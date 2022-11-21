США пытаются убедить мировое сообщество увеличить помощь Украине, чтобы не допустить развала существующего миропорядка. В Пентагоне считают, что если Запад позволит России победить в Украине, то нас ждет «мир тирании и беспорядков» под сенью постоянной ядерной угрозы. При этом, по мнению аналитиков, ни у Москвы, ни у Киева сегодня нет достаточно сил, чтобы склонить ситуацию на фронтах однозначно в свою пользу.

Если мировое сообщество не поможет Украине обеспечить ее будущее, то это может привести к «миру тирании и беспорядков» – министр обороны США Ллойд Остин, выступая на форуме по безопасности в Канаде, предупредил о рисках глобального распространения ядерного оружия из-за вторжения России в Украину:

«Лидерство США помогло построить международный порядок, основанный на правилах, и лидерство США жизненно важно для его поддержания. Люди всего мира не хотят возвращаться в прошлое, терпеть новую мрачную эру потрясений, хаоса и войны. И вторжение России является предварительной картиной возможного мира тирании и беспорядков, беспорядков, в которых никто из нас не хочет жить. Это приглашение во все более небезопасный мир, преследуемый тенью распространения ядерного оружия. Потому что автократы – коллеги Путина – наблюдают. И они вполне могли прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную охотничью лицензию. А это может привести к опасной спирали распространения ядерного оружия».

За минувшие выходные опасность ядерной катастрофы выросла – мощные взрывы прогремели в районе Запорожской АЭС. По словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, вблизи и на территории крупнейшей в Европе атомной электростанции возобновились обстрелы. Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, группа экспертов МАГАТЭ заявила, что на площадке ЗАЭС некоторые здания, системы и оборудование получили повреждения. В Москве обвинили Киев в провокации.

«Если вы произносите фразу «выявлены множественные обстрелы», то вам нужно быть объективным и конструктивным, и вам нужно закончить фразу: «…осуществленные вооруженными силами Украины». Это может вызвать у нас только беспокойство, и это должно сильно беспокоить Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), и мы действительно видим, что МАГАТЭ также очень обеспокоено. И мы надеемся и призываем как МАГАТЭ, так и страны мира использовать свое влияние, чтобы украинские вооруженные силы прекратили это делать», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, украинский «Энергоатом» в своем заявлении настаивает, что станцию обстреливали именно российские войска.

С 4 марта Запорожская АЭС находится под российской оккупацией, но продолжает работу, несмотря на регулярные обстрелы с середины лета, в которых стороны обвиняют друг друга. При этом в Киеве указывают на то, что Москва не прекращает ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь таким образом склонить украинскую сторону к переговорам. Об этом, в частности, заявил президент страны Владимир Зеленский, принявший нового британского премьера Риши Сунака:

«Я проинформировал господина премьер-министра о последствиях российских ракетных ударов. На данный момент около половины украинской энергетической инфраструктуры повреждено».

Сунак, в субботу совершивший свой первый визит в Киев, со своей стороны, пообещал и впредь оказывать твердую поддержку Украине, которая была в центре внимания его предшественников – Бориса Джонсона и Лиз Трасс, и предоставить дополнительные системы ПВО, чтобы помочь сбивать российские беспилотники:

«Только в этом году мы предоставили военную поддержку на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, и мы сделаем то же самое в следующем году. Когда вам удается оттеснить русские силы на земле, ваши дома, ваши больницы, ваши электростанции уничтожаются с воздуха. Итак, чтобы помочь вам защитить себя, мы сегодня предоставляем новую поддержку для противовоздушной обороны, включая 120 зенитных орудий, радар и оборудование для защиты от дронов».

Системами ПВО после трагического инцидента с падением ракеты усиливается и Польша. Варшава приняла предложение Берлина и получит системы Patriot, чтобы разместить их на границе с Украиной. Правительство Германии также заявило, что предложит своему соседу дальнейшую помощь в охране воздушного пространства с помощью немецких истребителей Eurofighter.

После вторжения России в Украину члены НАТО начали укреплять противовоздушную оборону в Восточной Европе. Более десятка союзников по НАТО во главе с Германией в октябре представили инициативу по совместной закупке систем противовоздушной обороны для нескольких уровней угроз, включая системы Patriot.

Во времена холодной войны на вооружении Германии находилось 36 комплексов Patriot. В настоящее время страна обладает 12 такими системами, две из них развернуты в Словакии.

Но одними системами ПВО войну не выиграть. В Киеве уже дали понять, что завершить боевые действия к весне следующего года Украине вряд ли удастся. По словам руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, заявления о том, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря, а вся война с Россией может завершиться к концу весны следующего года, – это мечта. По мнению аналитиков, для серьезных успехов на поле боя ВСУ нужно гораздо больше оружия, чем предоставляется западными партнерами. И в условиях невозможности накопить серьезные силы для постоянного наступления говорить о сроках окончания войны преждевременно.

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