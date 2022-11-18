Президиум Верховного суда Абхазии вернул уголовное дело об убийстве в здании Министерства внутренних дел административно задержанного за употребление наркотиков Анзора Тарба в суд первой инстанции. Таким образом, президиум оставил в силе отмену оправдательного приговора четверым сотрудникам МВД, обвиняемым в причинении Тарба вреда, повлекшего смерть.

В июле 2019 года Анзора Тарба задержали по подозрению в употреблении наркотиков и поместили в следственный изолятор поселка Агудзера на 15 суток. Потом его доставили в МВД для проведения оперативных мероприятий для установления причастности к похищению Омара Мирцхулава. В стенах МВД Анзору Тарба нанесли телесные повреждения, несовместимые с жизнью, в результате чего он умер.

Руководство МВД выдвинуло свою версию произошедшего, из которой следует, что Тарба при попытке побега упал с лестницы и погиб.

Прокуратура обвинила сотрудников Уголовного розыска – начальника Бадри Джикирба, его заместителя Аслана Чедия и двух начальников отделов – Виталия Кулова и Адгура Аутлева в халатности и превышении полномочий, выразившихся в применении физического насилия, повлекшего смерть.

Судья Сухумского городского суда Инар Кварчия оправдал всех обвиняемых ввиду отсутствия доказательств. Прокуратура обжаловала это решение в Кассационной коллегии Верховного суда, которая отменила оправдательный приговор, обвиняемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а дело вернули на доследование в Генеральную прокуратуру.

Однако вместо доследования Президиум Верховного суда сегодня рассмотрел надзорные жалобы адвокатов обвиняемых, которые считают незаконным решение Кассационной коллегии, отменившей оправдательный приговор.

Так, адвокат Виктория Джинджолия говорила о том, что оправдательный приговор в отношении Кулова и Аутлева является законным и обоснованным, никаких нарушений при рассмотрении дела в Сухумском городском суде не было. В то же время, по ее мнению, прокуратура не ищет тех, кто на самом деле причастен к гибели Тарба:

«Защита приходит к выводу, что Аутлев и Кулов являются удобными фигурами для следствия, так как факт их нахождения на территории и в здании МВД в ночь с 10 на 11 июля 2019 года достоверно подтвержден. Однако то, что они имели непосредственное отношение к побоям, нанесенным погибшему Тарба, так и не установлено. Также хотелось бы обратить внимание суда на то, что остается непонятным для защиты, почему Генеральная прокуратура на сегодняшний день уже на протяжении трех с половиной лет не считает необходимым установить лица, которые так же, как Аутлев и Кулов, Джикирба и Чедия, находились на территории здания МВД РА и имели непосредственное отношение к нанесению побоев погибшему Тарба. Помимо данного уголовного дела в следственном управлении Генеральной прокуратуры находится и иное уголовное дело, выделенное в отношении неустановленных лиц. Однако ни в рамках того уголовного дела, ни в рамках нашего уголовного дела прокуратура не заинтересована установить, кто же на самом деле убил погибшего Тарба. Возможно, эти самые неустановленные лица по сей день находятся в здании МВД и, возможно, по сей день они совершают такого рода преступления».

Адвокат обвиняемых Нино Корсая заявила о халатности сотрудников прокуратуры, которые проводили расследование:

«Сторона обвинения не представила суду ни одного материального доказательства, ни один свидетель обвинения не сообщил суду о том, что им известно о применении насилия со стороны Аутлева и Кулова в отношении Анзора Тарба. Все допросы свидетелей обвинения заключались в известных обстоятельствах со ссылкой на соцсети либо на имевшие место после события разговоры, в ходе которых фамилия Тарба либо его родственники выясняли самостоятельно обстоятельства гибели Анзора Тарба. Зачем собирать доказательства, когда можно обвинить всех, кто находился в этот период времени в здании МВД? Видите ли, они поверили высокопоставленным чинам МВД, которые заявили о том, что Тарба погиб при попытке бегства (упал с лестницы), то есть случайно, и не стали собирать доказательства. Они даже не сняли записи с камер, которые были установлены в коридоре, где произошло это чудовищное событие, потому что поверили своим коллегам, хотя увидели на теле множество телесных повреждений, никак не могущих возникнуть из-за падения с лестницы».

Прокурор Дамир Квициния согласился с отменой оправдательного приговора, основанием для которого послужило неправильное применение судьей Сухумского городского суда уголовного закона и неверная квалификация совершенного деяния, что привело к вынесению неправосудного решения. Он считает, что есть основания для переквалификации преступления на более тяжкое для всех обвиняемых.

Защитник потерпевших Владимир Мариян не согласился с доводами адвокатов обвиняемых, он считает, что в материалах дела есть необходимые доказательства их вины. Он заявил, что до сих пор не дана четкая квалификация того, что произошло с Тарба: он умер или был убит? По его словам, в материалах уголовного дела есть заключение эксперта, свидетельствующее о том, что Тарба был убит, а сторона защиты заявляет, что нанесенные Тарба телесные повреждения носили характер средней степени тяжести. Владимир Мариян согласен с тем, что преступление должно быть квалифицировано как более тяжкое, потому что оно было совершено группой лиц по предварительному сговору. Так как перемещение Анзора Тарба сотрудниками уголовного розыска из ИВС Агудзеры в Сухум по приказу начальства было незаконным. Оперативная беседа является сугубо добровольной, она не проводится по принуждению. Между тем камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудники Уголовного розыска приезжают за Тарба, выводят его из ИВС и увозят в направлении Сухума. Он также выразил сомнение в том, что Тарба убили в здании МВД, потому в журнале посещений нет обязательной отметки о том, что его туда доставили. А родственникам выдали тело в чужой одежде.

На заседании президиума дали слово потерпевшей – сестре Анзора Тарба, Аиде. Она просила суд не ставить точку в этом деле и не оправдывать обвиняемых, а продолжить рассмотрение дела:

«Моего брата в наручниках никто не взял, у него было время убежать, но, значит, незачем было. Если вы сегодня подведете такой итог, что они выйдут на работу, у вас тоже есть дети, которые туда могут попасть. И поверьте, это не только Анзор же там был. Это только мы, первая семья, которая кричала. А вы хотите, чтобы за все отвечала Генеральная прокуратура, от которой ночью уже все было спрятано, потому что в этом сам министр участвовал? Если семью не подпускали, мы не имели права туда вообще попасть. А на каких основаниях без единой бумаги вы привозите моего брата туда (в МВД)? Нам не давали с ним увидеться в Агудзерах, по каким причинам, если у него 15 суток? Я не могла передать ему еду. Я поддерживаю адвоката. Моего брата не убивали в 33-м кабинете, его мертвым туда привезли, уже купанным и не в своих вещах. Если они не виноваты, я ничего не имею против, но они были там. Если я нахожусь здесь, в кабинете, а там происходит убийство, вы хотите сказать, что вы ничего не знаете и ничего не видели и от вас все прячут? Но это же абсурд, понимаете?»

Выслушав стороны, президиум вынес решение: определение Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия изменить, исключить из резолютивной части определения указание о возвращении дела в Генеральную прокуратуру и передать его на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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