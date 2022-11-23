Алан Гаглоев назначил министром по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Гассеева, уволенного предшественником Гаглоева на посту президента Анатолием Бибиловым с поста министра обороны. Накануне соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента Южной Осетии. Среди сторонников Гаглоева, поддерживавших его в оппозиционной борьбе и на выборах президента, пожалуй, ни одно кадровое решение президента не вызывало такого количество возражений.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал во вторник указ о назначении Ибрагима Гассеева главой МЧС Южной Осетии.

По мнению местных наблюдателей, история этого кадрового решения начинается на президентских выборах, когда кураторские структуры в Москве утвердили в качестве технического кандидата министра обороны РЮО Ибрагима Гассеева.

Президент Анатолий Бибилов заподозрил, что кураторы пытаются его обмануть, на самом деле, они намерены провести Гассеева в президентское кресло. «Вероломство» кураторов привело Анатолия Ильича в ярость, он учинил над Ибрагимом Алимбеговичем показательную расправу. С самыми унизительными формулировками его уволили с поста министра обороны, а затем и к выборам не допустили.

По уверениям местных экспертов, еще до этих злоключений, когда потенциальные кандидаты в президенты только примерялись к предстоящей кампании, Ибрагим Гассеев договорился с председателем «Народной партии» Сергеем Харебовым: если Гассеева допустят к выборам, – «народники» его поддержат, если не допустят, – он поддержит кандидата от «Народной партии» Александра Плиева.

Свою часть договора Ибрагим Алимбегович выполнил. После первого тура, когда обязательства были исчерпаны, он предложил свою поддержку единственному оставшемуся кандидату от оппозиции Алану Гаглоеву.

Источники утверждают, что поддержка была не только электоральная, но и материальная. После первого тура численность избирательного штаба увеличивается за счет проигравших кандидатов, а политическая борьба приобретает более интенсивный характер, соответственно, растут и траты – на бензин, питание, на зарплату агитаторов и другие неформальные расходы, непредусмотренные избирательным законодательством. В этой ситуации, очевидно, материальная помощь избирательному штабу была уместна.

Недоброжелатели Гассеева утверждают, будто тратил он не свои деньги, а те, что ему выделили на избирательную кампанию кураторы. Как бы там ни было, помощь есть помощь. Если исходить из этой версии, назначение Ибрагима Гассеева руководителем МЧС выглядит как погашение долга.

Другое дело, насколько награда адекватна вкладу Гассеева в победу Гаглоева? Не слишком ли жирный кусок – богатейшее министерство, третье после Минздрава и МВД?

Несогласные из соратников президента считают это назначением чрезмерным, ошибочным и даже опасным для Алана Эдуардовича.

МЧС располагает большим штатом и внушительными ресурсами – это хорошая стартовая площадка для следующей президентской кампании, а кураторы, поддержавшие его на прошедших выборах, смогут усилить его позиции через четыре с половиной года.

Собеседники «Эха Кавказа» даже провели параллель с политической карьерой Анатолия Бибилова. Он тоже возглавил МЧС, использовал ведомство как ресурс для политической борьбы. Его не оставили кураторы после поражения в 2011 году, поддержали на президентских выборах 2017 года.

Впрочем, с версией «троянского коня» согласны не все из сторонников Гаглоева. Многие считают, что Гассеев больше не пользуется покровительством в Москве, якобы его политические активы были явно переоценены в первопрестольной, но избирательная кампания расставила все по своим местам.

Иными словами, они не считают Гассеева опасным конкурентом для Гаглоева, по их мнению, здесь риски иного свойства – репутационного. За Ибрагимом Гассеевым от кресла министра обороны тянется целый шлейф коррупционных скандалов, в том числе и таких громких, как торговля наградным оружием.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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