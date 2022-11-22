Россия должна быть признана государством-террористом, а страны, пострадавшие от ее агрессии, – получить всю необходимую помощь для нивелирования угрозы со стороны Москвы в будущем.

На шаг ближе к международному трибуналу – так многие оценивают резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО, в которой содержится призыв к странам-членам альянса признать Россию государством-террористом и создать специальный международный орган для расследования преступлений, связанных с российской агрессией против Украины.

В резолюции по итогам ежегодной сессии НАТО в Мадриде также содержится призыв увеличить поставки вооружения Украине, разработать конкретные шаги по вступлению страны в НАТО и создать механизм взыскания репараций с Российской Федерации за нанесенный Украине ущерб.

«ПА самым решительным образом осудила продолжающуюся эскалацию развязанной Россией чудовищной войны против украинского народа, включая злодейские нападения, преднамеренно направленные против гражданского населения и инфраструктуры, ничем не отличающиеся от террористических актов против населения и представляющие собой военные преступления», – говорится в документе.

Ранее аналогичную резолюцию приняли ПАСЕ, а также парламенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.

Избранная на мадридской сессии председателем Парламентской ассамблеи НАТО французский сенатор Жоэль Гарьо-Майлям напомнила, что западные страны отмахивались от предупреждений восточных союзников об угрозе со стороны России, пока та не напала на Украину, и теперь российское руководство нужно судить как террористов:

«Теперь никаких колебаний быть не может. Российские руководители действуют как настоящие террористы, демонстрируя беспрецедентное варварство – удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Мы должны действовать, их нужно судить как террористов в международных трибуналах».

Не обошли стороной участники встреч в Мадриде и другие страны, пострадавшие от действий Москвы. В частности, Парламентская ассамблея НАТО утвердила две резолюции, в которых говорится о Грузии. В резолюции об инициативах в области сдерживания и обороны содержится настоятельный призыв к правительствам и парламентам стран-членов НАТО своевременно реализовать индивидуальные пакеты потребностей, принятые на саммите 2022 года для Грузии, Молдовы и Боснии и Герцеговины.

Еще одна резолюция под названием «Новая стратегическая эра НАТО» подтверждает твердую поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Республики Молдова.

«Единодушно приветствуем приглашение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, которые уже ратифицированы парламентами почти всех государств-членов, что укрепит евроатлантическую безопасность в целом и еще раз знаменует политику открытых дверей НАТО и непоколебимую поддержку евроатлантической интеграции Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины. Призываем правительства и парламенты стран НАТО усилить поддержку уязвимых партнеров – Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы, чтобы помочь повысить устойчивость, развить их потенциал и защитить их политическую независимость. Также продолжать поддерживать евроатлантическую интеграцию Грузии, Молдовы и Боснии и Герцеговины», – говорится в тексте резолюции.

Впрочем, западные партнеры Тбилиси при этом отмечают, что евроатлантической интеграции Грузии препятствует прежде всего сам Тбилиси. Одна из членов грузинской парламентской делегации, заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Теона Акубардия отметила, что наряду с позитивными для Грузии сигналами, прозвучавшими в официальных заявлениях на Парламентской ассамблее, в ходе персональных встреч были озвучены и критические комментарии в отношении нынешней политики Грузии:

«У нас была встреча с представителями НАТО, которые повторили послания, не раз уже озвученные в отношении Грузии. В частности, о том, что Грузия в последние годы отходит от демократии, и это нарушает имеющиеся договоренности от 19 апреля. Также нам было указано, что получение статуса кандидата на членство в ЕС положительно скажется и на наших перспективах вступления в НАТО. И что те реформы, на необходимость которых указал Евросоюз, также являются частью домашнего задания и в контексте НАТО».

Недостаточность шагов, предпринятых правительством Грузии, о которых говорилось на полях ПА НАТО в Мадриде, прокомментировала посол США в Грузии Келли Дегнан. По словам дипломата, США являются твердыми сторонниками вступления Тбилиси в альянс, но от официального Тбилиси ждут большей заинтересованности в выполнении условий для такой интеграции, которые были неоднократно сформулированы:

«Я думаю, очень важно, что у лидеров Грузии есть возможность говорить с союзниками по НАТО и руководством альянса и искать пути сближения Грузии с членами НАТО. Это требует работы со стороны правительства Грузии, а также постоянной поддержки со стороны США и других стран-членов НАТО».

При этом в экспертном сообществе отмечают деструктивную позицию, занятую правительством Грузии. По словам профессора Тбилисского государственного университета Торнике Турманидзе, попытка «Грузинской мечты» усидеть на двух стульях ни к чему хорошему страну не приведет:

«С одной стороны, правительство «Грузинской мечты» заявляет, что хочет интеграции в НАТО и принимает помощь со стороны альянса, а с другой – мы видим, как правительство проводит антизападную кампанию, ругает американских сенаторов, европарламентариев. В итоге всем становится ясно, что правительство «Грузинской мечты» двуличное и фарисейское».

По словам аналитиков, война в Украине и то, какую цену платит Киев за свой прозападный курс, дали возможность Тбилиси экстерном сдать экзамен на вступление в НАТО и Евросоюз, но то, как правительство Грузии пользуется этой возможностью, вызывает большие вопросы. Окно возможностей, о котором говорят представители НАТО, уверены эксперты, не может быть открытым вечно. И Грузия вполне может потерять свой шанс, если не изменит политику.

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