – отпустить, Бидзину – вернуть», как утрировано окрестили инициативу партии «Гирчи» и «Граждане», Анри Оханашвили не по душе. Он напомнил, что власть не вмешивается в судебные дела, кроме этого:

«Что касается вопроса ухода Саакашвили из политики – это дело оппонентов, Саакашвили и его партии. Пусть они говорят между собой – это не имеет к нам отношения. Что касается возвращения Бидзины Иванишвили в политику, то нельзя себе представить, что кто-то старался бы силой вовлечь в политику человека, который решил оттуда уйти».

К тому же в «Грузинской мечте» не видят необходимости рассматривать дополнительные инициативы, связанные с выполнением 12 пунктов домашнего задания от ЕС. Партия власти представила свой план еще в июне, и сегодня, как сообщил Анри Оханашвили, был завершен первый этап. Созданы последние пять из 12 рабочих групп по разработке законопроекта по вопросам «деолигархизации», судебной реформы, пересмотру «Избирательного кодекса», антикоррупционным мерам и дальнейшему институциональному укреплению Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.

При этом партия власти даже формально не рассматривает и не выслушивает мнения тех оппозиционных депутатов и представителей НПО, которые, в отличие от «Нацдвижения», «Лело» и «Стратегии Агмашенебели», согласились на сотрудничество в этом вопросе с «Грузинской мечтой». Вышедшие с заседания юридического комитета оппозиционные депутаты с сожалением отметили, что, несмотря на их замечания и опасения, парламентское большинство намерено копировать украинскую модель закона о «деолигархизации». В партии власти и не скрывают, что по украинским параметрам под определение «олигарх» не попадает Бидзина Иванишвили, зато это коснется оппозиционных лидеров и владельцев оппозиционных СМИ.

Перед еще одним неприятным условием оказались сегодня и представители НПО.

Главы комитетов от «Грузинской мечты», курирующие процесс создания рабочих групп, дали понять, что далеко не всем представителям гражданского сектора там рады, что, возможно, на последующих заседаниях введут квоту, и только определенные «НПОшники» смогут присутствовать. Обращая внимание на то, что одним из 12 условий является широкое вовлечение в процессы гражданского сектора, пришедшие сегодня на встречу представители неправительственных организаций не скрывали недовольства и возмущения. Говорит бывший несудейский член Высшего совета юстиции, глава НПО «На страже грузинского суда» Нази Джанезашвили:

«Широкому спектру гражданского общества не предоставляется возможность подключиться к процессу. Они (представители «Грузинской мечты») выдвигают ультиматумы, вводят лимиты, все это снижает качество инклюзивности процесса. И это в то время, когда одна из 12 рекомендаций предусматривает максимальную вовлеченность гражданского сектора. На нашу готовность принять участие в этих группах их ответ не был адекватным, мы видим, что двери широко они не открывают».

Это стало дополнительным аргументом для бойкотирующих процесс оппозиционных депутатов. Там предложение «Гирчи» и «Граждан» даже не стали комментировать, обещая скоро предоставить свой план действий и график принятия необходимых законопроектов по 12 пунктам. В «Грузинской мечте» этот процесс называют нелегитимным, а позицию оппонентов – деструктивной и радикальной.

Без сотрудничества всех парламентских сил невозможно будет принять некоторые необходимые законопроекты. На фоне все большей конфронтации между партией власти и оппозицией, а также нескончаемой антизападной риторики «Грузинской мечты» в грузинском обществе усиливается опасение, что к концу года страна не выполнит европейское домашнее задание.

Подписывайтесь на нас в соцсетях