Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания в большом зале кабинета министров выступил с отчетом перед представителями граждан республики. Такая форма общения главы государства с народом ранее не использовалась, но в то же время сегодняшний отчет не стал для внимательно следящих за информацией в республике неожиданностью.

На состоявшейся в четверг 3 ноября, то есть неделю назад, встрече президента с Советом старейшин его председатель Аполлон Думаа задал главе государства вопрос, касающийся обещания Бжания во время президентской избирательной кампании в случае избрания систематически отчитываться перед народом, перед своими избирателями о проделанной работе. Президент ответил, что отчитается перед жителями республики в самое ближайшее время.

В начале своего отчета, занявшего примерно 45 минут, президент остановился на наиболее злободневной теме последних дней:

«Прежде чем начать нашу встречу, хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны с сообщениями о ситуации с энергоснабжением. Нештатные отключения электроэнергии принесли массу неудобств гражданам нашей страны. Всем известно об аварийной ситуации, сложившейся на линии «Ачигвара». Для устранения причин аварии были приобретены необходимые материалы, обговорен переток электроэнергии на период ремонта, начаты ремонтно-монтажные работы, которые шли с опережением графика. Однако по независящим от нас обстоятельствам переток был завершен на 15 дней раньше запланированной даты. К сожалению, ремонтные работы в полном объеме завершить не удалось. В настоящее время согласовывается новый график ремонтных работ, завершение которых произойдет в ближайшее время. Временное отключение электроэнергии производится для того, чтобы специалисты успели завершить необходимые работы до повторного перетока электроэнергии».

Позднее, по ходу своего отчета, Аслан Бжания вернулся к теме энергетики и более обстоятельно остановился на ней:

«Более одного миллиарда рублей было потрачено на приобретение и монтаж 160 километров кабеля, реконструкцию и капитальный ремонт трех подстанций, замену 13 трансформаторов. Электросети Абхазии работают на пределе своих возможностей. И без больших вложений в их ремонт и развитие мы можем остаться вообще без электричества. Энергетическая инфраструктура изношена на 80%. Аварийные отключения света все еще являются частью нашей повседневной жизни. Решения этой проблемы, исходя из наших бюджетных возможностей, не существует. По расчету специалистов, проведенному в 2017 году, необходимо не менее 20 миллиардов рублей. Притом, что доля собственных средств в нашем годовом государственном бюджете составляет 6,5 миллиарда рублей. Необходимо отменить некоторые законодательные ограничения на инвестирование в объекты генерации. Мы должны позволить частным инвестициям вкладывать деньги, в том числе в генерацию. Никто с собой ничего не унесет. Мне интересно знать, что важнее: жить в условиях, когда в любой момент могут отключить свет по непонятной схеме, или в любой момент произойдет авария, и это будет стоить 80 копеек. Или платить 2 рубля и твердо знать, что у тебя будет свет. Так живет весь мир, мы – частичка этого мира».

Руководство страны предпринимает все необходимые меры по повышению военной безопасности страны, заявил президент. Это меры организационно-штатного характера, повышения уровня мобилизационной готовности, обеспечения Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и специальной техники.

Много внимания он уделил теме борьбы в течение двух с лишним лет с пандемией коронавирусной инфекции. На эту борьбу ушли большие средства, прежде всего – из госбюджета. Президент отметил:

«В 2021 году впервые за все послевоенные годы мы перевыполнили планы по доходам государственного бюджета. Есть все основания быть уверенным, что и в этом году данная тенденция сохранится».

По его словам, иностранные инвесторы начали проявлять интерес к Абхазии. Благодаря частным инвестициям во многих районах республики уже реализованы крупные инвестиционные проекты и открыты туристические объекты. Президент остановился также на развитии транспортной инфраструктуры:

«Нельзя оставить без внимания транспортные коммуникации, среди которых, помимо автомобильных дорог, важнейшую роль для нашей страны играет железнодорожное, морское и авиационное сообщение. Хочу сказать об Абхазской железной дороге. Отмечу, что мы последовательно решаем вопрос ее содержания в надлежащем состоянии и обеспечения стабильных пассажирских и грузовых перевозок. РУП «Абхазская железная дорога» постоянно выполняет работы капитального характера, без которых невозможно обеспечить безопасность движения поездов, а также увеличить пропускную способность дороги. Эти работы были реализованы на сумму порядка 96 миллионов рублей. При этом доходы АЖД в 2019 году составили 94 миллиона рублей, а за 10 месяцев текущего года – уже 187 миллионов рублей. В области морского сообщения для увеличения транзитных возможностей и грузопотока были проведены соответствующие мероприятия в морских портах. В результате дноуглубительных работ в акватории Очамчырского порта появилась возможность принимать крупнотоннажные суда водоизмещением до 13 тысяч тонн. Ранее Очамчырский порт мог принимать суда водоизмещением только до 3 тысяч тонн. В настоящее время там завершено строительство контейнерной площадки. Такого рода объекта у нас ранее не было. В целях возобновления авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы, которые будут завершены в 2023 году, после чего будет начато строительство аэропорта».

В Абхазии, сказал он, снизилось число тяжких преступлений. Но остается весьма опасной ситуация на автодорогах. В этом году погибло уже 56 человек в авариях. В связи с этим намечено ужесточение наказаний за нарушения ПДД:

«Нашей целью является бескомпромиссная борьба с самым непредсказуемым и опасным видом нарушений ПДД – вождением в нетрезвом виде и вождением на большой скорости. Если сейчас за вождение в нетрезвом виде полагается штраф в размере 200 МРОТ, а неуплата штрафа в 30-дневный срок приводит к лишению прав на срок один год, то мы предлагаем ужесточить данную меру. Предложение предусматривает лишения водительских прав сразу на полгода, а при неуплате штрафа в месячный срок – лишать прав на один год. За управление транспортным средством лицами, лишенными прав, вместо штрафа, как практикуется сейчас, будет административный арест – здесь написано на пять суток, но думаю, что надо на 15, и увеличение срока лишения прав на один год. Точно так же будут ужесточены меры за невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Это арест сроком на 15 суток с лишением прав на шесть месяцев. То же деяние, совершенное повторно в течение года, – арест сроком на 30 суток и лишение прав на год».

Президент сообщил, что по его поручению в МВД разработан проект программы по созданию единой системы фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах республики. Планируется установка 80 стационарных и 15 передвижных комплексов фиксации правонарушений на республиканской трассе и городских дорогах Абхазии. На разработку и внедрение системы предусмотрено 203 миллиона рублей.

После отчета президент в течение часа отвечал на вопросы, поступившие заранее по электронной почте и в записках из зала. Вопросы касались главным образом энергетики, оплаты труда бюджетников, развития туристической отрасли… отвечая на вопрос о развитии отношений с Белоруссией, Аслан Бжания привел слова Александра Лукашенко о том, что если товарооборот с определенной страной превышает 50 миллионов долларов в год, то там открывается посольство. Белоруссия реализует большой проект в Очамчырском районе, который значительно больше, чем 50 миллионов долларов.

«Я думаю, что к тому времени мы подойдем к политическим аспектам наших взаимоотношений», – подчеркнул Бжания.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях