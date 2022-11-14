Зурабишвили: около 100 тысяч россиян остаются в Грузии

Около 100 тысяч человек, прибывших из России в текущем году, остаются в Грузии. Об этом президент страны Саломе Зурабишвили заявила в интервью радиостанции France Inter.

«600 тысяч россиян потом уехали, вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские страны. Примерно 100 тысяч человек остались», — пояснила Зурабишвили.

Она также добавила, что Грузия приняла около 30 тысяч украинских беженцев.

Ранее в МВД Грузии также сообщили, что по состоянию на октябрь более 112 тысяч россиян, которые прибыли с начала текущего года, оставались в стране.