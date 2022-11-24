Россия – спонсор терроризма. Соответствующую резолюцию принял Европарламент. В Кремле, по утверждениям представителей официального Киева, решили наказать Украину за эту резолюцию массированной ракетной атакой.

За минувшие сутки Россия нанесла по территории Украины 78 ракетных и 23 авиационных удара, сообщает Генштаб ВСУ. Есть попадание в жилой дом, однако атаке в основном подверглась энергетическая инфраструктура, в результате чего несколько областей Украины были обесточены и остались без отопления и водоснабжения. Больницы, школы, транспорт, жилые районы – все пострадало, заявил президент Украины Владимир Зеленский:

«Когда я получил вечером отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, 11 областей были с отметкой «вся область без электричества». Энергетики, коммунальщики, ГСЧС будут работать круглосуточно… Мы делаем все ради людей, а оккупанты делают все, чтобы люди страдали, чтобы мы не могли даже услышать и увидеть друг друга».

Выступая по видеосвязи на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном после ракетных ударов, Зеленский предложил назвать российскую атаку энергетическим террором, а это аналог применения оружия массового поражения, утверждает президент Украины.

Зеленский пригласил экспертов ООН осмотреть объекты критической инфраструктуры Украины, подвергшиеся ударам российскими ракетами, для оценки повреждений и разрушений: «Нужно зафиксировать, что это удары именно по инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь десятков миллионов людей», – сказал глава государства. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Кремль не скрывает свои цели, удары по критической инфраструктуре Украины – это ответ на «накачку этой страны западным оружием».

Впрочем, у официального Киева на этот счет свои предположения. К примеру, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что очередная массированная атака – это ответ на решение Европарламента признать РФ государством – спонсором терроризма: «Россия празднует свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины и других городов», – написал глава МИД в Twitter.

Кстати, резолюция, которую вчера поддержали 494 евродепутата (58 выступили против), пока России ничем не грозит. Это отмечается и в самом документе: в европейском законодательстве нет официального определения государства, поддерживающего терроризм. Соответственно, сначала придется определиться с этим, а также с тем, какие санкции будут применены в отношении таких стран, а затем и задействовать их. Однако до тех пор возможно и неофициальное толкование этого документа, говорит эксперт грузинского Центра стратегического анализа Гела Васадзе:

«Это постановление носит рекомендательный характер для всех членов Европейского союза. Это означает фактический запрет не только на поставку оружия и товаров военного назначения, но и товаров двойного назначения. То есть практически идет речь о том, что на торговлю ЕС с Россией всей высокотехнологичной продукцией может быть наложен запрет. Это очень важный момент, кроме всего прочего, это решение Европарламента закрепило все санкции, введенные против России, так что даже после войны в Украине отменить их будет крайне сложно». Ранее страной – спонсором терроризма РФ признали Латвия, Литва, Чехия и Эстония. «Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире, – заявил в своем последнем обращении президент Зеленский и добавил, – Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО».

Необходимо это потому, что Россия продолжит наносить массированные ракетные удары по Украине, утверждает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Впрочем, до очередной атаки есть неделя, «это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему удару», считает он.

Не будет сидеть на месте и украинская сторона, уверен Гела Васадзе:

«Украина пойдет как минимум до своих международно признанных границ. Другое дело – где и когда. Есть южное направление – Кинбурнской косы, о которой сейчас много говорят для того, чтобы открыть навигацию, вход в Днепр, и расширить зерновую сделку. Есть направление Сватово-Кременная, это на Донбассе, тоже важное направление».

Сейчас же самые ожесточенные наземные бои ведутся вдоль линии фронта в Донецкой области, сообщает Генштаб ВСУ. Российские войска здесь безуспешно пытаются продвинуться к Бахмуту и Авдеевке.

Подписывайтесь на нас в соцсетях