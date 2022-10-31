«Грузинская мечта» представила свое видение закона о деолигархизации. Сегодня представители оппозиции с удивлением обнаружили, что правящая сила решила фактически перевести соответствующий закон Украины и дождаться заключения Венецианской комиссии. Украинская Конституция отличается от грузинской, как и украинская реальность, напомнили оппозиционные депутаты в ходе слушаний.

Таким образом, мы поставим точку в политических спекуляциях, заявил Анри Оханашвили, глава юридического комитета на первом слушании законопроекта о деолигархизации. Он назвал и другие причины, по которым «Грузинская мечта» решила один в один перенять украинскую модель антиолигархического закона. В частности, потому, что у других стран такого закона нет, к тому же, предоставляя статус кандидата, ЕС рекомендовал Украине сконцентрироваться на исполнении этого закона, принятого в прошлом году. Это в «Грузинской мечте» сочли позитивной оценкой Брюсселя. Анри Оханашвили, предупредив депутатов, что в тексте законопроекта много стилистических ошибок из-за перевода с украинского «один в один», привел еще один аргумент в пользу украинской модели:

«Вы знаете, что Украина данный закон направила для оценки в Венецианскую комиссию. Мы целенаправленно, принципиально не вдавались в содержание закона и перенесли текст в наш законопроект, чтобы, как только Украина получит заключение Венецианской комиссии, мы тоже один в один смогли рассмотреть, проанализировать и использовать это».

Но одно отличие все-таки есть, признал Анри Оханашвили. В Украине реестр олигархов создает исполнительная власть, возглавляемая президентом. В грузинском варианте, поскольку Грузия – парламентская республика, отслеживать, определять и вносить в реестр олигархов будет аппарат парламента. А критерии, по которым будут определять олигархов в Грузии, будут украинские. Олигархом считается лицо, которое:

участвует в политической жизни,

имеет значительное влияние на СМИ,

является конечным бенефициаром того предпринимательского юридического лица, доминирующего на рынке и сохраняющего это положение или улучшающего его в течение одного года,

чьи активы к первому января соответствующего года в миллион раз превышают установленный прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц.

Попавший в реестр олигархов на неопределенное время рискует оказаться под запретом на участие в политической жизни, в приватизации и подпадает под другие ограничения. Отдельно будет составлен список лиц, связанных с олигархом. Будут отслеживаться их встречи и результаты этих встреч. Для исключения из списка олигархов требуется прекращения соответствия по остальным трем критериям.

«Почему не переняли практику более успешных стран?» – интересовался депутат от «Европейских социалистов» оппозиционер Фридон Инджия, у которого было много и других вопросов. Ему пришлось напомнить, что Венецианская комиссия будет оценивать украинский закон в соответствии с Конституцией Украины:

«А наша Конституция отличается от украинской», – напомнил Инджия и привел в пример важную статью из грузинской Конституции:

«По этому законопроекту гражданин ограничивается в праве справедливого рассмотрения и суда. Это 31-я статья Конституции. Он не сможет обжаловать решение о его включении в реестр олигархов. Мы принимаем закон, и при этом человеку не даем право обжаловать решение, принятое по отношению к нему».

«И вообще, я не понял по этим определениям: быть олигархом это плохо или хорошо?» – добавил пришедший из бизнеса в депутаты Инджия.

Другие оппозиционные депутаты критиковали «Грузинскую мечту» за формальный подход к выполнению 12 рекомендаций, среди которых и значится пункт о деолигархизации. Депутат «Лело» Анна Нацвлишвили напомнила, что для решения этого вопроса партия власти два месяца назад создала рабочую группу:

«Два месяца у вас ушло на перевод текста с украинского на грузинский?» – спросила Анна Нацвлишвили. Она назвала основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили русским олигархом и напомнила о резолюции Европарламента от 9 июня:

«В этой резолюции Европарламента написано, что против этого человека (Иванишвили) нужно применить санкции. Потому если вы в Грузии в список олигархов введете даже 150 человек, у ЕС в списке один олигарх. Те политические заявления, в которых вы заявили, что принимаемый вами закон не коснется Иванишвили, – это прямое подтверждение того, что этот законопроект не служит выполнению 12 рекомендаций. Чему тогда он служит?»

Депутаты «Грузинской мечты» возмутились. Рати Ионатамишвили обвинил оппозицию в невыполнении первого пункта европейских рекомендаций о деполяризации.

«Как можно человека, который более трех миллиардов долларов США потратил на благотворительность и инвестиции, называть русским олигархом?» – сокрушался он. Глава юридического комитета Анри Оханашвили пожурил Анну Нацвлишвили за то, что она неправильно цитирует резолюцию Европарламента: в нем, да, говорится о санкциях, но не упоминается Иванишвили как «русский олигарх». Также Оханашвили напомнил, что «Грузинская мечта» резолюцию считает «пустым звуком» и что «Грузинская мечта» выполнит все 12 пунктов европейских перспектив.

Судя по настроению депутатов партии власти, и на последующих слушаниях «Грузинская мечта» не намерена учитывать мнение и критику оппонентов. Законопроект планируется утвердить до конца декабря. Он будет задействован в течение шести месяцев сроком на десять лет. И, судя по сегодняшним и прежним заявлениям представителей власти, первые строчки в реестре олигархов могут занять бывший министр обороны, владелец ТВ «Формула» Давид Кезерашвили, а также лидеры «Лело» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе.

Подписывайтесь на нас в соцсетях