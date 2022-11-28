Саакашвили может появиться на заседании суда в инвалидной коляске

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, будет присутствовать на сегодняшнем судебном заседании. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на адвокатов политика.

Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. Его соратники и члены семьи говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность. Сообщается также, что политик, возможно, был отравлен.

О том, что Саакашвили хочет присутствовать на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы, который назначен сегодня в Тбилисском городском суде, сообщил его адвокат Шота Тутберидзе.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что в течение последних месяцев судебные заседания отменялись и переносились неоднократно из-за того, что Саакашвили не мог явиться в суд по состоянию здоровья.

«Если он решит появиться на процессе, то либо его принесут на носилках, или доставят в инвалидной коляске», – сказал еще один представитель защиты Шалва Хачапуридзе.

Хачапуридзе говорит, что состояние здоровья третьего президента очень тяжелое, и он будет ходатайствовать перед судом об отсрочке приговора.

«Есть несколько основных диагнозов, с которыми мы уже создали правовую основу для отсрочки приговора», – отметил адвокат.

Одновременно, по его словам, один из ведущих токсикологов США изучает результаты исследований, которые показали наличие отравляющих веществ в организме Саакашвили.

При этом он также подтвердил, что обсуждал с подзащитным его появление на одном из ближайших судебных процессов.